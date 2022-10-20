https://sputnikarabic.ae/20221020/وزير-الدفاع-البريطاني-يزعم-أن-مقاتلة-سو-27-روسية-أطلقت-صاروخا-على-طائرات-بريطانية-1069283387.html
وزير الدفاع البريطاني يزعم أن مقاتلة "سو-27" روسية أطلقت صاروخا على طائرات بريطانية
وزير الدفاع البريطاني يزعم أن مقاتلة "سو-27" روسية أطلقت صاروخا على طائرات بريطانية
زعم وزير الدفاع البريطاني بن والاس، خلال كلمة له أمام البرلمان، اليوم الخميس، أن طائرات القوات الجوية البريطانية اضطرت إلى إيقاف دورياتها فوق البحر الأسود بعد... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T15:10+0000
2022-10-20T15:10+0000
2022-10-20T15:10+0000
رصد عسكري
العالم
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وقال الوزير البريطاني خلال الجلسة: "أجرت طائرتان مقاتلتان روسيتان مسلحتان من طراز سو-27 تفاعلا مع طائرة استطلاع مشتركة غير مسلحة تابعة للقوات الجوية البريطانية من نوع (RC-135 Rivet Joint) تقومان بدوريات روتينية فوق البحر الأسود".وبحسب الوزير البريطاني، فقد وقع الحادث بتاريخ الـ29 سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما لم ترد أي معلومات سابقة عن هذه المزاعم.وكان قد أعلن قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، توسيع نطاق سيطرة الأسطول.وقال الأميرال إيغور أوسيبوف، قائد أسطول البحر الأسود، في كلمة تهنئة وجهها إلى المواطنين الذين يخدمون العلم الوطني حاليا والمقاتلين القدامى بمناسبة يوم القوات البحرية، إن أسطول البحر الأسود تمكن خلال العملية الخاصة الروسية من بسط سيطرته على بحر آزوف ومد نطاق سيطرته في البحر الأسود إلى شمال غرب البحر.وأضاف أن القطع البحرية "تدعم القوات البرية المهاجمة بتوجيه الضربات المدمرة إلى منشآت القوات المعادية".
https://sputnikarabic.ae/20221018/قاذفتان-استراتيجيتان-روسيتان-تقومان-بدوريات-فوق-المحيط-الهادئ--1069198104.html
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رصد عسكري, العالم
وزير الدفاع البريطاني يزعم أن مقاتلة "سو-27" روسية أطلقت صاروخا على طائرات بريطانية
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زعم وزير الدفاع البريطاني بن والاس، خلال كلمة له أمام البرلمان، اليوم الخميس، أن طائرات القوات الجوية البريطانية اضطرت إلى إيقاف دورياتها فوق البحر الأسود بعد أن أطلقت مقاتلة روسية صاروخا.
وقال الوزير البريطاني خلال الجلسة: "أجرت طائرتان مقاتلتان روسيتان مسلحتان من طراز سو-27 تفاعلا مع طائرة استطلاع مشتركة غير مسلحة تابعة للقوات الجوية البريطانية من نوع (RC-135 Rivet Joint) تقومان بدوريات روتينية فوق البحر الأسود".
وتابع الوزير البريطاني زاعما أن "واحدة من طائرات سو 27 أطلقت صاروخا بالقرب (Rivet Joint)، ولكن خلف خط الأفق".
وبحسب الوزير البريطاني، فقد وقع الحادث بتاريخ الـ29 سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما لم ترد أي معلومات سابقة عن هذه المزاعم.
وكان قد أعلن قائد الأسطول الروسي
في البحر الأسود، في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، توسيع نطاق سيطرة الأسطول.
وقال
الأميرال إيغور أوسيبوف، قائد أسطول البحر الأسود، في كلمة تهنئة وجهها إلى المواطنين الذين يخدمون العلم الوطني حاليا والمقاتلين القدامى بمناسبة يوم القوات البحرية، إن أسطول البحر الأسود تمكن خلال العملية الخاصة الروسية من بسط سيطرته على بحر آزوف ومد نطاق سيطرته في البحر الأسود إلى شمال غرب البحر.
وأضاف أن القطع البحرية "تدعم القوات البرية المهاجمة بتوجيه الضربات المدمرة إلى منشآت القوات المعادية".