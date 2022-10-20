https://sputnikarabic.ae/20221020/مقتدى-الصدر-يتبرأ-من-أي-مساع-لتشكيل-مجاميع-عسكرية-مهمتها-خرق-الشرع-والقانون-1069264194.html
مقتدى الصدر يتبرأ من أي مساع لتشكيل مجاميع عسكرية مهمتها خرق الشرع والقانون
مقتدى الصدر يتبرأ من أي مساع لتشكيل مجاميع عسكرية مهمتها خرق الشرع والقانون
أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، "البراءة من أي تشكيل لمجاميع عسكرية تخرق الشرع والقانون". 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T08:32+0000
2022-10-20T08:32+0000
2022-10-20T08:32+0000
أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر
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ونقل صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر، قول الأخير في بيان عبر حسابه على تويتر: "أعلن أن هذه ليست أفعالنا ولا أخلاقنا ولا طريقتنا في التعامل حتى مع الفاسدين فضلا عما سواهم"، معلنًا "البراءة منهم أمام الله تعالى وأمام الشعب العراقي الحبيب".ودعا الصدر "الجميع إلى التعاون بالإبلاغ عنهم من جهة وعدم الانخراط معهم من جهة اخرى"، لافتًا إلى أن "أعمالهم مخالفة لكل القوانين السماوية والوضعية والنظم الأخلاقية والاجتماعية بل قاطعوهم ولا تعينوهم على أفعالهم المشينة".وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، مساء الخميس الماضي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".
https://sputnikarabic.ae/20221019/الرئيس-العراقي-ورئيس-الوزراء-المكلف-يؤكدان-أهمية-توحيد-الصف-لتشكيل-الحكومة-1069228692.html
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أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
مقتدى الصدر يتبرأ من أي مساع لتشكيل مجاميع عسكرية مهمتها خرق الشرع والقانون
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أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، "البراءة من أي تشكيل لمجاميع عسكرية تخرق الشرع والقانون".
ونقل صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر، قول الأخير في بيان
عبر حسابه على تويتر: "أعلن أن هذه ليست أفعالنا ولا أخلاقنا ولا طريقتنا في التعامل حتى مع الفاسدين فضلا عما سواهم"، معلنًا "البراءة منهم أمام الله تعالى وأمام الشعب العراقي الحبيب".
ودعا الصدر "الجميع إلى التعاون بالإبلاغ عنهم من جهة وعدم الانخراط معهم من جهة اخرى"، لافتًا إلى أن "أعمالهم مخالفة لكل القوانين السماوية والوضعية والنظم الأخلاقية والاجتماعية بل قاطعوهم ولا تعينوهم على أفعالهم المشينة".
وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، مساء الخميس الماضي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية
أن رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.
من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.
ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر
صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".