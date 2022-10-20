عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221020/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1069260161.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T06:15+0000
2022-10-20T06:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1064711396_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_a5c6a8d453cfcff50f99294109761288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1064711396_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_ef38d1d8a2ed293f664adc6f08bac4ae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
المدنيون يعودون إلى الحياة السلمية ويقومون بتنظيف شوارع مدينتهم في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 5 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:15 GMT 20.10.2022
تابعنا عبرTelegram
يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:52 GMT 20.10.2022
اعتقال إرهابي يخطط لهجوم على إدارة ماريوبول
أعلنت وزارة أمن الدولة في جمهورية دونيتسك الشعبية، صباح اليوم الخميس، اعتقال مواطن مشتبه بالتحضير لهجوم إرهابي على إدارة ماريوبول.
وقال ممثل وزارة أمن الدولة، ميخائيل بوبوف، للصحفيين: "تم اعتقال المشتبه به في الإعداد لهجوم إرهابي في ماريوبول بناء على معلومات من إدارة أمن الدولة في دونيتسك".
وأضاف بوبوف: "لقد خطط لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية ضد إدارة مدينة ماريوبول".
06:15 GMT 20.10.2022
الجيش الروسي يستهدف مرافق الطاقة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
أعلن حاكم مقاطعة دنيبروبتروفسك، فالنتين ريزنيشنكو، أن القوات الروسية استهدفت مؤسسة صناعية ومعمل للطاقة في منطقة كريفوي روغ في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وكتب ريزنيشنكو على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": كانت ليلة عصيبة في منطقة كريفوي روغ، حيث استهدف الروس مؤسسة صناعية ومنشأة للطاقة، معلنا عن أضرار جسيمة واقتصرت الخسائر على الماديات".
06:15 GMT 20.10.2022
الرئيس فلاديمير بوتين يضع أكاليل الزهور على ضريح الجندي المجهول في حديقة ألكسندر ويلقي يهنئ الشعب الروسي بعيد النصر، موسكو 9 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
السفير الأمريكي السابق لدى الناتو: تصرفات الغرب حشدت الشعب الروسي حول بوتين
04:00 GMT
06:14 GMT 20.10.2022
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
الأمن الأوكراني يستخدم الصدمة الكهربائية في تعذيب الجنود الروس الأسرى
02:53 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала