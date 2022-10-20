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شولتس يحذر الاتحاد الأوروبي من وضع سقف لأسعار الطاقة
شولتس يحذر الاتحاد الأوروبي من وضع سقف لأسعار الطاقة
حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من مخاطر وضع سقف لأسعار الغاز والنفط. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T08:57+0000
2022-10-20T08:57+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد
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وبحسب ما نقلت صحيفة Welt الألمانية، فإن المستشار اعترف أن تحديد سقف للأسعار لأسباب سياسية سيكون خطرا على الأوروبيين حيث سيقوم منتجو الغاز ببيع غازهم في مكان آخر.وأضاف المستشار أن الاتحاد الأوروبي يجب أن ينسق عن كثب إجراءاته مع مستهلكي الغاز الرئيسيين الآخرين مثل اليابان وكوريا "حتى لا نتنافس مع بعضنا بعضا".وتحدثت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن الحاجة إلى تحديد سقف سعر للغاز الروسي. وبحسب قولها، سيؤدي ذلك إلى إبطاء ارتفاع أسعار الكهرباء. ومع ذلك، لم يتمكن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على إدخال مثل هذا الإجراء.وكان الرئيس فلاديمير بوتين أشار في تعليقه على فكرة الحد من الأسعار، إلى أن روسيا لن تقدم أي شيء للخارج إذا كان يتعارض مع مصالحها. من جانبه، قال رئيس شركة "غازبروم"، أليكسي ميللر، إن مثل هذه الخطوات الأحادية الجانب من جانب الاتحاد الأوروبي ستكون انتهاكا للشروط الأساسية للعقد، وهذا يستتبع وقف الإمدادات.
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أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد
أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد

شولتس يحذر الاتحاد الأوروبي من وضع سقف لأسعار الطاقة

08:57 GMT 20.10.2022
© AP Photo / Michael Probst محطة تخزين الغاز ريكورد بالقرب من إيترفيلد، وسط ألمانيا، في 14 يوليو 2022، بعد إغلاق خط أنابيب التيار الشمالي 1 بسبب الصيانة
 محطة تخزين الغاز ريكورد بالقرب من إيترفيلد، وسط ألمانيا، في 14 يوليو 2022، بعد إغلاق خط أنابيب التيار الشمالي 1 بسبب الصيانة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Michael Probst
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حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من مخاطر وضع سقف لأسعار الغاز والنفط.
وبحسب ما نقلت صحيفة Welt الألمانية، فإن المستشار اعترف أن تحديد سقف للأسعار لأسباب سياسية سيكون خطرا على الأوروبيين حيث سيقوم منتجو الغاز ببيع غازهم في مكان آخر.
وأضاف المستشار أن الاتحاد الأوروبي يجب أن ينسق عن كثب إجراءاته مع مستهلكي الغاز الرئيسيين الآخرين مثل اليابان وكوريا "حتى لا نتنافس مع بعضنا بعضا".

واختتم شولتس حديثه، قائلا: "إنني مقتنع بأن الولايات المتحدة وكندا والنرويج، المتضامنة معنا فيما يتعلق بأوكرانيا، مهتمة بالحفاظ على الطاقة في أوروبا ميسورة التكلفة".

وتحدثت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن الحاجة إلى تحديد سقف سعر للغاز الروسي. وبحسب قولها، سيؤدي ذلك إلى إبطاء ارتفاع أسعار الكهرباء. ومع ذلك، لم يتمكن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على إدخال مثل هذا الإجراء.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين أشار في تعليقه على فكرة الحد من الأسعار، إلى أن روسيا لن تقدم أي شيء للخارج إذا كان يتعارض مع مصالحها. من جانبه، قال رئيس شركة "غازبروم"، أليكسي ميللر، إن مثل هذه الخطوات الأحادية الجانب من جانب الاتحاد الأوروبي ستكون انتهاكا للشروط الأساسية للعقد، وهذا يستتبع وقف الإمدادات.
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