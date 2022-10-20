https://sputnikarabic.ae/20221020/خبراء-يوضحون-لـسبوتنيك-جدوى-عقوبات-طهران-على-بريطانيا-وتأثيرها-على-الملف-النووي-1069282186.html

خبراء يوضحون لـ"سبوتنيك" جدوى عقوبات طهران على بريطانيا وتأثيرها على الملف النووي

خبراء يوضحون لـ"سبوتنيك" جدوى عقوبات طهران على بريطانيا وتأثيرها على الملف النووي

أوضح خبراء في الشأن الإيراني أن العقوبات التي فرضتها طهران مؤخرا على كيانات وشخصيات بريطانية، ما هي إلا إحدى الوسائل الدبلومسية للرد على الموقف الأوروبي عامة... 20.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-20T14:46+0000

2022-10-20T14:46+0000

2022-10-20T14:46+0000

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فمن جانبه أوضح رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية بالقاهرة، د. محمد محسن أبو النور، أن إيران لديها توجس تاريخي من الدور الخارجي في ملفاتها وعلى رأسها الدور البريطاني بالتحديد، نظرا لتورط بريطانيا تاريخيا في أكثر من عملية تغيير سياسية كبرى في التاريخ الإيراني.وأكد في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الشخصية الإيرانية لديها توجس كبير من كل شيء يتصل ببريطانيا سواء في السياسة أو الاقتصاد وحتى في الرياضة، لدرجة أن هناك مثلا شعبيا إيرانيا يقول: "ابحث عن الإنجليزي في أي مشكلة تقابلك".مأوى المعارضةوتابع: لذا فإن طهران تاريخيا تتوجس خيفة من الدور البريطاني، علاوة على أن بريطانيا تدعم وبشكل مباشر وغير مباشر كل حركات الاحتجاج الدائرة في إيران، ودليل ذلك أن المسؤولين البريطانيين أنفسهم في تصريحات علنية يؤيدون الاحتجاجات الدائرة الآن في إيران، كما أنها تؤوي أغلب المعارضة السياسية الإيرانية المسلحة.وحول انعكاس القرارات الإيرانية ضد بريطانيا على الملفات العالقة ومن بينها الملف النووي يقول رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات: بالفعل سوف تنعكس تلك التطورات على تلك الملفات ومن بينها الملف النووي، لكن الانعكاس سوف يكون بالإيجاب لصالح إيران وليس بالسلب.وأوضح رؤيته قائلا: "بمعنى أن هذه الملفات المتشابكة ستجعل كلا الطرفين في حاجة ماسة إلى سرعة إبرام الاتفاق مع الطرف الآخر حتى يخفف من الضغط عليه، سواء الضغط السياسي والإعلامي على إيران، أو الضغط الأمني الذي تمارسه طهران على بريطانيا في الإقليم.ولفت أبو النور إلى أن مسألة الاتهام الغربي لإيران بتصدير الطائرات المسيرة إلى روسيا سوف يساعد أيضا على تعظيم هذا الملف النووي، بمعنى أن الغرب سوف يكون بحاجة إلى تسوية عاجلة مع إيران حتى يبعدها نوعا ما عن اللاعب الروسي.واستدرك قائلا: "لكن تعودنا تاريخيا من إيران أنها تستخلص "المنح من المحن"، أي أنها تجيد عملية تعظيم مكاسبها من كل الظروف، لذا أتوقع أن تخرج إيران منتصرة هذه المرة لاعتبارات كثيرة منها، أن الغرب يوجه كل أدواته السياسية والإعلامية تجاه روسيا في الوقت الراهن.رد بالمثلمن جهته أكد الكاتب والمحلل السياسي الإيراني مصدق بور أن العقوبات التي فرضتها طهران على كياينات وشخصيات بريطانية، تأتي بمثابة الرد بالمثل على العقوبات التي فرضها الجانب الأوربي خاصة البريطاني على إيران.ولفت إلى أن طهران ترى أن من حقها استهداف تلك الشخصيات والمؤسسات بعقوبات مماثلة تتصل بحساباتهم البنكية ومنعهم من دخول إيران.وأشار إلى أن التدخل البريطاني ليس وليد اللحظة وإنما يعود لتاريخ بعيد ربما منذ زمن محمد مصدق، مضيفاً أنه يتوقع أن تشمل العقوبات دولا أوربية أخرى مثل ألمانيا وفرنسا.وأوضح بور أن التوتر في العلاقات بين إيران والدول الغربية لن يؤثر على الملفات العالقة بين الجانبين مثل الملف النووي بالنظر لسوابق العلاقات بين الطرفين قبل ذلك، فضلا عن عدم جدوى المفاوضات النووية في هذه اللحظة في ظل إدارة بايدن الهشة ما دفع إيران إلى تعزيز علاقتها شرقا مع روسيا والصين.طالع أيضا: تقرير: بريطانيا ترغب في تحسين العلاقات التجارية مع إيران

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https://sputnikarabic.ae/20221018/إيران-ترد-على-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-وتؤكد-فرض-عقوبات-مماثلة-على-أفراد-وكيانات-أوروبية--1069169174.html

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