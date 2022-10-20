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بوتين يوقع مرسوما بدمج الوكالة الفيدرالية للسياحة بوزارة التنمية الاقتصادية
بوتين يوقع مرسوما بدمج الوكالة الفيدرالية للسياحة بوزارة التنمية الاقتصادية
وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما يقضي بإلغاء الوكالة الفيدرالية للسياحة "روستوريزم". 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T07:11+0000
2022-10-20T07:11+0000
روسيا
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ونشر موقع الكرملين نص المرسوم، جاء فيه: "من أجل تحسين الإدارة العامة في مجال السياحة والأنشطة السياحية وزيادة كفاءة تطوير صناعة السياحة وتحسين هيكل الهيئات التنفيذية الاتحادية تم إلغاء الوكالة الفيدرالية للسياحة ودمجها بوزارة التنمية الاقتصادية في روسيا ".ويدخل المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع، حيث سيواصل نائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو الإشراف على قطاع السياحة في البلاد.وتم إنشاء الوكالة الفيدرالية للسياحة منذ عام 2004، وترأستها زارينا دوجوزوفا منذ عام 2009.
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روسيا
روسيا

بوتين يوقع مرسوما بدمج الوكالة الفيدرالية للسياحة بوزارة التنمية الاقتصادية

07:11 GMT 20.10.2022
© Sputnik . Konstantin Zavrazhin/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ، أستانا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ، أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© Sputnik . Konstantin Zavrazhin/POOL
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وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما يقضي بإلغاء الوكالة الفيدرالية للسياحة "روستوريزم".
ونشر موقع الكرملين نص المرسوم، جاء فيه: "من أجل تحسين الإدارة العامة في مجال السياحة والأنشطة السياحية وزيادة كفاءة تطوير صناعة السياحة وتحسين هيكل الهيئات التنفيذية الاتحادية تم إلغاء الوكالة الفيدرالية للسياحة ودمجها بوزارة التنمية الاقتصادية في روسيا ".
ويدخل المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع، حيث سيواصل نائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو الإشراف على قطاع السياحة في البلاد.
وتم إنشاء الوكالة الفيدرالية للسياحة منذ عام 2004، وترأستها زارينا دوجوزوفا منذ عام 2009.
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