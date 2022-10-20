https://sputnikarabic.ae/20221020/مساعد-ترامب-السابق-يواجه-السجن-بتهمة-ازدراء-الكونغرس-1069296391.html
مساعد ترامب السابق يواجه السجن بتهمة ازدراء الكونغرس
مساعد ترامب السابق يواجه السجن بتهمة ازدراء الكونغرس
يواجه ستيف بانون المساعد السابق لدونالد ترامب عقوبة محتملة بالسجن، يوم الجمعة، حيث سيحدد القاضي عقوبته بسبب رفضه الادلاء بشهادته في تحقيق للكونغرس بشأن اقتحام... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T20:40+0000
2022-10-20T20:40+0000
2022-10-20T20:40+0000
ستيف بانون
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأدين بانون وهو استراتيجي سياسي منذ فترة طويلة ومدافع صريح عن الرئيس الجمهوري السابق ترامب، في يوليو/ تموز الماضي، بتهمة ازدراء الكونغرس لتحديه أمر الاستدعاء للشهادة في قضية اقتحام الكابيتول.وحثت وزارة العدل المحكمة يوم الاثنين على الحكم بالسجن على بانون البالغ من العمر 68 عاما، 6 أشهر وتغريمه 200 ألف دولار، مشيرة إلى أن بانون حاول مرارا تأخير الإجراء بالتلميح إلى إمكانية التعاون.وقالت الوزارة إن بانون "اتبع استراتيجية سيئة النيئة من التحدي والازدراء".في المقابل، طلب بانون الذي يدير حاليا موقعا للأحداث السياسية من المحكمة أن تصدر حكما مع وقف التنفيذ، قائلا إنه رفض أمر الاستدعاء بالكونغرس الأمريكي بناءً على نصيحة محاميه.وفي 6 يناير 2021، دخل متظاهرون من أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي، من أجل تأخير التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 لصالح الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
https://sputnikarabic.ae/20221013/استدعاء-ترامب-أمام-تحقيقات-اقتحام-الكابيتول-والرئيس-الأمريكي-السابق-يسخر-1069007976.html
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ستيف بانون, الولايات المتحدة الأمريكية
ستيف بانون, الولايات المتحدة الأمريكية
مساعد ترامب السابق يواجه السجن بتهمة ازدراء الكونغرس
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يواجه ستيف بانون المساعد السابق لدونالد ترامب عقوبة محتملة بالسجن، يوم الجمعة، حيث سيحدد القاضي عقوبته بسبب رفضه الادلاء بشهادته في تحقيق للكونغرس بشأن اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.
وأدين بانون وهو استراتيجي سياسي منذ فترة طويلة ومدافع صريح عن الرئيس الجمهوري السابق ترامب، في يوليو/ تموز الماضي، بتهمة ازدراء الكونغرس لتحديه أمر الاستدعاء للشهادة في قضية اقتحام
الكابيتول.
وحثت وزارة العدل المحكمة يوم الاثنين على الحكم بالسجن على بانون البالغ من العمر 68 عاما، 6 أشهر وتغريمه 200 ألف دولار، مشيرة إلى أن بانون حاول مرارا تأخير الإجراء بالتلميح إلى إمكانية التعاون.
وقالت الوزارة إن بانون "اتبع استراتيجية سيئة النيئة من التحدي والازدراء".
في المقابل، طلب بانون الذي يدير حاليا موقعا للأحداث السياسية من المحكمة أن تصدر حكما مع وقف التنفيذ، قائلا إنه رفض أمر الاستدعاء بالكونغرس الأمريكي
بناءً على نصيحة محاميه.
وفي 6 يناير 2021، دخل متظاهرون من أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي، من أجل تأخير التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 لصالح الرئيس الأمريكي، جو بايدن.