https://sputnikarabic.ae/20221020/تحديد-موعد-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-المقبل-في-روسيا-1069265746.html
تحديد موعد المنتدى الاقتصادي الشرقي المقبل في روسيا
تحديد موعد المنتدى الاقتصادي الشرقي المقبل في روسيا
أعلن السكرتير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي الشرقي، أنطون كوبياكوف، أن المؤتمر المقبل سيعقد في الفترة الممتدة بين 5 و8 سبتمبر/أيلول 2023. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T09:34+0000
2022-10-20T09:34+0000
2022-10-20T09:34+0000
روسيا
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وقال كوبياكوف إن المؤتمر المقبل سيعقد في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في فلاديفوستوك خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023.وأشار كوبياكوف إلى أن المنتدى الاقتصادي الشرقي قد رسخ نفسه كمنصة مناقشة موثوقة تهدف إلى تعزيز التنمية المكثفة لاقتصاد الشرق الأقصى وتوسيع التعاون الدولي في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.وأضاف كوبياكوف: "اليوم نمت أهمية الشرق الأقصى بلا شك، حيث تخلق تدفقات الصادرات التي تحولت شرقًا تحديات جديدة وفرصًا جديدة".
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روسيا
تحديد موعد المنتدى الاقتصادي الشرقي المقبل في روسيا
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أعلن السكرتير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي الشرقي، أنطون كوبياكوف، أن المؤتمر المقبل سيعقد في الفترة الممتدة بين 5 و8 سبتمبر/أيلول 2023.
وقال كوبياكوف إن المؤتمر المقبل سيعقد في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في فلاديفوستوك خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023.
وأشار كوبياكوف إلى أن المنتدى الاقتصادي الشرقي قد رسخ نفسه كمنصة مناقشة موثوقة تهدف إلى تعزيز التنمية المكثفة لاقتصاد الشرق الأقصى وتوسيع التعاون الدولي في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.
وأضاف كوبياكوف: "اليوم نمت أهمية الشرق الأقصى بلا شك، حيث تخلق تدفقات الصادرات التي تحولت شرقًا تحديات جديدة وفرصًا جديدة".