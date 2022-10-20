رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف يبحث مع السفير الروسي تعزيز العلاقات بين البلدين
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIالمرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
أعلن رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد السوداني، اليوم الخميس، عن اهتمام الحكومة المقبلة بتعزيز العلاقات مع روسيا وبناء علاقات متوازنة تصب في مصلحة الشعبين الصديقين.
وأصدر مكتب السوداني بيانا وجاء فيه أن السوداني "استقبل اليوم الخميس السفير الروسي، البروس كوتراشيف، الذي قدم التهاني له بمناسبة تكليفه لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، ناقلا تحيات القيادة الروسية، معربا عن التمنيات بالنجاح والتوفيق وللعلاقات بين البلدين بمزيد من التطوّر والازدهار".
وأعرب السوداني خلال المقابلة عن اهتمام الحكومة المقبلة بتعزيز العلاقات مع روسيا الاتحادية، وبناء علاقات متوازنة تصب في مصلحة الشعبين الصديقين".
ووفق البيان، أشاد رئيس مجلس الوزراء المكلّف بالعلاقات التاريخية التي تجمع العراق بروسيا، مؤكداً عزم حكومته المُقبلة على تفعيل آفاق التعاون الثنائي في مجالات متعددة".
وأعرب السوداني خلال المقابلة عن اهتمام الحكومة المقبلة بتعزيز العلاقات مع روسيا الاتحادية، وبناء علاقات متوازنة تصب في مصلحة الشعبين الصديقين".
ووفق البيان، أشاد رئيس مجلس الوزراء المكلّف بالعلاقات التاريخية التي تجمع العراق بروسيا، مؤكداً عزم حكومته المُقبلة على تفعيل آفاق التعاون الثنائي في مجالات متعددة".