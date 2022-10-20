https://sputnikarabic.ae/20221020/وكالة-إيرانية-تعلن-اعتقال-14-أجنبيا-خلال-الاحتجاجات-الأخيرة-في-البلاد-1069260740.html
وكالة إيرانية تعلن اعتقال 14 أجنبيا خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد
وكالة إيرانية تعلن اعتقال 14 أجنبيا خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات الأمنية اعتقلت 14 أجنبيا على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في إيران. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T07:08+0000
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وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن "التحقيقات أظهرات أن مواطنين من 14 دولة، منها أمريكا والنمسا وفرنسا وبريطانيا وأفغانستان، اعتقلوا في أعمال الشغب الأخيرة في البلاد، وكان الأفغان الأكثر عددا".وكانت وكالة "فارس" اتهمت "السفارة الألمانية في طهران بالقيام بدور محوري في إشعال أعمال الشغب في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة".وذكرت الوكالة أن "مسؤولي السفارة الألمانية في طهران قاموا بدور جدي وفاعل لممارسة الضغوط الدبلوماسية ضد إيران، والعمل على إشعال جذوة نار أعمال الشغب الأخيرة"، مشيرة إلى أن المسؤولين الألمان عقدوا اجتماعات مع مسؤولي سفارات أوروبية أخرى لتوسيع رقعة الصراع والتوتر في إيران".وكان عضو في البرلمان الإيراني، أعلن أمس الأربعاء، اعتقال 3 آلاف شخص في محافظة طهران خلال أحداث الشغب الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن 2170 منهم.وقال النائب في البرلمان الإيراني، أحمد علي رضا بيكي، إن "عدد المعتقلين في محافظة طهران خلال أحداث الشغب الأخيرة بلغ 3 آلاف شخص، تم الإفراج عن 2170 منهم لا سيما كل المعتقلين من طلاب المدارس، حيث تجاوز عددهم الـ 200، حسب شبكة "إيران بالعربي".وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على أعمال الشغب، واعتقال مثيري الشغب وتسليمهم إلى السلطات القضائية".وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، إن "الأجهزة الأمنية سيطرت على أعمال الشغب"، مضيفا: "أفرجنا عن معظم المعتقلين بعد أن أبدوا ندمهم والتأكيد بأنهم نزلوا إلى الشوارع بتأثير من قنوات التلفزة التابعة للدول الغربية والسعودية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وتشهد إيران، منذ الشهر الماضي، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في هذه الواقعة، متعهدًا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة أميني.
https://sputnikarabic.ae/20221019/مسؤول-إيراني-يعلن-اعتقال-3-آلاف-شخص-في-طهران-خلال-أحداث-الشغب-الأخيرة-1069231392.html
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أخبار إيران, أخبار ألمانيا
أخبار إيران, أخبار ألمانيا
وكالة إيرانية تعلن اعتقال 14 أجنبيا خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد
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ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات الأمنية اعتقلت 14 أجنبيا على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في إيران.
وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن "التحقيقات أظهرات أن مواطنين من 14 دولة، منها أمريكا والنمسا وفرنسا وبريطانيا وأفغانستان، اعتقلوا في أعمال الشغب الأخيرة في البلاد، وكان الأفغان الأكثر عددا".
وكانت وكالة "فارس" اتهمت "السفارة الألمانية في طهران بالقيام بدور محوري في إشعال أعمال الشغب في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة".
وذكرت الوكالة أن "مسؤولي السفارة الألمانية في طهران قاموا بدور جدي
وفاعل لممارسة الضغوط الدبلوماسية ضد إيران، والعمل على إشعال جذوة نار أعمال الشغب الأخيرة"، مشيرة إلى أن المسؤولين الألمان عقدوا اجتماعات مع مسؤولي سفارات أوروبية أخرى لتوسيع رقعة الصراع والتوتر في إيران".
وكان عضو في البرلمان الإيراني، أعلن أمس الأربعاء، اعتقال 3 آلاف شخص في محافظة طهران خلال أحداث الشغب الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن 2170 منهم.
وقال النائب في البرلمان الإيراني، أحمد علي رضا بيكي، إن "عدد المعتقلين في محافظة طهران خلال أحداث الشغب الأخيرة بلغ 3 آلاف شخص، تم الإفراج عن 2170 منهم لا سيما كل المعتقلين من طلاب المدارس، حيث تجاوز عددهم الـ 200، حسب شبكة "إيران بالعربي".
وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على أعمال الشغب
، واعتقال مثيري الشغب وتسليمهم إلى السلطات القضائية".
وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، إن "الأجهزة الأمنية سيطرت على أعمال الشغب"، مضيفا: "أفرجنا عن معظم المعتقلين بعد أن أبدوا ندمهم والتأكيد بأنهم نزلوا إلى الشوارع بتأثير من قنوات التلفزة التابعة للدول الغربية والسعودية"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية- إرنا.
وتشهد إيران، منذ الشهر الماضي، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأمر الرئيس الإيراني
بفتح تحقيق في هذه الواقعة، متعهدًا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "شرطة الأخلاق
" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة أميني.