https://sputnikarabic.ae/20221020/شولتز-يزعم-أن-ألمانيا-تحقق-في-أعمال-التخريب-في-نورد-ستريم-بالتعاون-مع-السويد-والدنمارك-1069279402.html
شولتز يزعم أن ألمانيا تحقق في أعمال التخريب في "نورد ستريم" بالتعاون مع السويد والدنمارك
شولتز يزعم أن ألمانيا تحقق في أعمال التخريب في "نورد ستريم" بالتعاون مع السويد والدنمارك
صرح المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الخميس، ببيان حكومي في البوندستاغ، بأن ألمانيا تتعاون مع الدنمارك والسويد للتحقيق في أعمال التخريب في "نورد ستريم". 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T14:24+0000
2022-10-20T14:24+0000
2022-10-20T14:24+0000
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يُذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول، أبلغت شركة "نورد ستريم أي جي" عن "دمار غير مسبوق" حدث في اليوم السابق "على ثلاثة من خطوط أنابيب الغاز البحرية "نورد ستريم" و "نورد ستريم 2". في 26 سبتمبر، سجل علماء الزلازل السويديون انفجارين على طول مسارات خطوط الأنابيب. كما بادر مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية برفع قضية تتعلق بعمل من أعمال الإرهاب الدولي بعد الأضرار التي لحقت بأنابيب الغاز.
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شولتز يزعم أن ألمانيا تحقق في أعمال التخريب في "نورد ستريم" بالتعاون مع السويد والدنمارك
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صرح المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الخميس، ببيان حكومي في البوندستاغ، بأن ألمانيا تتعاون مع الدنمارك والسويد للتحقيق في أعمال التخريب في "نورد ستريم".
وقال: "نحن ننسق بشكل وثيق إجراءاتنا في التحقيق في أعمال التخريب في كل من خطوط نورد ستريم".
يُذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول، أبلغت شركة "نورد ستريم أي جي" عن "دمار غير مسبوق" حدث في اليوم السابق "على ثلاثة من خطوط أنابيب الغاز البحرية "نورد ستريم" و "نورد ستريم 2". في 26 سبتمبر، سجل علماء الزلازل السويديون انفجارين على طول مسارات خطوط الأنابيب. كما بادر مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية برفع قضية تتعلق بعمل من أعمال الإرهاب الدولي بعد الأضرار التي لحقت بأنابيب الغاز.