https://sputnikarabic.ae/20221020/صربيا-تعارض-فرض-عقوبات-ضد-روسيا-حتى-يتعرض-وجودها-للتهديد-1069298879.html

صربيا تعارض فرض عقوبات ضد روسيا حتى يتعرض وجودها للتهديد

صربيا تعارض فرض عقوبات ضد روسيا حتى يتعرض وجودها للتهديد

قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، يوم الخميس، إن بلغراد لن تفرض عقوبات على روسيا حتى يتعرض وجود صربيا ذاته للتهديد. 20.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-20T23:45+0000

2022-10-20T23:45+0000

2022-10-20T23:45+0000

صربيا

عقوبات أمريكية ضد روسيا

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بلغراد - سبوتنيك. وقال فوسيتش في لقاء متلفز على قناة Prva التلفزيونية: "طالما لم يكن هناك تهديد وجودي لصربيا ومواطنيها، فلن [نفرض عقوبات]، سنتبع سياسة مستقلة حددناها بقرارات مجلس الأمن".وأضاف: "إذا وجدنا أنفسنا في مثل هذا الموقف، وإذا رأيت وفهمت أننا نواجه تهديدا وجوديا، فسأخاطب مواطني صربيا وأخبرهم أنه يجب علينا القيام بذلك. أنت تسألني عما إذا كانت هذه اللحظة قد حانت، أعتقد أنها لم تأت، أنا فخور بأننا نتبع سياسة مستقلة لمدة 240 يوما".وتابع الرئيس أنه "لا يبحث عن ذريعة لفرض العقوبات"، قائلا إنه يمكنه "إيجاد خمسة ملايين سبب" لعدم القيام بذلك".وقال فوسيتش: "أسعى إلى وضع أخلاقي لا يرقى إليه الشك من الناحية القانونية للبلد الذي أحبه أكثر وأقوده باختيار مواطنيه".ولفت فوسيتش أن صربيا، التي انتهك الغرب قرارات وميثاق الأمم المتحدة بشأن قضية كوسوفو، تمنع الغرب من اتهام روسيا بانتهاك القانون الدولي في الوضع الحالي.يشار إلى أن صربيا كانت من بين الدول التي تحافظ على موقف محايد بشأن فرض عقوبات ضد روسيا ولم تنضم إلى معظم القيود المفروضة على موسكو على الرغم من الضغوط المتزايدة من بروكسل وواشنطن.وفي فبراير 2008، أعلنت كوسوفو استقلالها من جانب واحد عن صربيا، ومنذ ذلك الحين اعترفت ما يقرب من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة باستقلالها، فيما لم تعترف العديد من البلدان، بما في ذلك صربيا وروسيا والصين واليونان، في حين سحب بعضها اعترافها بكوسوفو.

https://sputnikarabic.ae/20221017/فوسيتش-يقول-إن-الضغط-على-صربيا-لن-يتوقف-حتى-لو-فرضت-عقوبات-على-روسيا-1069135748.html

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صربيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا