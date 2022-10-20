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https://sputnikarabic.ae/20221020/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-يصف-العلاقات-بين-روسيا-وإيران-بـالمشكلة-الجدية-1069284180.html
رئيس الوزراء الإسرائيلي يصف العلاقات بين روسيا وإيران بـ"المشكلة الجدية"
رئيس الوزراء الإسرائيلي يصف العلاقات بين روسيا وإيران بـ"المشكلة الجدية"
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، العلاقات بين روسيا وإيران بـ"المشكلة الجدية" لإسرائيل والعالم كله. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T15:23+0000
2022-10-20T15:23+0000
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وقال لابيد في مقابلة مع قناة "آر تي في آي": "العلاقات بين الدول عملية معقدة. نعتقد بطبيعة الحال أن العلاقات بين روسيا وإيران مشكلة خطيرة ليس فقط لإسرائيل، ولكن أيضا لأوكرانيا وأوروبا والعالم بأسره. إيران دولة إرهابية خطيرة، وحقيقة إن روسيا تتعامل معها وتعرض العالم كله للخطر".وأشار لابيد إلى إن استخدام روسيا المزعوم للطائرات الإيرانية المسيرة في الصراع العسكري في أوكرانيا "غير مقبول على الإطلاق"، بحسب تعبيره.وأعلن المكتب التمثيلي لجمهورية التشيك، الذي يترأس الاتحاد الأوروبي حاليا، اليوم الخميس، أن "عقوبات الاتحاد الجديدة ضد إيران، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم".وقال المكتب، في بيان له، إن "الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي اتفقوا، في وقت قياسي، وبعد ثلاثة أيام من المناقشات، على اتخاذ إجراءات ضد الشركات الإيرانية المصدرة للطائرات المسيرة".ورفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الأربعاء، ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العمليات الدائرة في أوكرانيا.في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، الثلاثاء الماضي، أنه أرسل مقترحا لرئيسه فلاديمير زيلينسكي، يطالب فيه بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وذلك على خلفية مزاعم تزويدها روسيا بالطائرات المسيرة الهجومية.من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.
https://sputnikarabic.ae/20221019/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يعلن-عدم-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-لاعتبارات-عملياتية--1069225716.html
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العالم, إسرائيل, روسيا, إيران
العالم, إسرائيل, روسيا, إيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي يصف العلاقات بين روسيا وإيران بـ"المشكلة الجدية"

15:23 GMT 20.10.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، العلاقات بين روسيا وإيران بـ"المشكلة الجدية" لإسرائيل والعالم كله.
وقال لابيد في مقابلة مع قناة "آر تي في آي": "العلاقات بين الدول عملية معقدة. نعتقد بطبيعة الحال أن العلاقات بين روسيا وإيران مشكلة خطيرة ليس فقط لإسرائيل، ولكن أيضا لأوكرانيا وأوروبا والعالم بأسره. إيران دولة إرهابية خطيرة، وحقيقة إن روسيا تتعامل معها وتعرض العالم كله للخطر".
وأشار لابيد إلى إن استخدام روسيا المزعوم للطائرات الإيرانية المسيرة في الصراع العسكري في أوكرانيا "غير مقبول على الإطلاق"، بحسب تعبيره.
وأعلن المكتب التمثيلي لجمهورية التشيك، الذي يترأس الاتحاد الأوروبي حاليا، اليوم الخميس، أن "عقوبات الاتحاد الجديدة ضد إيران، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم".
وقال المكتب، في بيان له، إن "الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي اتفقوا، في وقت قياسي، وبعد ثلاثة أيام من المناقشات، على اتخاذ إجراءات ضد الشركات الإيرانية المصدرة للطائرات المسيرة".
ورفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الأربعاء، ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العمليات الدائرة في أوكرانيا.
في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، الثلاثاء الماضي، أنه أرسل مقترحا لرئيسه فلاديمير زيلينسكي، يطالب فيه بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وذلك على خلفية مزاعم تزويدها روسيا بالطائرات المسيرة الهجومية.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عدم تزويد أوكرانيا بالأسلحة لعدد من الاعتبارات
أمس, 11:21 GMT
بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.
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