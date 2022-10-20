https://sputnikarabic.ae/20221020/تقرير-يكشف-أن-الأوروبيين-أمام-مفترق-طرق-هذا-الشتاء-1069262441.html

تقرير يكشف أن الأوروبيين أمام "مفترق طرق" هذا الشتاء

تقرير يكشف أن الأوروبيين أمام "مفترق طرق" هذا الشتاء

أشار تقرير إعلامي إلى أن الصراع في أوكرانيا وضع أوروبا على مفترق طرق، ليدرك بعض الأوروبيين بالفعل أنهم أصبحوا ضحايا للاستراتيجية الأمريكية العالمية. 20.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-20T07:44+0000

2022-10-20T07:44+0000

2022-10-20T07:44+0000

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061648650_0:0:3123:1756_1920x0_80_0_0_caa76572cd0b072bf05d0d6fd0d8ddf3.jpg

بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "غلوبال تايمز" بنسختها الصينية، فإنه على الرغم من اقتراب فصل الشتاء القاسي مع ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم المرتفع والركود المحتمل، فإن بعض دول الاتحاد الأوروبي تشترك في الرغبة في الحد من أسعار الغاز، وليس فقط من الواردات الروسية.وتخشى ألمانيا وهي أكبر مشتر للغاز وهولندا، أن يؤدي وضع حد للسعر إلى زيادة الطلب أو تعقيد الإمدادات. في الوقت نفسه، ذكرت الصحيفة، فشل الاتحاد الأوروبي في تقييد أسعار الغاز بشدة، وهذا يشير إلى أن فكرة التدخل في الأسعار نفسها تواجه عقبات خطيرة.أشار التقرير إلى أن المشكلة الرئيسية للاتحاد الأوروبي هي عدم كفاية العرض، لكن إدخال سقف سعري لن يساعد في تقليل الطلب، ولكنه سيهدد فقط بقطع إمدادات الغاز الروسي تماما. وبالتالي ووفقا للصحيفة، من أجل تجنب ارتفاع الأسعار، يجب على الاتحاد الأوروبي إيجاد نهج لاحتواء الطلب مع ضمان العرض.ونشرت الصحيفة تقريرا صادرا عن S&P Global Mobility بعنوان "الشتاء قادم"، والذي يشير إلى أن صناعة السيارات قد "تواجه ضغوطا شديدة" بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة أو حتى انقطاع التيار الكهربائي.وجاء في الوثيقة: "نظرا لارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا والشتاء القاسي ذلك يمكن أن يعرض بعض صناعات السيارات لخطر عدم القدرة على استمرار خطوط الإنتاج الخاصة بهم. ومن أجل تقليل تكاليف الطاقة، يتعين على بعض شركات السيارات نقل خطوط الإنتاج لخارج أوروبا، وأصبحت أمريكا واحدة من الوجهات الرئيسية".حيث ترتبط أوروبا بالولايات المتحدة وتتبعها في المسائل الأمنية، وتستفيد واشنطن من هذا الوضع، لكن أوروبا، نتيجة لذلك، تواجه صعوبات في تعزيز التكامل الإقليمي ومن الصعب بشكل متزايد أن تظل قوة اقتصادية على قدم المساواة مع الولايات المتحدة، بحسب التقرير. نتيجة لذلك، ترك الصراع في أوكرانيا أوروبا عند مفترق طرق: يمكنها إما الحفاظ على مسارها الحالي في اتباع الولايات المتحدة، أو اتباع سياسة موحدة ومنسقة لمنع واشنطن من الاستفادة من خسائرها.

https://sputnikarabic.ae/20221017/الصين-تقطع-إمدادات-الغاز-الطبيعي-المسال-إلى-أوروبا-لمواجهة-الاستهلاك-المحلي-1069125330.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد