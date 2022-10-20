"أنا الآن مسؤول عن إخراج المدنيين من الأحياء الشمالية للمنطقة ومن خيرسون. والآن يتم تخليص الضفة اليمنى لأن هناك خطر حدوث كارثة بيئية وسأخبرك لماذا؟ الضربات الصاروخية ليست في الواقع مخيفة مقارنة بما يمكن أن يحدث. بالطبع هذا مخيف، ولكن في خيرسون توجد أقبية حيث يمكنك الاختباء. لكن بالمعنى الدقيق للكلمة، فإن تكرار خطر ماريوبول هو حقيقي. يتم قصف خيرسون بصواريخ هيمارس التي تتميز بقدرتها على ملاحقة الشخص حتى إلى غرفته ويقتلون الشخص الذي قررت القوات الأوكرانية قتله. يكلف صاروخ واحد 300 ألف دولار، وهم لا يطلقون صاروخا واحدا بل حزمة من خمسة صواريخ في وقت واحد وقس على ذلك. قتل بقذيفة من هذا القبيل في خيرسون أليكسي جورافكو، الذي كان نائبًا مرتين عن البرلمان الأوكراني والذي أخاف الأوكرانيين كثيرا، فقد لاحقه الصاروخ إلى غرفته. هناك دمار في خيرسون بما في ذلك مبنى الإدارة الإقليمية، عندما حلقت أربعة صواريخ دفعة واحدة خلال الاجتماع وخرج الناس من تحت الأنقاض.أما السيناريو الأسوا في هذا السياق، هو الوضع حول محطة الطاقة الكهرومائية "كاخوفسكايا" والسد التابع لها. بالفعل يتم محاكاة هذا الوضع في أوكرانيا بالاتفاق مع البنتاغون، ضمن حسابات معينة. سوف يقوم الأوكرانيون بالفعل بتفجير السد، وتدمير محطة الطاقة الكهرومائية من أجل التسبب في كارثة إنسانية. وإذا ما حدث ذلك ، فسيستمر الفيضان 3 أيام وسيتم تدمير المركز الإقليمي إلى حد كبير. كما وسيؤدي ذلك إلى تعقيد آلية التبريد لمحطة زاباروجيه النووية وبالتأكيد ستكون هناك عواقب إنسانية وبيئية وخيمة للغاية".