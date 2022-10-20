مانشستر يونايتد يستبعد رونالدو من مواجهة تشيلسي السبت بعد مغادرته مباراة قبل انتهائها
© AFP 2022 / GLYN KIRKالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي
© AFP 2022 / GLYN KIRK
أعلن نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم، اليوم الخميس، استبعاد لاعبه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من تشكيلته التي ستواجه فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت المقبل، وذلك بعد مغادرته غاضبا مباراة ضد فريق توتنهام أمس الأربعاء قبل صافرة النهاية.
وشوهد رونالدو وهو يغادر من خلال نفق أولد ترافورد، قبل بضع دقائق من نهاية المباراة، التي فاز بها مانشستر يونايتد على توتنهام بنتيجة 2-0.
Tbh, Cristiano Ronaldo is selfish AF! He really thinks everything is about him. This was Erik ten Hags greatest performance...that last 45 min, ManU did the most on that pitch. Then this gent wants to throw a tantrum? Please we don't need such! He must GO this one 😏 pic.twitter.com/OofoBwPqAV— Mam'Yangchaza 👑 (@MaZuluOmuhlez) October 19, 2022
وذكرت تقارير أن رونالدو (37 عاما) أبلغ مدرب مانشستر يونايتد، إيريك تن هاغ، أنه لا يريد أن يأتي لمباراة توتنهام كبديل متأخر، وفقا لشبكة "إي إس بي إن" الرياضية.
وذكر بيان لنادي مانشستر يونايتد، اليوم الخميس: "لن يشارك كريستيانو رونالدو في تشكيلة مانشستر يونايتد في مباراة السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد تشيلسي، يركز باقي الفريق بشكل كامل على الاستعداد لتلك المباراة".
ويشعر كريستيانو رونالدو بخيبة أمل، بسبب فشل فريقه مانشستر يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وهو يحاول الابتعاد عن أولد ترافورد منذ نهاية الموسم الماضي.