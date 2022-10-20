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https://sputnikarabic.ae/20221020/حطام-إف-35-يملأ-الأجواء-أمريكا-تفقد-مقاتلاتها-الشبحية-واحدة-تلو-الأخرى-قبل-خوض-معركة-واحدة-1069279684.html
حطام "إف-35" يملأ الأجواء... أمريكا تفقد مقاتلاتها الشبحية واحدة تلو الأخرى قبل خوض معركة واحدة
حطام "إف-35" يملأ الأجواء... أمريكا تفقد مقاتلاتها الشبحية واحدة تلو الأخرى قبل خوض معركة واحدة
أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية مليارات الدولارات لإنتاج طائرة "إف-35" الحربية بمشاركة نحو 14 دولة، لكن تلك الطائرات تتحطم واحدة تلو الأخرى قبل خوض معركة... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T14:39+0000
2022-10-20T14:39+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
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ويؤكد ذلك حوادث تلك الطائرة الشبحية، التي يتم الإعلان عنها تباعا، وآخرها إعلان تحطم إحدى طائرات "إف-35" بقاعدة "هيل" الجوية في ولاية يوتا الأمريكية، اليوم الخميس.وبحسب ما يتم الإعلان عن بشأن حوادث "إف-35"، فإن حادث قاعدة "هيل" اليوم، هو الثاني خلال العام الجاري، حيث غرقت طائرة من هذا النوع في بحر الصين الجنوبي مطلع العام الجاري خلال محاولة هبوط فاشلة على متن حاملة طائرات.وتثير بيانات حوادث طائرات "إف-35" التي تعلن عنها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من حين إلى آخر، شكوكا بشأن إمكانية الاعتماد عليها لخوض معارك جوية حقيقية.ما هي أبرز حوادث "إف-35"؟يقدر عدد حوادث مقاتلات "إف-35" الأمريكية التي تم الإعلان نها منذ 2014 بنحو 9 حوادث، شهد بعضها اشتعال النيران في الطائرة على المدرج أو سقوطها من على متن حاملة طائرات أو التصادم مع طائرة أخرى.وكان الحادث الذي تعرضت له الطائرة في مطلع العام الجاري كارثيا بالنسبة للطائرة التي غرقت في بحر الصين الجنوبي خلال عملية هبوط فاشلة على متن حاملة طائرات.وفيما يلي تسلسل زمني لأبرز حوادث "إف-35" من 2014 حتى 2022وبحسب التسلسل الزمني لحوادث "إف-35" منذ 2014 حتى الآن، فإن عام 2022، شهد اثنين من حوادث الطائرة مثلما حدث في أعوام 2018، و2020، في حين وصل إجمالي الطائرات التي تحطمت تماما أو غرقت أو تحطمت جزئيا إلى 9 طائرات.ورغم أن بعض الطائرات لم تتحطم تماما، إلا أنه لا يتم إصلاحها لأن تكلفة الإصلاح ستكون باهظة، وهو ما يسلط الضوء على واحد من أكبر عيوب "إف-35"، الذي يتمثل في تكلفة تشغيلها وصيانتها العالية، إضافة إلى كفاءتها القتالية المشكوك فيها.
https://sputnikarabic.ae/20221020/تحطم-طائرة-مقاتلة-من-طراز-إف-35-في-ولاية-يوتا-الأمريكية-1069259272.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا

حطام "إف-35" يملأ الأجواء... أمريكا تفقد مقاتلاتها الشبحية واحدة تلو الأخرى قبل خوض معركة واحدة

14:39 GMT 20.10.2022
© AP Photo / Steve Helberالطائرة الحربية الأمريكية "إف 35" على متن حاملة طائرات
الطائرة الحربية الأمريكية إف 35 على متن حاملة طائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Steve Helber
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أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية مليارات الدولارات لإنتاج طائرة "إف-35" الحربية بمشاركة نحو 14 دولة، لكن تلك الطائرات تتحطم واحدة تلو الأخرى قبل خوض معركة واحدة.
ويؤكد ذلك حوادث تلك الطائرة الشبحية، التي يتم الإعلان عنها تباعا، وآخرها إعلان تحطم إحدى طائرات "إف-35" بقاعدة "هيل" الجوية في ولاية يوتا الأمريكية، اليوم الخميس.
وبحسب ما يتم الإعلان عن بشأن حوادث "إف-35"، فإن حادث قاعدة "هيل" اليوم، هو الثاني خلال العام الجاري، حيث غرقت طائرة من هذا النوع في بحر الصين الجنوبي مطلع العام الجاري خلال محاولة هبوط فاشلة على متن حاملة طائرات.
وتثير بيانات حوادث طائرات "إف-35" التي تعلن عنها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من حين إلى آخر، شكوكا بشأن إمكانية الاعتماد عليها لخوض معارك جوية حقيقية.

ما هي أبرز حوادث "إف-35"؟

يقدر عدد حوادث مقاتلات "إف-35" الأمريكية التي تم الإعلان نها منذ 2014 بنحو 9 حوادث، شهد بعضها اشتعال النيران في الطائرة على المدرج أو سقوطها من على متن حاملة طائرات أو التصادم مع طائرة أخرى.
وكان الحادث الذي تعرضت له الطائرة في مطلع العام الجاري كارثيا بالنسبة للطائرة التي غرقت في بحر الصين الجنوبي خلال عملية هبوط فاشلة على متن حاملة طائرات.

وفيما يلي تسلسل زمني لأبرز حوادث "إف-35" من 2014 حتى 2022

2014... اشتعال النيران في الطائرة خلال الإقلاع بقاعدة إغلين الجوية غرب ولاية فلوريدا الأمريكية.
2018... في أبريل/ نيسان اشتعلت النيران في مقاتلة "إف - 35" تابعة لمشاة البحرية الأمريكية.
2018... في سبتمبر/ أيلول تحطمت "إف 35 بي" خارج قاعدة مشاة البحرية الجوية في بيوفورت، بولاية ساوث كارولينا الأمريكية.
2019... في أبريل تحطمت طائرة "إف 35 إيه" تابعة للجيش الياباني خلال مهمة تدريبية.
2020... في مايو/ أيار تحطمت "إف 35 إيه" أمريكية خلال محاول هبوط بقاعدة إغلين الجوية غرب ولاية فلوريدا بعد العودة من مهمة تدريب ليلي روتينية.
2020... في سبتمبر اصطدمت "إف 35 بي" مع طائرة "كيه سي - 130 جيه" خلال تزودها بالوقود وتحطمت في الجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
2021... في نوفمبر/ تشرين الثاني تحطمت "إف - 35" بريطانية على متن حاملة الطائرات "كوين إليزابيث" بالبحر المتوسط.
2022... في يناير/ كانون الثاني غرقت "إف - 35" في مياه بحر الصين الجنوبي إثر اصطدامها بحاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون".
2022... في أكتوبر/ تشرين الأول تحطمت المقاتلة "إف 35" بقاعدة هيل الجوية في ولاية يوتا الأمريكية.
وبحسب التسلسل الزمني لحوادث "إف-35" منذ 2014 حتى الآن، فإن عام 2022، شهد اثنين من حوادث الطائرة مثلما حدث في أعوام 2018، و2020، في حين وصل إجمالي الطائرات التي تحطمت تماما أو غرقت أو تحطمت جزئيا إلى 9 طائرات.
حوادث إف 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
تحطم طائرة مقاتلة من طراز "إف 35" في ولاية يوتا الأمريكية
03:23 GMT
ورغم أن بعض الطائرات لم تتحطم تماما، إلا أنه لا يتم إصلاحها لأن تكلفة الإصلاح ستكون باهظة، وهو ما يسلط الضوء على واحد من أكبر عيوب "إف-35"، الذي يتمثل في تكلفة تشغيلها وصيانتها العالية، إضافة إلى كفاءتها القتالية المشكوك فيها.
© Sputnikحوادث "إف 35" تتوالى… ماذا تفعل أمريكا بحطام مقاتلاتها الشبحية؟
حوادث إف 35 تتوالى… ماذا تفعل أمريكا بحطام مقاتلاتها الشبحية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
حوادث "إف 35" تتوالى… ماذا تفعل أمريكا بحطام مقاتلاتها الشبحية؟
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