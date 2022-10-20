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https://sputnikarabic.ae/20221020/رئيس-مجلس-الوزراء-العراقي-المكلف-يبحث-مع-السفير-الروسي-تعزيز-العلاقات-بين-البلدين-1069278764.html
رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف يبحث مع السفير الروسي تعزيز العلاقات بين البلدين
رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف يبحث مع السفير الروسي تعزيز العلاقات بين البلدين
أعلن رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد السوداني، اليوم الخميس، عن اهتمام الحكومة المقبلة بتعزيز العلاقات مع روسيا وبناء علاقات متوازنة تصب في مصلحة الشعبين... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T13:28+0000
2022-10-20T13:28+0000
العالم العربي
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وأصدر مكتب السوداني بيانا وجاء فيه أن السوداني "استقبل اليوم الخميس السفير الروسي، البروس كوتراشيف، الذي قدم التهاني له بمناسبة تكليفه لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، ناقلا تحيات القيادة الروسية، معربا عن التمنيات بالنجاح والتوفيق وللعلاقات بين البلدين بمزيد من التطوّر والازدهار".وأعرب السوداني خلال المقابلة عن اهتمام الحكومة المقبلة بتعزيز العلاقات مع روسيا الاتحادية، وبناء علاقات متوازنة تصب في مصلحة الشعبين الصديقين".ووفق البيان، أشاد رئيس مجلس الوزراء المكلّف بالعلاقات التاريخية التي تجمع العراق بروسيا، مؤكداً عزم حكومته المُقبلة على تفعيل آفاق التعاون الثنائي في مجالات متعددة".
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العالم العربي
العالم العربي

رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف يبحث مع السفير الروسي تعزيز العلاقات بين البلدين

13:28 GMT 20.10.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIالمرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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أعلن رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد السوداني، اليوم الخميس، عن اهتمام الحكومة المقبلة بتعزيز العلاقات مع روسيا وبناء علاقات متوازنة تصب في مصلحة الشعبين الصديقين.
وأصدر مكتب السوداني بيانا وجاء فيه أن السوداني "استقبل اليوم الخميس السفير الروسي، البروس كوتراشيف، الذي قدم التهاني له بمناسبة تكليفه لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، ناقلا تحيات القيادة الروسية، معربا عن التمنيات بالنجاح والتوفيق وللعلاقات بين البلدين بمزيد من التطوّر والازدهار".

وأعرب السوداني خلال المقابلة عن اهتمام الحكومة المقبلة بتعزيز العلاقات مع روسيا الاتحادية، وبناء علاقات متوازنة تصب في مصلحة الشعبين الصديقين".

ووفق البيان، أشاد رئيس مجلس الوزراء المكلّف بالعلاقات التاريخية التي تجمع العراق بروسيا، مؤكداً عزم حكومته المُقبلة على تفعيل آفاق التعاون الثنائي في مجالات متعددة".
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