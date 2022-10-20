عربي
https://sputnikarabic.ae/20221020/مانشستر-يونايتد-يستبعد-رونالدو-من-مواجهة-تشيلسي-السبت-بعد-مغادرته-مباراة-قبل-انتهائها-1069295745.html
مانشستر يونايتد يستبعد رونالدو من مواجهة تشيلسي السبت بعد مغادرته مباراة قبل انتهائها
مانشستر يونايتد يستبعد رونالدو من مواجهة تشيلسي السبت بعد مغادرته مباراة قبل انتهائها
أعلن نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم، اليوم الخميس، استبعاد لاعبه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من ‏تشكيلته التي ستواجه فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T20:07+0000
2022-10-20T20:07+0000
رياضة
مجتمع
مانشستر يونايتد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1065503833_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6aeca4e0f080a33f81418bb1b6d274a3.jpg
وشوهد رونالدو وهو يغادر من خلال نفق أولد ترافورد، قبل بضع دقائق من نهاية المباراة، التي فاز بها مانشستر يونايتد على توتنهام بنتيجة 2-0.وذكرت تقارير أن رونالدو (37 عاما) أبلغ مدرب مانشستر يونايتد، إيريك تن هاغ، أنه لا يريد أن يأتي لمباراة توتنهام كبديل متأخر، وفقا لشبكة "إي إس بي إن" الرياضية.وذكر بيان لنادي مانشستر يونايتد، اليوم الخميس: "لن يشارك كريستيانو رونالدو في تشكيلة مانشستر يونايتد في مباراة السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد تشيلسي، يركز باقي الفريق بشكل كامل على الاستعداد لتلك المباراة".ويشعر كريستيانو رونالدو بخيبة أمل، بسبب فشل فريقه مانشستر يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وهو يحاول الابتعاد عن أولد ترافورد منذ نهاية الموسم الماضي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1065503833_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_5f1015ab6d99e60f6ef6e9c4d2d9aee3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, مجتمع, مانشستر يونايتد
رياضة, مجتمع, مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يستبعد رونالدو من مواجهة تشيلسي السبت بعد مغادرته مباراة قبل انتهائها

20:07 GMT 20.10.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRKالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي
© AFP 2022 / GLYN KIRK
تابعنا عبرTelegram
أعلن نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم، اليوم الخميس، استبعاد لاعبه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من ‏تشكيلته التي ستواجه فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت المقبل، وذلك بعد مغادرته غاضبا ‏مباراة ضد فريق توتنهام أمس الأربعاء قبل صافرة النهاية.‏
وشوهد رونالدو وهو يغادر من خلال نفق أولد ترافورد، قبل بضع دقائق من نهاية المباراة، التي فاز بها مانشستر يونايتد على توتنهام بنتيجة 2-0.
وذكرت تقارير أن رونالدو (37 عاما) أبلغ مدرب مانشستر يونايتد، إيريك تن هاغ، أنه لا يريد أن يأتي لمباراة توتنهام كبديل متأخر، وفقا لشبكة "إي إس بي إن" الرياضية.
وذكر بيان لنادي مانشستر يونايتد، اليوم الخميس: "لن يشارك كريستيانو رونالدو في تشكيلة مانشستر يونايتد في مباراة السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد تشيلسي، يركز باقي الفريق بشكل كامل على الاستعداد لتلك المباراة".
ويشعر كريستيانو رونالدو بخيبة أمل، بسبب فشل فريقه مانشستر يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وهو يحاول الابتعاد عن أولد ترافورد منذ نهاية الموسم الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дорожный знак возле частично разрушенного здания автовокзала в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала