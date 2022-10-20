https://sputnikarabic.ae/20221020/تشغيل-محطة-جديدة-للطاقة-النووية-في-فنلندا-بعد-13-يوما-من-الموعد-المخطط-له-1069259923.html
تشغيل محطة جديدة للطاقة النووية في فنلندا بعد 13 يوما من الموعد المخطط له
تشغيل محطة جديدة للطاقة النووية في فنلندا بعد 13 يوما من الموعد المخطط له
قال مشغل محطة أولكيلوتو للطاقة النووية، اليوم الخميس، إن الوحدة الثالثة لمحطة أولكيلوتو للطاقة النووية في فنلندا، حيث تم اكتشاف عطل مساء الثلاثاء، سيتم نقلها... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T05:48+0000
2022-10-20T05:48+0000
2022-10-20T05:48+0000
فنلندا
محطة طاقة نووية
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هلسنكي - سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان: "سيبدأ توليد الطاقة الكهربائية العادية في محطة أولكيلوتو-3 للطاقة النووية في 27 ديسمبر".ومن المتوقع استئناف عملية الاختبار في 13 نوفمبر/تشرين الثاني.وذكرت تقارير سابقة أن توليد الطاقة الكهربائية المنتظم في المفاعل الثالث من محطة أولكيلووتو للطاقة النووية سيبدأ في 14 ديسمبر/كانون الأول.وفي وقت سابق، قالت الشركة إن الأضرار التي لحقت بمضخات مياه التغذية قد تم تسجيلها في الوحدة الثالثة من محطة أولكيلوتو للطاقة النووية.
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فنلندا, محطة طاقة نووية
تشغيل محطة جديدة للطاقة النووية في فنلندا بعد 13 يوما من الموعد المخطط له
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قال مشغل محطة أولكيلوتو للطاقة النووية، اليوم الخميس، إن الوحدة الثالثة لمحطة أولكيلوتو للطاقة النووية في فنلندا، حيث تم اكتشاف عطل مساء الثلاثاء، سيتم نقلها من وضع الاختبار وتشغيلها بعد 13 يوما مما كان مخططا له.
هلسنكي - سبوتنيك
. وقالت الشركة في بيان: "سيبدأ توليد الطاقة الكهربائية العادية في محطة أولكيلوتو-3 للطاقة النووية في 27 ديسمبر".
ومن المتوقع استئناف عملية الاختبار في 13 نوفمبر/تشرين الثاني.
وذكرت تقارير سابقة أن توليد الطاقة الكهربائية المنتظم في المفاعل الثالث من محطة أولكيلووتو للطاقة النووية سيبدأ في 14 ديسمبر/كانون الأول.
وفي وقت سابق، قالت الشركة إن الأضرار التي لحقت بمضخات مياه التغذية قد تم تسجيلها في الوحدة الثالثة من محطة أولكيلوتو للطاقة النووية.