https://sputnikarabic.ae/20221020/تركيا-تضبط-عملات-أثرية-عراقية-وتعلن-موعد-تسليمها-لبغداد-1069290408.html
تركيا تضبط عملات أثرية عراقية وتعلن موعد تسليمها لبغداد
تركيا تضبط عملات أثرية عراقية وتعلن موعد تسليمها لبغداد
أعلنت تركيا، اليوم الخميس، أنها تستعد لتسليم العراق عملات ذهبية أثرية تم ضبطها في إسطنبول. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T16:55+0000
2022-10-20T16:55+0000
2022-10-20T16:55+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الثقافة والسياحة التركية، بحسب وكالة "الأناضول".وقال البيان إن السلطات ضبطت 5 عملات ذهبية أثرية بحوزة أحد جامعي المقتنيات حصل عليها في مزاد علني خارج البلاد.وأوضح البيان أن التحريات التي أجرتها السلطات أظهرت أن العملات الذهبية الخمس تعود للعراق وجرى تهريبها إلى خارجه بطرق غير شرعية.ومن المقرر أن تسلم مديرية المتاحف الأثرية في إسطنبول العملات الذهبية المشار إليها للقائم بأعمال السفارة العراقية في أنقرة، يوم غد الجمعة.
https://sputnikarabic.ae/20221012/الجيش-التركي-يعلن-مقتل-أحد-جنوده-في-العراق-1068961911.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم
تركيا تضبط عملات أثرية عراقية وتعلن موعد تسليمها لبغداد
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أعلنت تركيا، اليوم الخميس، أنها تستعد لتسليم العراق عملات ذهبية أثرية تم ضبطها في إسطنبول.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الثقافة والسياحة التركية، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال البيان إن السلطات ضبطت 5 عملات ذهبية أثرية بحوزة أحد جامعي المقتنيات حصل عليها في مزاد علني خارج البلاد.
وأوضح البيان أن التحريات التي أجرتها السلطات أظهرت أن العملات الذهبية الخمس تعود للعراق وجرى تهريبها إلى خارجه بطرق غير شرعية.
ومن المقرر أن تسلم مديرية المتاحف الأثرية في إسطنبول العملات الذهبية المشار إليها للقائم بأعمال السفارة العراقية في أنقرة، يوم غد الجمعة.