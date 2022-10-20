https://sputnikarabic.ae/20221020/عبد-اللهيان-يقول-إن-الإدعاء-بإرسال-صواريخ-إيرانية-إلى-روسيا-لاستخدامها-ضد-أوكرانيا-لا-أساس-له-1069273548.html

عبد اللهيان يقول إن الإدعاء بإرسال صواريخ إيرانية إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا لا أساس له

عبد اللهيان يقول إن الإدعاء بإرسال صواريخ إيرانية إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا لا أساس له

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "الإدعاءات بشأن تزويد إيران لروسيا بأسلحة وطائرات مسيرة لاستخدامها ضد أوكرانيا لا أساس لها". 20.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-20T12:01+0000

2022-10-20T12:01+0000

2022-10-20T12:01+0000

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طهران- سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "ذكرت اليوم خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن سياستنا الواضحة هي معارضة التصعيد في أوكرانيا".وأضاف أن "الادعاء بإرسال صواريخ إيرانية إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا ادعاء لا أساس له"، متابعا: "لدينا تعاون دفاعي مع روسيا، لكن بالتأكيد ليس من سياستنا إرسال أسلحة وطائرات دون طيار لاستخدامها ضد أوكرانيا".وأعلن المكتب التمثيلي لجمهورية التشيك، الذي يترأس الاتحاد الأوروبي حاليا، اليوم الخميس، أن "عقوبات الاتحاد الجديدة ضد إيران، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم".وأوضح أن "العقوبات ستطول أربعة أشخاص جدد، ثلاثة منهم أفراد عاديون، ومنظمة واحدة، كما سيتم توسيع الإجراءات التقييدية ضد أربع شركات أخرى، كانت تخضع سابقا للعقوبات الأوروبية".ورفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الأربعاء، ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العمليات الدائرة في أوكرانيا.في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، الثلاثاء الماضي، أنه أرسل مقترحًا لرئيسه فلاديمير زيلينسكي، يطالب فيه بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران؛ وذلك على خلفية مزاعم تزويدها روسيا بالطائرات المسيرة الهجومية.من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.

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أخبار إيران, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي