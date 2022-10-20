https://sputnikarabic.ae/20221020/صادرات-المنتجات-الطبية-اليابانية-إلى-روسيا-تنمو-في-2022-بمعدل-2586---1069258618.html
صادرات المنتجات الطبية اليابانية إلى روسيا تنمو في 2022 بمعدل 258.6 %
صادرات المنتجات الطبية اليابانية إلى روسيا تنمو في 2022 بمعدل 258.6 %
أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الخميس، نمو حجم صادرات المنتجات الطبية إلى روسيا في النصف الأول من العام المالي 2022 بمعدل 258.6 %. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
أخبار اليابان
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موسكو - سبوتنيك. هذا وتراجع حجم استيراد النفط والمنتجات النفطية من روسيا في سبتمبر 2022 بنسبة 59.9 %. كما انخفضت حجم واردات الفحم من روسيا بنسبة 82 % في سبتمبر، وبنسبة 45.6 % في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية.كما تراجع في سبتمبر حجم واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 10.7 %. في الوقت نفسه، في الفترة من أبريل إلى سبتمبر، ارتفع حجم واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 2.2٪.وخفضت اليابان في سبتمبر وارداتها من الحبوب من روسيا بنسبة 81.9 %، ووفقًا لنتائج النصف الأول من العام المالي 2022.وانخفض حجم واردات الخضروات الروسية إلى اليابان بنسبة 76.7 % في سبتمبر، لكنها نمت بنسبة 10.3 % في فترة أبريل - سبتمبر 2022.
https://sputnikarabic.ae/20220926/اليابان-تفرض-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-1068238148.html
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روسيا, أخبار اليابان
صادرات المنتجات الطبية اليابانية إلى روسيا تنمو في 2022 بمعدل 258.6 %
01:18 GMT 20.10.2022 (تم التحديث: 01:19 GMT 20.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الخميس، نمو حجم صادرات المنتجات الطبية إلى روسيا في النصف الأول من العام المالي 2022 بمعدل 258.6 %.
موسكو - سبوتنيك
. هذا وتراجع حجم استيراد النفط والمنتجات النفطية من روسيا في سبتمبر 2022 بنسبة 59.9 %. كما انخفضت حجم واردات الفحم من روسيا بنسبة 82 % في سبتمبر، وبنسبة 45.6 % في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية.
كما تراجع في سبتمبر حجم واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 10.7 %. في الوقت نفسه، في الفترة من أبريل إلى سبتمبر، ارتفع حجم واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 2.2٪.
وخفضت اليابان في سبتمبر وارداتها من الحبوب من روسيا
بنسبة 81.9 %، ووفقًا لنتائج النصف الأول من العام المالي 2022.
وانخفض حجم واردات الخضروات الروسية إلى اليابان بنسبة 76.7 % في سبتمبر، لكنها نمت بنسبة 10.3 % في فترة أبريل - سبتمبر 2022.