حطام "إف-35" يملأ الأجواء... أمريكا تفقد مقاتلاتها الشبحية واحدة تلو الأخرى قبل خوض معركة واحدة
© AP Photo / Steve Helberالطائرة الحربية الأمريكية "إف 35" على متن حاملة طائرات
© AP Photo / Steve Helber
أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية مليارات الدولارات لإنتاج طائرة "إف-35" الحربية بمشاركة نحو 14 دولة، لكن تلك الطائرات تتحطم واحدة تلو الأخرى قبل خوض معركة واحدة.
ويؤكد ذلك حوادث تلك الطائرة الشبحية، التي يتم الإعلان عنها تباعا، وآخرها إعلان تحطم إحدى طائرات "إف-35" بقاعدة "هيل" الجوية في ولاية يوتا الأمريكية، اليوم الخميس.
US Navy charges sailors over leak of South China Sea F-35 jet crash video https://t.co/gJYCKeSAqD— South China Morning Post (@SCMPNews) February 18, 2022
وبحسب ما يتم الإعلان عن بشأن حوادث "إف-35"، فإن حادث قاعدة "هيل" اليوم، هو الثاني خلال العام الجاري، حيث غرقت طائرة من هذا النوع في بحر الصين الجنوبي مطلع العام الجاري خلال محاولة هبوط فاشلة على متن حاملة طائرات.
남중국해 해상에서 항모 칼빈슨호에 착륙하다 실수하여 바다에 추락하는 F-35 스텔스기 때문에 미국 뉴스가 난리다.— 무명씨 (@NamJames) January 29, 2022
칼빈슨호 앞에 보이는 전함은 중공 전함
F-35 스텔스기를 누가 먼저 인양하나? pic.twitter.com/cY5x31suTT
وتثير بيانات حوادث طائرات "إف-35" التي تعلن عنها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من حين إلى آخر، شكوكا بشأن إمكانية الاعتماد عليها لخوض معارك جوية حقيقية.
ما هي أبرز حوادث "إف-35"؟
يقدر عدد حوادث مقاتلات "إف-35" الأمريكية التي تم الإعلان نها منذ 2014 بنحو 9 حوادث، شهد بعضها اشتعال النيران في الطائرة على المدرج أو سقوطها من على متن حاملة طائرات أو التصادم مع طائرة أخرى.
Video of the F-35 crash which took place aboard the USS Carl Vinson. The pilot ejected upon impact. https://t.co/ilJtrIsyPn pic.twitter.com/udEqcb1g91— 笑脸男人 (@lfx160219) January 28, 2022
وكان الحادث الذي تعرضت له الطائرة في مطلع العام الجاري كارثيا بالنسبة للطائرة التي غرقت في بحر الصين الجنوبي خلال عملية هبوط فاشلة على متن حاملة طائرات.
وفيما يلي تسلسل زمني لأبرز حوادث "إف-35" من 2014 حتى 2022
2014... اشتعال النيران في الطائرة خلال الإقلاع بقاعدة إغلين الجوية غرب ولاية فلوريدا الأمريكية.
2018... في أبريل/ نيسان اشتعلت النيران في مقاتلة "إف - 35" تابعة لمشاة البحرية الأمريكية.
2018... في سبتمبر/ أيلول تحطمت "إف 35 بي" خارج قاعدة مشاة البحرية الجوية في بيوفورت، بولاية ساوث كارولينا الأمريكية.
2019... في أبريل تحطمت طائرة "إف 35 إيه" تابعة للجيش الياباني خلال مهمة تدريبية.
2020... في مايو/ أيار تحطمت "إف 35 إيه" أمريكية خلال محاول هبوط بقاعدة إغلين الجوية غرب ولاية فلوريدا بعد العودة من مهمة تدريب ليلي روتينية.
2020... في سبتمبر اصطدمت "إف 35 بي" مع طائرة "كيه سي - 130 جيه" خلال تزودها بالوقود وتحطمت في الجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
2021... في نوفمبر/ تشرين الثاني تحطمت "إف - 35" بريطانية على متن حاملة الطائرات "كوين إليزابيث" بالبحر المتوسط.
2022... في يناير/ كانون الثاني غرقت "إف - 35" في مياه بحر الصين الجنوبي إثر اصطدامها بحاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون".
2022... في أكتوبر/ تشرين الأول تحطمت المقاتلة "إف 35" بقاعدة هيل الجوية في ولاية يوتا الأمريكية.
وبحسب التسلسل الزمني لحوادث "إف-35" منذ 2014 حتى الآن، فإن عام 2022، شهد اثنين من حوادث الطائرة مثلما حدث في أعوام 2018، و2020، في حين وصل إجمالي الطائرات التي تحطمت تماما أو غرقت أو تحطمت جزئيا إلى 9 طائرات.
ورغم أن بعض الطائرات لم تتحطم تماما، إلا أنه لا يتم إصلاحها لأن تكلفة الإصلاح ستكون باهظة، وهو ما يسلط الضوء على واحد من أكبر عيوب "إف-35"، الذي يتمثل في تكلفة تشغيلها وصيانتها العالية، إضافة إلى كفاءتها القتالية المشكوك فيها.
© Sputnikحوادث "إف 35" تتوالى… ماذا تفعل أمريكا بحطام مقاتلاتها الشبحية؟
حوادث "إف 35" تتوالى… ماذا تفعل أمريكا بحطام مقاتلاتها الشبحية؟
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