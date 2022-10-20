تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:52 GMT 20.10.2022
أعلنت وزارة أمن الدولة في جمهورية دونيتسك الشعبية، صباح اليوم الخميس، اعتقال مواطن مشتبه بالتحضير لهجوم إرهابي على إدارة ماريوبول.
وقال ممثل وزارة أمن الدولة، ميخائيل بوبوف، للصحفيين: "تم اعتقال المشتبه به في الإعداد لهجوم إرهابي في ماريوبول بناء على معلومات من إدارة أمن الدولة في دونيتسك".
وأضاف بوبوف: "لقد خطط لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية ضد إدارة مدينة ماريوبول".
وقال ممثل وزارة أمن الدولة، ميخائيل بوبوف، للصحفيين: "تم اعتقال المشتبه به في الإعداد لهجوم إرهابي في ماريوبول بناء على معلومات من إدارة أمن الدولة في دونيتسك".
وأضاف بوبوف: "لقد خطط لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية ضد إدارة مدينة ماريوبول".
06:15 GMT 20.10.2022
أعلن حاكم مقاطعة دنيبروبتروفسك، فالنتين ريزنيشنكو، أن القوات الروسية استهدفت مؤسسة صناعية ومعمل للطاقة في منطقة كريفوي روغ في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وكتب ريزنيشنكو على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": كانت ليلة عصيبة في منطقة كريفوي روغ، حيث استهدف الروس مؤسسة صناعية ومنشأة للطاقة، معلنا عن أضرار جسيمة واقتصرت الخسائر على الماديات".
وكتب ريزنيشنكو على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": كانت ليلة عصيبة في منطقة كريفوي روغ، حيث استهدف الروس مؤسسة صناعية ومنشأة للطاقة، معلنا عن أضرار جسيمة واقتصرت الخسائر على الماديات".
06:15 GMT 20.10.2022
06:14 GMT 20.10.2022