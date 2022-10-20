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https://sputnikarabic.ae/20221020/ميشوستين-يؤكد-توسع-صادرات-السلع-الروسية-إلى-دول-البريكس-ورصد-ديناميكيات-مرتفعة-في-الإمارات-1069265304.html
ميشوستين يؤكد توسع صادرات السلع الروسية إلى دول البريكس ورصد ديناميكيات مرتفعة في الإمارات
ميشوستين يؤكد توسع صادرات السلع الروسية إلى دول البريكس ورصد ديناميكيات مرتفعة في الإمارات
أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن تصدير السلع الصناعية من روسيا إلى دول البريكس قد توسع بشكل كبير ولوحظت ديناميكيات جيدة للصادرات إلى تركيا ومصر... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T09:29+0000
2022-10-20T09:29+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات ميشوستين خلال منتدى "صنع في روسيا"، قال فيه: "توسعت صادرات السلع الصناعية إلى دول البريكس ورصدت ديناميات جيدة في تركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة"، مضيفًا أن هناك طلبًا قويًا اليوم على الأخشاب الروسية والورق والتعبئة والتغليف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى الطلب على الأسمدة في أمريكا اللاتينية.وأشار ميشوستين إلى أن منتجات الزيوت والدهون المطلوبة في الشرق الأوسط تظهر أيضًا ديناميكيات مبيعات جيدة، مؤكدا أن روسيا تواصل تصدير الحبوب إلى مصر وتركيا ومنطقة الخليج الفارسي والدول الأفريقية والآسيوية.وشدد ميشوستين على أن إمدادات اللحوم إلى المملكة العربية السعودية وكذلك إلى بلدان رابطة الدول المستقلة وشمال أفريقيا تضاعفت هذا العام تقريبًا.وانطلقت في العاصمة الروسية، اليوم، فعاليات منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" في نسخته العاشرة، والذي يهدف لتعريف الشركات الدولية بالمنتجات الروسية ومزاياها.ويمتد المنتدى لمدة ثلاثة أيام، وستتم خلاله مناقشة التدابير اللازمة لدعم المصدرين في روسيا، والفرص الجديدة المتاحة للعلامات التجارية الروسية وتحديداً للمنتجات المصنوعة في روسيا، وآليات التعاون الاقتصادي الخارجي في الواقع الجيوسياسي الحالي.ويشارك في الفعاليات ممثلو أكبر الشركات الروسية والأجنبية ومسؤولون روس من الأقاليم والمقاطعات الروسية، ومراكز دعم الصادرات والجمعيات المتخصصة وكبار الخبراء ووسائل الإعلام.
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ميشوستين يؤكد توسع صادرات السلع الروسية إلى دول البريكس ورصد ديناميكيات مرتفعة في الإمارات

09:29 GMT 20.10.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov
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أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن تصدير السلع الصناعية من روسيا إلى دول البريكس قد توسع بشكل كبير ولوحظت ديناميكيات جيدة للصادرات إلى تركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة.
وجاءت تصريحات ميشوستين خلال منتدى "صنع في روسيا"، قال فيه: "توسعت صادرات السلع الصناعية إلى دول البريكس ورصدت ديناميات جيدة في تركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة"، مضيفًا أن هناك طلبًا قويًا اليوم على الأخشاب الروسية والورق والتعبئة والتغليف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى الطلب على الأسمدة في أمريكا اللاتينية.
وأشار ميشوستين إلى أن منتجات الزيوت والدهون المطلوبة في الشرق الأوسط تظهر أيضًا ديناميكيات مبيعات جيدة، مؤكدا أن روسيا تواصل تصدير الحبوب إلى مصر وتركيا ومنطقة الخليج الفارسي والدول الأفريقية والآسيوية.
وشدد ميشوستين على أن إمدادات اللحوم إلى المملكة العربية السعودية وكذلك إلى بلدان رابطة الدول المستقلة وشمال أفريقيا تضاعفت هذا العام تقريبًا.
وانطلقت في العاصمة الروسية، اليوم، فعاليات منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" في نسخته العاشرة، والذي يهدف لتعريف الشركات الدولية بالمنتجات الروسية ومزاياها.
ويمتد المنتدى لمدة ثلاثة أيام، وستتم خلاله مناقشة التدابير اللازمة لدعم المصدرين في روسيا، والفرص الجديدة المتاحة للعلامات التجارية الروسية وتحديداً للمنتجات المصنوعة في روسيا، وآليات التعاون الاقتصادي الخارجي في الواقع الجيوسياسي الحالي.
ويشارك في الفعاليات ممثلو أكبر الشركات الروسية والأجنبية ومسؤولون روس من الأقاليم والمقاطعات الروسية، ومراكز دعم الصادرات والجمعيات المتخصصة وكبار الخبراء ووسائل الإعلام.
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