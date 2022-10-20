https://sputnikarabic.ae/20221020/واشنطن-تعرب-عن-قلقها-من-احتمالية-سعي-روسيا-للحصول-على-أسلحة-متطورة-من-إيران-1069295318.html

واشنطن تعرب عن قلقها من احتمالية سعي روسيا للحصول على أسلحة متطورة من إيران

واشنطن تعرب عن قلقها من احتمالية سعي روسيا للحصول على أسلحة متطورة من إيران

عبّرت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء ما قالت إنها احتمالية سعي روسيا للحصول على أسلحة متطورة من إيران لاستخدامها في أوكرانيا. 20.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-20T19:53+0000

2022-10-20T19:53+0000

2022-10-20T19:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، خلال إفادة صحافية: "قلقون من أن روسيا قد تسعى للحصول على أسلحة تقليدية متطورة من إيران".وأضاف المتحدث مبينا أن هذه المزاعم، "قد تشمل صواريخ أرض - جو سيتم استخدامها" في العملية الخاصة، بحسب الادعاءات.وبدوره، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم، إن موضوع شراء روسيا للطائرات الإيرانية دون طيار ضُخّم بشكل مصطنع من قبل وسائل الإعلام الأمريكية. فيما قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الحكومة الروسية ليس لديها معلومات عن إمدادات الطائرات الإيرانية دون طيار.أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 3 مسؤولين وشركة في إيران، على خلفية ادعاءات تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهي مزاعم ترفضها الجمهورية الإسلامية.أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية التشيك، الذي يترأس الاتحاد الأوروبي حاليا، اليوم الخميس، أن "عقوبات الاتحاد الجديدة ضد إيران، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم".وأضاف أن "الإجراءات المكتوبة اكتملت وستدخل العقوبات حيز التنفيذ، بعد ظهر اليوم عقب نشرها في الجريدة الرسمية".ورفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الأربعاء، ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العمليات الدائرة في أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20221020/بريطانيا-تفرض-عقوبات-على-3-عسكريين-وشركة-في-إيران-بدعوى-تزويد-روسيا-بطائرات-درون-1069293125.html

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