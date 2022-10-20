https://sputnikarabic.ae/20221020/محمد-بن-سلمان-يعلن-إطلاق-النسخة-الثانية-من-مبادرة-الشرق-الأوسط-الأخضر-في-مصر-الشهر-المقبل-1069283948.html

محمد بن سلمان يعلن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" في مصر الشهر المقبل

محمد بن سلمان يعلن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" في مصر الشهر المقبل

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، عن إطلاق مبادرة "الشرق الأوسط ‏الأخضر" في نسخته الثانية، ومنتدى "مبادرة السعودية الخضراء"، وذلك... 20.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-20T15:19+0000

2022-10-20T15:19+0000

2022-10-20T15:19+0000

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وسيتم إطلاق مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" تحت شعار "من الطموح إلى العمل"، وستسلط الضوء على أبرز التحديات المناخية التي تواجه المنطقة وأبعادها على الصعيد العالمي، من خلال منصة استراتيجية تعزز التعاون المشترك، بما يسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).ويعكس شعار منتدى "مبادرة السعودية الخضراء" لعام 2022 رؤية المملكة العربية السعودية الرامية إلى تحويل الطموح إلى واقع من خلال تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات المناخية التي تطال العالم بأسره.ووجه الأمير محمد بن سلمان الشكر للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على استضافة النسخة الثانية من المبادرتين في شرم الشيخ، مؤكدا أن "السعودية ومصر تؤمنان بأهمية العمل التشاركي لمواجهة تحديات البيئة".ويسعى "منتدى مبادرة السعودية الخضراء" إلى زراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء السعودية خلال العقود المقبلة، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى 30 في المئة من إجمالي مناطق المملكة، بالإضافة إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار (278) مليون طن سنويا بحلول عام 2030.وستقام قمة المناخ العالمية "كوب 27" في شرم الشيخ بمصر، يومي السابع والثامن من شهر نوفمبر، بينما ستنطلق النسخة الثانية من "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" يوم 7 نوفمبر، و"منتدى مبادرة السعودية الخضراء" يومي 11 و12 من الشهر ذاته.

https://sputnikarabic.ae/20221003/غوتيريش-عن-قمة-المناخ-التي-تستضيفها-مصر-كوب-27-ستكون-حاسمة-1068582124.html

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