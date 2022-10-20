https://sputnikarabic.ae/20221020/مسؤول-روسي-يتحدث-عن-كارثة-متوقعة-في-خيرسون-1069281948.html
مسؤول روسي يتحدث عن "كارثة متوقعة في خيرسون"
مسؤول روسي يتحدث عن "كارثة متوقعة في خيرسون"
نناقش في هذه الحلقة: كيف سينعكس فرض الأحكام العرفية على الأزمة الأوكرانية؟ البرلمان اللبناني يفشل للمرة الثالثة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية؛ انتشار للكوليرا... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T14:53+0000
2022-10-20T14:53+0000
2022-10-20T14:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راديو
بلا قيود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1069280869_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_d4746f5414e960138bcf5623e0c1c96d.png
كارثة متوقعة في خيرسون
كارثة متوقعة في خيرسون
ما زالت أصداء إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تطبيق الأحكام العرفية في المناطق الروسية الجديدة، وإعطاء توجيهات بإنشاء مقرات للدفاع الإقليمي فيها، تصدح في العالم ووسائل الإعلام فماذا تعني؟حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، بافيل شيبيلين، لـ "سبوتنيك":بدوره، قال الخبير العسكري الروسي، أوليغ غلازونوف، لـ"سبوتنيك":وبخصوص ما يحدث في خيرسون من إجلاء المدنيين وعزم القوات الأوكرانية استهداف السد على نهر دنيبر لإغراق المدينة بالمياه ، قال ألكسندر مالكفيتش، النائب الأول لرئيس لجنة المجال المعلوماتي والإعلام بالمجلس الاجتماعي الروسي في تصريح لـ"سبوتنيك":وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، اعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبول، عمار قناه أن انتشار سريع للكوليرا في لبنانأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس الأبيض، أنه تم رصد 80 إصابة جديدة بوباء "الكوليرا" ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 169 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة رفعت العدد التراكمي للوفيات إلى 5 حالات .بهذا الخصوص، قال نقيب الأطباء في لبنان، يوسف بخاش، في حديث لبرنامجنا: التفاصيل في الملف الصوتي....
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1069280869_217:0:1150:700_1920x0_80_0_0_487c533993cc72e57ab92e2513f4ec6e.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
مسؤول روسي يتحدث عن "كارثة متوقعة في خيرسون"
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: كيف سينعكس فرض الأحكام العرفية على الأزمة الأوكرانية؟ البرلمان اللبناني يفشل للمرة الثالثة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية؛ انتشار للكوليرا في عدة مناطق لبنانية؛ السلطة الفلسطينية تحذر من حرب شاملة؛ العراق يستثني روسيا من مناقصة لشراء القمح.
ما زالت أصداء إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تطبيق الأحكام العرفية في المناطق الروسية الجديدة، وإعطاء توجيهات بإنشاء مقرات للدفاع الإقليمي فيها، تصدح في العالم ووسائل الإعلام فماذا تعني؟
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، بافيل شيبيلين، لـ "سبوتنيك":
"تتضمن الأحكام العرفية إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بأن روسيا تتراجع عن التزامات ومعاهدات دولية معينة تتعلق بحقوق الإنسان والحريات، والإعلان بأننا سنرد بشكل صارم على العدوان الخارجي".
بدوره، قال الخبير العسكري الروسي، أوليغ غلازونوف، لـ"سبوتنيك":
"ستكون الحركة في هذه المناطق محدودة، وسيتم وضع نقاط التفتيش، ونظام مرور، وحظر التجوال، وأكثر من ذلك بكثير. يشير الوضع الحالي إلى بدء الأعمال القتالية الشديدة، ويفضل عدم وجود غرباء. يمكن أن تكون مجموعات تخريبية للعدو وأي شيء، لذلك، يتشكل نظام مكافحة تجسس صارم، وأن تكون الحركة عبر التصاريح الخاصة والاضطرار للذهاب إلى أي شيء يحد من الحقوق، لكن كل شيء يتم في إطار القانون. وفقا للدستور، يحق للدولة تقييد حقوق الإنسان في إطار حماية النظام القائم وأمن الدولة".
وبخصوص ما يحدث في خيرسون من إجلاء المدنيين وعزم القوات الأوكرانية استهداف السد على نهر دنيبر لإغراق المدينة بالمياه ، قال ألكسندر مالكفيتش، النائب الأول لرئيس لجنة المجال المعلوماتي والإعلام بالمجلس الاجتماعي الروسي في تصريح لـ"سبوتنيك":
"أنا الآن مسؤول عن إخراج المدنيين من الأحياء الشمالية للمنطقة ومن خيرسون. والآن يتم تخليص الضفة اليمنى لأن هناك خطر حدوث كارثة بيئية وسأخبرك لماذا؟ الضربات الصاروخية ليست في الواقع مخيفة مقارنة بما يمكن أن يحدث. بالطبع هذا مخيف، ولكن في خيرسون توجد أقبية حيث يمكنك الاختباء. لكن بالمعنى الدقيق للكلمة، فإن تكرار خطر ماريوبول هو حقيقي. يتم قصف خيرسون بصواريخ هيمارس التي تتميز بقدرتها على ملاحقة الشخص حتى إلى غرفته ويقتلون الشخص الذي قررت القوات الأوكرانية قتله. يكلف صاروخ واحد 300 ألف دولار، وهم لا يطلقون صاروخا واحدا بل حزمة من خمسة صواريخ في وقت واحد وقس على ذلك. قتل بقذيفة من هذا القبيل في خيرسون أليكسي جورافكو، الذي كان نائبًا مرتين عن البرلمان الأوكراني والذي أخاف الأوكرانيين كثيرا، فقد لاحقه الصاروخ إلى غرفته. هناك دمار في خيرسون بما في ذلك مبنى الإدارة الإقليمية، عندما حلقت أربعة صواريخ دفعة واحدة خلال الاجتماع وخرج الناس من تحت الأنقاض.أما السيناريو الأسوا في هذا السياق، هو الوضع حول محطة الطاقة الكهرومائية "كاخوفسكايا" والسد التابع لها. بالفعل يتم محاكاة هذا الوضع في أوكرانيا بالاتفاق مع البنتاغون، ضمن حسابات معينة. سوف يقوم الأوكرانيون بالفعل بتفجير السد، وتدمير محطة الطاقة الكهرومائية من أجل التسبب في كارثة إنسانية. وإذا ما حدث ذلك ، فسيستمر الفيضان 3 أيام وسيتم تدمير المركز الإقليمي إلى حد كبير. كما وسيؤدي ذلك إلى تعقيد آلية التبريد لمحطة زاباروجيه النووية وبالتأكيد ستكون هناك عواقب إنسانية وبيئية وخيمة للغاية".
وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، اعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبول، عمار قناه أن
"تأثير فرض الأحكام العرفية لن يؤثر على الميدان كثيرا، لأن قرار الحسم العسكري والصرامة بالتعامل مع العدو قد اتخذ من قبل روسيا، ولا رجعة عنه، ولكن المخاوف الآن من استهداف سد خيرسون ما سيؤدي إلى كارثة بشرية وبيئية في حال توقف المياه المستخدمة في تبريد المفاعلات النووية في محطة زابوروجيه".
انتشار سريع للكوليرا في لبنان
أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس الأبيض، أنه تم رصد 80 إصابة جديدة بوباء "الكوليرا" ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 169 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة رفعت العدد التراكمي للوفيات إلى 5 حالات .
بهذا الخصوص، قال نقيب الأطباء في لبنان، يوسف بخاش، في حديث لبرنامجنا:
"أعداد المصابين تزداد ، ونحن كنا ننتظر ذلك، لكن الأمر الخطير حاليا هو أنه تم تسجيل عدد من الحالات في منطقة كسروان، وهذا يعني أن الكوليرا خرجت من مناطق النازحين السوريين، سواء في عكار أو عرسال لتصل للداخل اللبناني، وهذه الظاهرة لا تطمئن أبدا، لكن يمكن القول إن الأعداد تبقى محصورة، وسرعة التفشي ما تزال خفيفة، لكن يجب أن نتأكد إذا كانت هذه العدوى انتقلت من شخص لآخر، أو انتقلت عبر الخضار جراء مياه الري، وعلى وزارة الصحة أن تتأكد من ذلك من أجل المحافظة على الوقاية الطبية للمواطنين".
التفاصيل في الملف الصوتي....