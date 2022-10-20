https://sputnikarabic.ae/20221020/مقتل-ثلاثة-أشخاص-وإصابة-10-آخرون-إثر-الهجوم-الصاروخي-على-خيرسون-1069298586.html
مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10 آخرون إثر الهجوم الصاروخي على خيرسون
مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10 آخرون إثر الهجوم الصاروخي على خيرسون
أعلن فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئاسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10 آخرون على الأقل إثر الهجوم... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T22:07+0000
2022-10-20T22:07+0000
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روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال روغوف على تلغرام: "نتيجة قصف الإرهابيين لمعبر زيلينسكي في خيرسون قتل ثلاثة أشخاص بينهم أطفال وأصيب 10 مدنيين واحترقت 12 سيارة مدنية".وفي وقت سابق، مساء الجمعة، أطلقت القوات الأوكرانية، 12 صاروخا من طراز "هيمارس" تجاه تجمعات سكنية في منطقة خيرسون الروسية، والتي نجحت أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض 11 صاروخا منها، لكن أحد الصواريخ تسبب في وقوع الضحايا.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10 آخرون إثر الهجوم الصاروخي على خيرسون
22:07 GMT 20.10.2022 (تم التحديث: 22:11 GMT 20.10.2022) تابعنا عبر
أعلن فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئاسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10 آخرون على الأقل إثر الهجوم الصاروخي الأوكراني على خيرسون.
موسكو - سبوتنيك
. وقال روغوف على تلغرام: "نتيجة قصف الإرهابيين لمعبر زيلينسكي في خيرسون قتل ثلاثة أشخاص بينهم أطفال وأصيب 10 مدنيين واحترقت 12 سيارة مدنية".
وفي وقت سابق، مساء الجمعة، أطلقت القوات الأوكرانية، 12 صاروخا من طراز "هيمارس"
تجاه تجمعات سكنية في منطقة خيرسون الروسية، والتي نجحت أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض 11 صاروخا منها، لكن أحد الصواريخ تسبب في وقوع الضحايا.