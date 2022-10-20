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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221020/واشنطن-تعرب-عن-قلقها-من-احتمالية-سعي-روسيا-للحصول-على-أسلحة-متطورة-من-إيران-1069295318.html
واشنطن تعرب عن قلقها من احتمالية سعي روسيا للحصول على أسلحة متطورة من إيران
واشنطن تعرب عن قلقها من احتمالية سعي روسيا للحصول على أسلحة متطورة من إيران
عبّرت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء ما قالت إنها احتمالية سعي روسيا للحصول على أسلحة متطورة من إيران لاستخدامها في أوكرانيا. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T19:53+0000
2022-10-20T19:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، خلال إفادة صحافية: "قلقون من أن روسيا قد تسعى للحصول على أسلحة تقليدية متطورة من إيران".وأضاف المتحدث مبينا أن هذه المزاعم، "قد تشمل صواريخ أرض - جو سيتم استخدامها" في العملية الخاصة، بحسب الادعاءات.وبدوره، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم، إن موضوع شراء روسيا للطائرات الإيرانية دون طيار ضُخّم بشكل مصطنع من قبل وسائل الإعلام الأمريكية. فيما قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الحكومة الروسية ليس لديها معلومات عن إمدادات الطائرات الإيرانية دون طيار.أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 3 مسؤولين وشركة في إيران، على خلفية ادعاءات تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهي مزاعم ترفضها الجمهورية الإسلامية.أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية التشيك، الذي يترأس الاتحاد الأوروبي حاليا، اليوم الخميس، أن "عقوبات الاتحاد الجديدة ضد إيران، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم".وأضاف أن "الإجراءات المكتوبة اكتملت وستدخل العقوبات حيز التنفيذ، بعد ظهر اليوم عقب نشرها في الجريدة الرسمية".ورفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الأربعاء، ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العمليات الدائرة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221020/بريطانيا-تفرض-عقوبات-على-3-عسكريين-وشركة-في-إيران-بدعوى-تزويد-روسيا-بطائرات-درون-1069293125.html
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العالم
العالم

واشنطن تعرب عن قلقها من احتمالية سعي روسيا للحصول على أسلحة متطورة من إيران

19:53 GMT 20.10.2022
© Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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عبّرت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء ما قالت إنها احتمالية سعي روسيا للحصول على أسلحة متطورة من إيران لاستخدامها في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، خلال إفادة صحافية: "قلقون من أن روسيا قد تسعى للحصول على أسلحة تقليدية متطورة من إيران".
وأضاف المتحدث مبينا أن هذه المزاعم، "قد تشمل صواريخ أرض - جو سيتم استخدامها" في العملية الخاصة، بحسب الادعاءات.
وبدوره، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم، إن موضوع شراء روسيا للطائرات الإيرانية دون طيار ضُخّم بشكل مصطنع من قبل وسائل الإعلام الأمريكية. فيما قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الحكومة الروسية ليس لديها معلومات عن إمدادات الطائرات الإيرانية دون طيار.
تدريبات القوات المسلحة الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة، درون، إيران 24 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
بريطانيا تفرض عقوبات على 3 عسكريين وشركة في إيران بدعوى "تزويد روسيا بطائرات درون"
18:11 GMT
أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 3 مسؤولين وشركة في إيران، على خلفية ادعاءات تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهي مزاعم ترفضها الجمهورية الإسلامية.
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية التشيك، الذي يترأس الاتحاد الأوروبي حاليا، اليوم الخميس، أن "عقوبات الاتحاد الجديدة ضد إيران، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم".

وقال المكتب، في بيان له، إن "الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي اتفقوا، في وقت قياسي، وبعد ثلاثة أيام من المناقشات، على اتخاذ إجراءات ضد الشركات الإيرانية المصدرة للطائرات المسيرة".

وأضاف أن "الإجراءات المكتوبة اكتملت وستدخل العقوبات حيز التنفيذ، بعد ظهر اليوم عقب نشرها في الجريدة الرسمية".

وأوضح أن "العقوبات ستطول أربعة أشخاص جدد، ثلاثة منهم أفراد عاديون، ومنظمة واحدة، كما سيتم توسيع الإجراءات التقييدية ضد أربع شركات أخرى، كانت تخضع سابقا للعقوبات الأوروبية".

ورفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الأربعاء، ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العمليات الدائرة في أوكرانيا.
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