"كا - 32"... مروحية روسية متعددة المهام
07:46 GMT 20.10.2022 (تم التحديث: 08:15 GMT 20.10.2022)
© AP Photoمروحية كا 32 الروسية
© AP Photo
تصنع روسيا مجموعة متنوعة من مروحيات النقل، ومنها مروحية "كا - 32" المتعددة المهام، التي يمكن الاعتماد عليها خلال تنفيذ المهام البرية والبحرية.
وتم تصميم المروحية الروسية "كا - 32" لتكون قادرة على العمل في جميع الظروف الجوية عبر ممرات جوية محددة في الأوقات العادية أو عبر مساراتها الخاصة خلال ظروف الحرب، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
6 أكتوبر, 14:03 GMT
ما هي مهام المروحية "كا - 32"؟
الاستطلاع البري والبحري.
البحث والإنقاذ في البر والبحر.
النقل العسكري للجنود والعتاد.
الإسعاف الجوي في وقت الحرب.
مكافحة الحرائق.
ما هي مزايا مروحية "كا - 32"؟
تمتلك المروحية الروسية "كا - 32" العديد من المزايا، التي تجعلها مروحية عسكرية متعددة المهام ذات كفاءة عالية، ويشمل ذلك:
القدرة على الهبوط في مساحات صغيرة على الأرض أو على متن السفن.
الإقلاع والهبوط في جميع أوقات اليوم وفي جميع الظروف الجوية.
تمتلك نظام للهبوط على سطح الماء في حالات الطوارئ.
دقة عالية في التحليق تسمح بالاعتماد عليها أثناء مهام الإبرار الجوي.
قدرة كبيرة على الثبات في الجو أثناء تنفيذ المهام المختلفة.
مستويات عالية من الأمان خلال الهبوط والإقلاع.
ما هي المواصفات الفنية للمروحية "كا - 32"؟
وزن الإقلاع بكامل الحمولة: 12 ألفا و700 طن.
أقصى حمولة داخلية: 3700 طن.
أقصى حمولة خارجية: 5 آلاف طن.
السرعة القصوى: 260 كلم/ ساعة.
سرعة التحليق في المسافات الطويلة: 230 كلم/ ساعة.
المدى: 670 كلم.
ارتفاع التحليق: 5 آلاف متر.
قطر المراوح: 15.9 متر.
طول المروحية بالمراوح في وضع الطي: 12.7 متر.
العرض: 3.8 متر.
الارتفاع: 5.4 متر.
الطاقم: فرد أو اثنان.
حمولة الجنود: 9 إلى 13 جنديا.
وتقوم المروحيات العسكرية بمهام حيوية في ميادين القتال سواء عن طريق المشاركة المباشرة للمروحيات الهجومية أو بصورة غير مباشرة عن طريق مروحيات النقل العسكري التي تقوم بنقل القوات والعتاد بسرعة كبيرة إلى مواقع يصعب على القوات المحاربة أن تصل إليها في الوقت المناسب.
© Sputnikكا- 52 – مروحية عسكرية مناسبة لجميع الأحوال الجوية
كا- 52 – مروحية عسكرية مناسبة لجميع الأحوال الجوية
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