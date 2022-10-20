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مقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين شمالي الضفة الغربية
مقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين شمالي الضفة الغربية
قتل شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T22:46+0000
2022-10-20T23:17+0000
أخبار فلسطين اليوم
جنين
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وقالت الصحة الفلسطينية في بيان: "شهيد برصاص الاحتلال الحي في الرقبة. و3 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف".واندلعت، صباح اليوم، اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الإسرائيلي إن ‏الجيش والشاباك والقوات الخاصة يعملون حاليًا في منطقة جنين.في هذه الأثناء، يفرض الجيش الإسرائيلي حصارا محكما على محافظة نابلس شمال الضفة الغربية ويمنع الدخول إليها أو الخروج منها لدواع أمنية في وقت أعلن فيه عن بحثه عن مجموعة من المسلحين الفلسطينيين الذين شرعوا بتنفيذ عمليات أخيرا.من جهتها، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الحصار الذي تتعرض له نابلس منذ أيام واقتحام المدن والقرى والمخيمات واستمرار اقتحامات المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي ومحاولة تغيير الوضع التاريخي فيهما بمثابة إعلان حرب شاملة على الشعب الفلسطيني وقيادته.
https://sputnikarabic.ae/20221020/مقطع-فيديو-يظهر-لحظة-مقتل-منفذ-عملية-حاجز-شعفاط--عدي-التميمي-برصاص-الجيش-الإسرائيلي--1069274904.html
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أخبار فلسطين اليوم, جنين
أخبار فلسطين اليوم, جنين

مقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين شمالي الضفة الغربية

22:46 GMT 20.10.2022 (تم التحديث: 23:17 GMT 20.10.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين يُشيعون ثلاثة شبان قضوا في عملية للجيش الإسرائيلي في جنين
آلاف الفلسطينيين يُشيعون ثلاثة شبان قضوا في عملية للجيش الإسرائيلي في جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قتل شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
وقالت الصحة الفلسطينية في بيان: "شهيد برصاص الاحتلال الحي في الرقبة. و3 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف".
القوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
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12:23 GMT
واندلعت، صباح اليوم، اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الإسرائيلي إن ‏الجيش والشاباك والقوات الخاصة يعملون حاليًا في منطقة جنين.
في هذه الأثناء، يفرض الجيش الإسرائيلي حصارا محكما على محافظة نابلس شمال الضفة الغربية ويمنع الدخول إليها أو الخروج منها لدواع أمنية في وقت أعلن فيه عن بحثه عن مجموعة من المسلحين الفلسطينيين الذين شرعوا بتنفيذ عمليات أخيرا.
من جهتها، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الحصار الذي تتعرض له نابلس منذ أيام واقتحام المدن والقرى والمخيمات واستمرار اقتحامات المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي ومحاولة تغيير الوضع التاريخي فيهما بمثابة إعلان حرب شاملة على الشعب الفلسطيني وقيادته.
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