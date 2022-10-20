عربي
https://sputnikarabic.ae/20221020/كا---32-مروحية-روسية-متعددة-المهام-1069261023.html
"كا - 32"... مروحية روسية متعددة المهام
"كا - 32"... مروحية روسية متعددة المهام
تصنع روسيا مجموعة متنوعة من مروحيات النقل، ومنها مروحية "كا - 32" المتعددة المهام، التي يمكن الاعتماد عليها خلال تنفيذ المهام البرية والبحرية. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T07:46+0000
2022-10-20T08:15+0000
رصد عسكري
روسيا
الجيش الروسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1069263494_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_cc6000a10e197615d911bcf9add895fd.jpg
وتم تصميم المروحية الروسية "كا - 32" لتكون قادرة على العمل في جميع الظروف الجوية عبر ممرات جوية محددة في الأوقات العادية أو عبر مساراتها الخاصة خلال ظروف الحرب، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ما هي مهام المروحية "كا - 32"؟ما هي مزايا مروحية "كا - 32"؟تمتلك المروحية الروسية "كا - 32" العديد من المزايا، التي تجعلها مروحية عسكرية متعددة المهام ذات كفاءة عالية، ويشمل ذلك:ما هي المواصفات الفنية للمروحية "كا - 32"؟وتقوم المروحيات العسكرية بمهام حيوية في ميادين القتال سواء عن طريق المشاركة المباشرة للمروحيات الهجومية أو بصورة غير مباشرة عن طريق مروحيات النقل العسكري التي تقوم بنقل القوات والعتاد بسرعة كبيرة إلى مواقع يصعب على القوات المحاربة أن تصل إليها في الوقت المناسب.
https://sputnikarabic.ae/20221006/ما-قدرات-صواريخ-الدفاع-الجوي-الروسية-إس-350-1068695938.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1069263494_143:0:1778:1226_1920x0_80_0_0_0edc4e0a180f3068d3d432d330ca5376.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, الجيش الروسي

"كا - 32"... مروحية روسية متعددة المهام

07:46 GMT 20.10.2022 (تم التحديث: 08:15 GMT 20.10.2022)
© AP Photoمروحية كا 32 الروسية
مروحية كا 32 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
تصنع روسيا مجموعة متنوعة من مروحيات النقل، ومنها مروحية "كا - 32" المتعددة المهام، التي يمكن الاعتماد عليها خلال تنفيذ المهام البرية والبحرية.
وتم تصميم المروحية الروسية "كا - 32" لتكون قادرة على العمل في جميع الظروف الجوية عبر ممرات جوية محددة في الأوقات العادية أو عبر مساراتها الخاصة خلال ظروف الحرب، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
منظومة إس-350 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
ما قدرات صواريخ الدفاع الجوي الروسية "إس 350"
6 أكتوبر, 14:03 GMT

ما هي مهام المروحية "كا - 32"؟

الاستطلاع البري والبحري.
البحث والإنقاذ في البر والبحر.
النقل العسكري للجنود والعتاد.
الإسعاف الجوي في وقت الحرب.
مكافحة الحرائق.

ما هي مزايا مروحية "كا - 32"؟

تمتلك المروحية الروسية "كا - 32" العديد من المزايا، التي تجعلها مروحية عسكرية متعددة المهام ذات كفاءة عالية، ويشمل ذلك:
القدرة على الهبوط في مساحات صغيرة على الأرض أو على متن السفن.
الإقلاع والهبوط في جميع أوقات اليوم وفي جميع الظروف الجوية.
تمتلك نظام للهبوط على سطح الماء في حالات الطوارئ.
دقة عالية في التحليق تسمح بالاعتماد عليها أثناء مهام الإبرار الجوي.
قدرة كبيرة على الثبات في الجو أثناء تنفيذ المهام المختلفة.
مستويات عالية من الأمان خلال الهبوط والإقلاع.

ما هي المواصفات الفنية للمروحية "كا - 32"؟

وزن الإقلاع بكامل الحمولة: 12 ألفا و700 طن.
أقصى حمولة داخلية: 3700 طن.
أقصى حمولة خارجية: 5 آلاف طن.
السرعة القصوى: 260 كلم/ ساعة.
سرعة التحليق في المسافات الطويلة: 230 كلم/ ساعة.
المدى: 670 كلم.
ارتفاع التحليق: 5 آلاف متر.
قطر المراوح: 15.9 متر.
طول المروحية بالمراوح في وضع الطي: 12.7 متر.
العرض: 3.8 متر.
الارتفاع: 5.4 متر.
الطاقم: فرد أو اثنان.
حمولة الجنود: 9 إلى 13 جنديا.
وتقوم المروحيات العسكرية بمهام حيوية في ميادين القتال سواء عن طريق المشاركة المباشرة للمروحيات الهجومية أو بصورة غير مباشرة عن طريق مروحيات النقل العسكري التي تقوم بنقل القوات والعتاد بسرعة كبيرة إلى مواقع يصعب على القوات المحاربة أن تصل إليها في الوقت المناسب.
© Sputnikكا- 52 – مروحية عسكرية مناسبة لجميع الأحوال الجوية
كا- 52 – مروحية عسكرية مناسبة لجميع الأحوال الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
كا- 52 – مروحية عسكرية مناسبة لجميع الأحوال الجوية
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дорожный знак возле частично разрушенного здания автовокзала в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала