https://sputnikarabic.ae/20221020/ميشوستين-يشير-إلى-تجاهل-القواعد-في-التجارة-الخارجية-علانية-من-قبل-الغرب-1069265544.html
ميشوستين يشير إلى تجاهل القواعد في التجارة الخارجية علانية من قبل الغرب
ميشوستين يشير إلى تجاهل القواعد في التجارة الخارجية علانية من قبل الغرب
قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، إن الغرب يتجاهل صراحة القواعد في مجال التجارة الخارجية، ولا يوجد حديث عن المنافسة العادلة. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T09:32+0000
2022-10-20T09:32+0000
2022-10-20T09:32+0000
روسيا
اقتصاد
ميخائيل ميشوستين
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وأضاف ميشوستين في مؤتمر صحفي لمنتدى "صنع في روسيا"، تطرق إلى التحديات في التجارة الخارجية: "قواعد العمل المشترك المعلنة سابقا والتي تبدو غير قابلة للتغيير يتم تجاهلها بصراحة من قبل ممثلي الغرب. لم يعد هناك أي حديث عن المنافسة العادلة".وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى إنه من "الصعب جدا تخيل صناعة عالمية دون موارد وسلع روسية".وأكد ميشوستين: "على الرغم من أي ضغوط خارجية، نحن واثقون من قدراتنا ومنفتحون على العمل البناء والمفيد المتبادل مع الشركاء الأجانب".وتابع ميشوستين: "الشيء الرئيسي هو العلاقات الثنائية القوية مع المشاركين الرئيسيين في الهيكل الاقتصادي العالمي الجديد المتعدد الأقطاب. نحن ندعم توسيع التجارة والاستثمار، ونسعى جاهدين لنمو الازدهار والاستقرار، وعندما يتحد الناس بهدف مشترك والرغبة في تحقيق ذلك، يمكنهم فعل الكثير".وانطلقت في العاصمة الروسية، اليوم، فعاليات منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" في نسخته العاشرة، والذي يهدف لتعريف الشركات الدولية بالمنتجات الروسية ومزاياها.ويقام المنتدى في مبنى مانيج بالقرب من الساحة الحمراء، ويمتد لمدة ثلاثة أيام وستتم خلاله مناقشة التدابير اللازمة لدعم المصدرين في روسيا، والفرص الجديدة المتاحة للعلامات التجارية الروسية وتحديداً للمنتجات المصنوعة في روسيا، وآليات التعاون الاقتصادي الخارجي في الواقع الجيوسياسي الحالي.ويشارك في الفعاليات ممثلو أكبر الشركات الروسية والأجنبية ومسؤولون روس من الأقاليم والمقاطعات الروسية، ومراكز دعم الصادرات والجمعيات المتخصصة وكبار الخبراء ووسائل الإعلام.ويتضمن برنامج أعمال المنتدى هذا العام نحو 40 حدثا تجاريا في مجالات رئيسية، مثل دعم الأعمال وجغرافيا التصدير والحلول الرقمية والحوار الدولي وتقنيات التسويق والتحليلات والتمويل.
https://sputnikarabic.ae/20220913/مشاركة-دولية-للعلامة-التجارية-صنع-في-روسيا-في-تركيا-والسعودية-1067684863.html
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روسيا, اقتصاد, ميخائيل ميشوستين
روسيا, اقتصاد, ميخائيل ميشوستين
ميشوستين يشير إلى تجاهل القواعد في التجارة الخارجية علانية من قبل الغرب
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قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، إن الغرب يتجاهل صراحة القواعد في مجال التجارة الخارجية، ولا يوجد حديث عن المنافسة العادلة.
وأضاف ميشوستين في مؤتمر صحفي لمنتدى "صنع في روسيا"
، تطرق إلى التحديات في التجارة الخارجية: "قواعد العمل المشترك المعلنة سابقا والتي تبدو غير قابلة للتغيير يتم تجاهلها بصراحة من قبل ممثلي الغرب. لم يعد هناك أي حديث عن المنافسة العادلة".
وتابع ميشوستين: "بالطبع تبدو النوايا الحقيقية لاستبعاد روسيا من التجارة العالمية سخيفة. فمنذ العصور القديمة، كانت بلادنا ولا تزال مكوّنا مهما".
وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى إنه من "الصعب جدا تخيل صناعة عالمية دون موارد وسلع روسية".
وأكد ميشوستين: "على الرغم من أي ضغوط خارجية، نحن واثقون من قدراتنا ومنفتحون على العمل البناء والمفيد المتبادل مع الشركاء الأجانب".
وقال ميشوستين إن "روسيا منغمسة بشكل وثيق في عملية التحول الاقتصادي، ولديها إمكانات صناعية كبيرة، ونظام مالي قوي وعلاقات قوية مع المشاركين الرئيسيين في الهندسة الاقتصادية المتعددة الأقطاب الجديدة".
وتابع ميشوستين: "الشيء الرئيسي هو العلاقات الثنائية القوية مع المشاركين الرئيسيين في الهيكل الاقتصادي العالمي الجديد المتعدد الأقطاب. نحن ندعم توسيع التجارة والاستثمار، ونسعى جاهدين لنمو الازدهار والاستقرار، وعندما يتحد الناس بهدف مشترك والرغبة في تحقيق ذلك، يمكنهم فعل الكثير".
وانطلقت في العاصمة الروسية، اليوم، فعاليات منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا"
في نسخته العاشرة، والذي يهدف لتعريف الشركات الدولية بالمنتجات الروسية ومزاياها.
ويقام المنتدى في مبنى مانيج بالقرب من الساحة الحمراء، ويمتد لمدة ثلاثة أيام وستتم خلاله مناقشة التدابير اللازمة لدعم المصدرين في روسيا، والفرص الجديدة المتاحة للعلامات التجارية الروسية وتحديداً للمنتجات المصنوعة في روسيا، وآليات التعاون الاقتصادي الخارجي في الواقع الجيوسياسي الحالي.
ويشارك في الفعاليات ممثلو أكبر الشركات الروسية والأجنبية ومسؤولون روس من الأقاليم والمقاطعات الروسية، ومراكز دعم الصادرات والجمعيات المتخصصة وكبار الخبراء ووسائل الإعلام.
ويتضمن برنامج أعمال المنتدى هذا العام نحو 40 حدثا تجاريا في مجالات رئيسية، مثل دعم الأعمال وجغرافيا التصدير والحلول الرقمية والحوار الدولي وتقنيات التسويق والتحليلات والتمويل.