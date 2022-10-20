https://sputnikarabic.ae/20221020/مستشار-خامنئي-يدعو-لإعادة-فتح-سفارتي-السعودية-وإيران-لتسهيل-التقارب-1069260373.html

مستشار خامنئي يدعو لإعادة فتح سفارتي السعودية وإيران لتسهيل التقارب

مستشار خامنئي يدعو لإعادة فتح سفارتي السعودية وإيران لتسهيل التقارب

أكد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، أن إيران جارة للسعودية، وليس لديها مشكلة"، مشددا على ضرورة العيش معا. 20.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-20T06:33+0000

2022-10-20T06:33+0000

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وقال ولايتي، في حوار مع قناة "الميادين"، إنه "يجب أن تكون السفارات نشطة في كلا البلدين، لأنه يمكن حل النزاعات بطريقة أفضل، ومما لا شك فيه، أنه بسبب الاحترام المتبادل والاحتياجات القائمة، هناك إمكانية لحل بعض الخلافات في وجهات النظر والآراء".وأضاف أن "إيران في قلب جبهة المقاومة وتعمل جنبا إلى جنب مع اليمن ولبنان وسوريا وفلسطين والعراق"، متابعا: "إيران ساعدت العراقيين ضد داعش، وما حدث في سوريا كان فريدا أيضا، لذلك لدينا أصدقاء في المنطقة ونحن معا بعضنا إلى جانب بعض".وبشأن لبنان، أكد ولايتي أن بلاده "تدعم لبنان ويجب بكل تأكيد تحديد هذا الخط البحري الحدودي مع إسرائيل"، مشددا على ضرورة أن تغادر إسرائيل منطقة الحدود البحرية اللبنانية. وأشار إلى أن "مواقف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الحازمة والصلبة التي أثارت إعجابا كبيرا لدى شعوب المنطقة والعالم الإسلامي"، قائلا: "كانت له مقاومة بطولية في منطقة شمال البحر الأحمر وأعلن لإسرائيل بأنها ليس لديها الحق في التطاول على موارد الطاقة في لبنان".وأعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأربعاء، عن أمله في تسريع عقد جولة جديدة من المفاوضات مع الممكلة العربية السعودية.وقال عبد اللهيان، في تصريحات ضمن برنامج وثائقي متلفز تحت عنوان "ميدان الدبلوماسية"، إن "السعوديين أعلنوا مؤخرا عن استعدادهم لعقد اجتماع على المستوى السياسي مع طهران"، معربا عن أمله في تسريع وتيرة الإجراءات لعقد الجولة الخامسة من المباحثات بين الجانبين، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن "الحوار القائم بين المملكة العربية السعودية وإيران لم يصل إلى نتائج ملموسة"، مشيرا إلى أن "المملكة تنظر في جولة محادثات سادسة مع إيران عقب عدم التوصل إلى نتائج ملموسة بعد.

https://sputnikarabic.ae/20221019/إيران-تعرب-عن-أملها-في-تسريع-عقد-جولة-مفاوضات-جديدة-مع-السعودية-1069214774.html

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