عربي
https://sputnikarabic.ae/20221020/وزير-الدفاع-البريطاني-يزعم-أن-مقاتلة-سو-27-روسية-أطلقت-صاروخا-على-طائرات-بريطانية-1069283387.html
وزير الدفاع البريطاني يزعم أن مقاتلة "سو-27" روسية أطلقت صاروخا على طائرات بريطانية
وزير الدفاع البريطاني يزعم أن مقاتلة "سو-27" روسية أطلقت صاروخا على طائرات بريطانية
زعم وزير الدفاع البريطاني بن والاس، خلال كلمة له أمام البرلمان، اليوم الخميس، أن طائرات القوات الجوية البريطانية اضطرت إلى إيقاف دورياتها فوق البحر الأسود بعد... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T15:10+0000
2022-10-20T15:10+0000
رصد عسكري
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102185/28/1021852876_0:46:1001:609_1920x0_80_0_0_09469526e999f89bd728affc981e2d05.jpg
وقال الوزير البريطاني خلال الجلسة: "أجرت طائرتان مقاتلتان روسيتان مسلحتان من طراز سو-27 تفاعلا مع طائرة استطلاع مشتركة غير مسلحة تابعة للقوات الجوية البريطانية من نوع (RC-135 Rivet Joint) تقومان بدوريات روتينية فوق البحر الأسود".وبحسب الوزير البريطاني، فقد وقع الحادث بتاريخ الـ29 سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما لم ترد أي معلومات سابقة عن هذه المزاعم.وكان قد أعلن قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، توسيع نطاق سيطرة الأسطول.وقال الأميرال إيغور أوسيبوف، قائد أسطول البحر الأسود، في كلمة تهنئة وجهها إلى المواطنين الذين يخدمون العلم الوطني حاليا والمقاتلين القدامى بمناسبة يوم القوات البحرية، إن أسطول البحر الأسود تمكن خلال العملية الخاصة الروسية من بسط سيطرته على بحر آزوف ومد نطاق سيطرته في البحر الأسود إلى شمال غرب البحر.وأضاف أن القطع البحرية "تدعم القوات البرية المهاجمة بتوجيه الضربات المدمرة إلى منشآت القوات المعادية".
https://sputnikarabic.ae/20221018/قاذفتان-استراتيجيتان-روسيتان-تقومان-بدوريات-فوق-المحيط-الهادئ--1069198104.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102185/28/1021852876_79:0:910:623_1920x0_80_0_0_d25bd1dba16f7c0859d0517183309d31.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, العالم
رصد عسكري, العالم

وزير الدفاع البريطاني يزعم أن مقاتلة "سو-27" روسية أطلقت صاروخا على طائرات بريطانية

15:10 GMT 20.10.2022
© phil drake/Cover Imagesمعركة جوية بين سو-27 وإف-16
معركة جوية بين سو-27 وإف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© phil drake/Cover Images
تابعنا عبرTelegram
زعم وزير الدفاع البريطاني بن والاس، خلال كلمة له أمام البرلمان، اليوم الخميس، أن طائرات القوات الجوية البريطانية اضطرت إلى إيقاف دورياتها فوق البحر الأسود بعد أن أطلقت مقاتلة روسية صاروخا.
وقال الوزير البريطاني خلال الجلسة: "أجرت طائرتان مقاتلتان روسيتان مسلحتان من طراز سو-27 تفاعلا مع طائرة استطلاع مشتركة غير مسلحة تابعة للقوات الجوية البريطانية من نوع (RC-135 Rivet Joint) تقومان بدوريات روتينية فوق البحر الأسود".

وتابع الوزير البريطاني زاعما أن "واحدة من طائرات سو 27 أطلقت صاروخا بالقرب (Rivet Joint)، ولكن خلف خط الأفق".

وبحسب الوزير البريطاني، فقد وقع الحادث بتاريخ الـ29 سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما لم ترد أي معلومات سابقة عن هذه المزاعم.
قاذفات استراتيجية روسية توجه ضربات ضد مواقع داعش والنصرة في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تقومان بدوريات فوق المحيط الهادئ
18 أكتوبر, 15:28 GMT
وكان قد أعلن قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، توسيع نطاق سيطرة الأسطول.
وقال الأميرال إيغور أوسيبوف، قائد أسطول البحر الأسود، في كلمة تهنئة وجهها إلى المواطنين الذين يخدمون العلم الوطني حاليا والمقاتلين القدامى بمناسبة يوم القوات البحرية، إن أسطول البحر الأسود تمكن خلال العملية الخاصة الروسية من بسط سيطرته على بحر آزوف ومد نطاق سيطرته في البحر الأسود إلى شمال غرب البحر.
وأضاف أن القطع البحرية "تدعم القوات البرية المهاجمة بتوجيه الضربات المدمرة إلى منشآت القوات المعادية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дорожный знак возле частично разрушенного здания автовокзала в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала