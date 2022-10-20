https://sputnikarabic.ae/20221020/زاخاروفا-تعلق-على-استقالة-رئيسة-وزراء-بريطانيا-ليز-تراس-1069276813.html
زاخاروفا تعلق على استقالة رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس
زاخاروفا تعلق على استقالة رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، في تعليقها على استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، إن بريطانيا لم تعرف قط رئيس وزراء... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T13:08+0000
2022-10-20T13:08+0000
2022-10-20T13:08+0000
روسيا
الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا
بريطانيا
الحكومة البريطانية
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا على تطبيق "تلغرام": "بريطانيا لم تعرف قط رئيس وزراء كهذه".وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس استقالتها من زعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية، على خلفية استياء واسع النطاق حيال خطط وقرارات اتخذتها لمعالجة التعثر الاقتصادي في المملكة المتحدة.وقالت تراس، في كلمة قصيرة لها أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية بالعاصمة لندن: "بلدنا تأثر بضعف النمو الاقتصادي، وقد انتخبت من أجل تغيير هذا الوضع، أعترف أنه بحكم الوضع الراهن لا يمكنني أن أستمر في فعل ما انتخبت من أجله وأنا أستقيل من رئاسة حزب المحافظين والحكومة، وستجرى انتخابات لاختيار قيادة جديدة الأسبوع المقبل".وتعتبر تراس أقل رئيسة للوزراء مكوثا في الحكم في تاريخ بريطانيا، حيث بقيت في المنصب لمدة 45 يوما فقط، وستبقى لبعض الوقت قبل تعيين خلف لها.وتعرضت إدارة تراس لانتقادات شديدة بسبب سياستها الاقتصادية التي أثبتت عدم قدرتها على كبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار، كما أثارت مخاوف بشأن زيادة الدين العام.
https://sputnikarabic.ae/20221020/رئيس-الوزراء-البريطانية-ليزا-تراس-تعلن-استقالتها-1069275453.html
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روسيا, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا, بريطانيا, الحكومة البريطانية
روسيا, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا, بريطانيا, الحكومة البريطانية
زاخاروفا تعلق على استقالة رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، في تعليقها على استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، إن بريطانيا لم تعرف قط رئيس وزراء مثلها.
موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا على تطبيق "تلغرام": "بريطانيا لم تعرف قط رئيس وزراء كهذه".
وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس استقالتها من زعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية
، على خلفية استياء واسع النطاق حيال خطط وقرارات اتخذتها لمعالجة التعثر الاقتصادي في المملكة المتحدة.
وقالت تراس، في كلمة قصيرة لها أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية بالعاصمة لندن: "بلدنا تأثر بضعف النمو الاقتصادي
، وقد انتخبت من أجل تغيير هذا الوضع، أعترف أنه بحكم الوضع الراهن لا يمكنني أن أستمر في فعل ما انتخبت من أجله وأنا أستقيل من رئاسة حزب المحافظين والحكومة، وستجرى انتخابات لاختيار قيادة جديدة الأسبوع المقبل".
وتعتبر تراس أقل رئيسة للوزراء مكوثا في الحكم في تاريخ بريطانيا، حيث بقيت في المنصب لمدة 45 يوما فقط، وستبقى لبعض الوقت قبل تعيين خلف لها.
وتعرضت إدارة تراس لانتقادات شديدة بسبب سياستها الاقتصادية التي أثبتت عدم قدرتها على كبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار، كما أثارت مخاوف بشأن زيادة الدين العام.