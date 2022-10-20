https://sputnikarabic.ae/20221020/وزير-الخارجية-الكازاخستاني-يعلق-على-إدراج-رئيس-البلاد-على-موقع-صانع-السلام-الأوكراني-1069263301.html
وزير الخارجية الكازاخستاني يعلق على إدراج رئيس البلاد على موقع "صانع السلام" الأوكراني
وزير الخارجية الكازاخستاني يعلق على إدراج رئيس البلاد على موقع "صانع السلام" الأوكراني
أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني، مختار تلوبيردي، اليوم الخميس، أن إدراج رئيس البلاد توكاييف في عام 2019 ضمن قائمة الموقع الأوكراني "صانع السلام" لا يعكس الموقف... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T08:12+0000
2022-10-20T08:12+0000
2022-10-20T08:12+0000
العالم
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وقال تلوبيردي: "دعنا ننطلق مما هو "مركز صنع السلام". كما هو موضح على موقعه على شبكة الإنترنت، هذه منظمة غير حكومية أنشأها صحفيون وخبراء وما إلى ذلك".وأضاف تلوبيردي، قائلا: "هي منظمة غير حكومية وهي بالطبع لا تعكس الموقف الرسمي".
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العالم
وزير الخارجية الكازاخستاني يعلق على إدراج رئيس البلاد على موقع "صانع السلام" الأوكراني
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أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني، مختار تلوبيردي، اليوم الخميس، أن إدراج رئيس البلاد توكاييف في عام 2019 ضمن قائمة الموقع الأوكراني "صانع السلام" لا يعكس الموقف الرسمي لكييف.
وقال تلوبيردي: "دعنا ننطلق مما هو "مركز صنع السلام". كما هو موضح على موقعه على شبكة الإنترنت، هذه منظمة غير حكومية أنشأها صحفيون وخبراء وما إلى ذلك".
وأضاف تلوبيردي، قائلا: "هي منظمة غير حكومية وهي بالطبع لا تعكس الموقف الرسمي".