https://sputnikarabic.ae/20221020/مقطع-فيديو-يظهر-لحظة-مقتل-منفذ-عملية-حاجز-شعفاط--عدي-التميمي-برصاص-الجيش-الإسرائيلي--1069274904.html
مقطع فيديو يظهر لحظة مقتل منفذ عملية "حاجز شعفاط " عدي التميمي برصاص الجيش الإسرائيلي
مقطع فيديو يظهر لحظة مقتل منفذ عملية "حاجز شعفاط " عدي التميمي برصاص الجيش الإسرائيلي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر لحظة مقتل عدي التميمي منفذ علمية "حاجز شعفاط" بنيران القوات الإسرائيلية. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T12:23+0000
2022-10-20T12:23+0000
2022-10-20T12:23+0000
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ووفقا للمقطع، يظهر التميمي، ممسكا بيده مسدسا يصوب به في الاتجاه الآخر، بينما يتلقى بعض الرصاصات في ساقه فيقع على الأرض.وبينما يحاول التميمي النهوض مرة أخرى فلا يستطيع، يتوجه بسلاحه محاولا التصويب على من أمامه في الاتجاه الآخر.وينتهي المقطع بأن يتلقى التميمي عدة رصاصات تجعله يخر نهائيا ولا يستطيع التصويب، وينقلب مستديرا للاتجاه الآخر، فيظهر أحد جنود القوات الإسرائيلية، ويقترب منه بحذر، ثم يركل السلاح الناري الموجود بجواره بقدمه، ليبعده عنه.التميمي الذي نفذ من قبل عملية "حاجز شعفاط"، كانت القوات الإسرائيلية تلاحقه لأكثر من عشرة أيام بعد تنفيذ عمليته، وذلك عن طريق حصارها لمخيم شعفاط لأيام عديدة. طالع أيضا: إعلام: الإضراب الشامل يعم مدن الضفة والقدس تنديدا بمقتل عدي التميمي
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
مقطع فيديو يظهر لحظة مقتل منفذ عملية "حاجز شعفاط " عدي التميمي برصاص الجيش الإسرائيلي
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر لحظة مقتل عدي التميمي منفذ علمية "حاجز شعفاط" بنيران القوات الإسرائيلية.
ووفقا للمقطع، يظهر التميمي، ممسكا بيده مسدسا يصوب
به في الاتجاه الآخر، بينما يتلقى بعض الرصاصات في ساقه فيقع على الأرض.
وبينما يحاول التميمي النهوض مرة أخرى فلا يستطيع، يتوجه بسلاحه
محاولا التصويب على من أمامه في الاتجاه الآخر.
وينتهي المقطع بأن يتلقى التميمي عدة رصاصات تجعله يخر نهائيا ولا يستطيع التصويب، وينقلب مستديرا للاتجاه الآخر، فيظهر أحد جنود القوات الإسرائيلية، ويقترب منه بحذر، ثم يركل السلاح الناري الموجود بجواره بقدمه، ليبعده عنه.
وكان التميمي قد أصاب أثناء تلك العملية جنديا إسرائيليا، قرب مستوطنة معاليم أدوميم شرقي القدس، وفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية.
التميمي الذي نفذ من قبل عملية "حاجز شعفاط"، كانت القوات الإسرائيلية تلاحقه لأكثر من عشرة أيام بعد تنفيذ عمليته، وذلك عن طريق حصارها لمخيم شعفاط لأيام عديدة.