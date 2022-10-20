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https://sputnikarabic.ae/20221020/سجين-يفجر-نفسه-بين-عناصر-أمن-أثناء-نقله-لمدينة-الشقيقة-الليبية-1069294759.html
سجين يفجر نفسه بين عناصر أمن أثناء نقله لمدينة الشقيقة الليبية
سجين يفجر نفسه بين عناصر أمن أثناء نقله لمدينة الشقيقة الليبية
أعلن جهاز الإسعاف بحكومة الوطنية الليبية، اليوم الخميس، مقتل سجين فجر نفسه بقنبلة يدوية عند بوابة مدينة الشقيقة في منطقة الجبل الغربي. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T19:38+0000
2022-10-20T19:38+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال الجهاز في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن الموقوف قام بتفجير نفسه أثناء نقله إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل بمدينة غريان.وأسفر ذلك عن مقتل الموقوف و إصابة اثنين من عناصر وزارة الداخلية التابعين لمديرية أمن مزدة بجروح.وأشار البيان إلى أنه تم نقل أحد المصابين من قبل فرق الطوارئ بمدينة الشقيقة إلى مستشفى غريان، بينما تم نقل الآخر إلى مستشفى مزدة العام.
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أخبار ليبيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم

سجين يفجر نفسه بين عناصر أمن أثناء نقله لمدينة الشقيقة الليبية

19:38 GMT 20.10.2022
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالهلال الأحمر يتابع المصابين في انفجار شاحنة جنوب ليبيا
الهلال الأحمر يتابع المصابين في انفجار شاحنة جنوب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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أعلن جهاز الإسعاف بحكومة الوطنية الليبية، اليوم الخميس، مقتل سجين فجر نفسه بقنبلة يدوية عند بوابة مدينة الشقيقة في منطقة الجبل الغربي.
وقال الجهاز في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن الموقوف قام بتفجير نفسه أثناء نقله إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل بمدينة غريان.
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وأسفر ذلك عن مقتل الموقوف و إصابة اثنين من عناصر وزارة الداخلية التابعين لمديرية أمن مزدة بجروح.
وأشار البيان إلى أنه تم نقل أحد المصابين من قبل فرق الطوارئ بمدينة الشقيقة إلى مستشفى غريان، بينما تم نقل الآخر إلى مستشفى مزدة العام.
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