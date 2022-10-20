https://sputnikarabic.ae/20221020/وكالة-السفارة-الألمانية-لعبت-دورا-كبيرا-في-تشجيع-الاضطرابات-في-إيران--1069258308.html

وكالة: السفارة الألمانية لعبت دورا كبيرا في تشجيع الاضطرابات في إيران

وكالة: السفارة الألمانية لعبت دورا كبيرا في تشجيع الاضطرابات في إيران

لعبت السفارة الألمانية في طهران دورا ملحوظا في الاضطرابات في إيران حيث عملت على تنسيق تصرفات المتمردين ومسار الحكومات الغربية لإثارة الصراع في الجمهورية... 20.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-20T00:19+0000

2022-10-20T00:19+0000

2022-10-20T00:19+0000

إيران

أخبار إيران

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موسكو - سبوتنيك. وفقا للتقرير، يزعم أن السفارة الألمانية لعبت دورا هاما وفعالا في الضغط الدبلوماسي والتنسيق الدولي لإثارة الاضطرابات في إيران.وقالت الوكالة إن السفارة نسقت جهود الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية لزيادة الضغط على الوضع الداخلي في الجمهورية الإسلامية.وأضاف التقرير إن الدبلوماسيين الألمان عقدوا أيضا سلسلة من الاجتماعات مع موظفي السفارات الغربية في طهران، ناقشوا خلالها سبل زيادة الاضطرابات وزيادة زعزعة استقرار الوضع في إيران.يشار إلى أن الاضطرابات في إيران بسبب وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما مستمرة منذ أكثر من شهر حتى الآن.وفي 13 سبتمبر، احتجزت شرطة الأخلاق الإيرانية أميني في طهران لارتدائها الحجاب بنحو "غير اللائق"، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن.وأرسلت المرأة إلى مركز احتجاز لإجراء محادثة توضيحية. وفقا للسلطات الإيرانية، أصيبت بنوبة قلبية هناك، وبعد ذلك نقلت على الفور إلى مستشفى قريب، حيث فارقت الحياة في 16 سبتمبر.وأثارت وفاتها احتجاجات حاشدة، حيث أشار البعض إلى أن ضباط إنفاذ القانون ضربوا أميني في الرأس.وقال النائب الإيراني محمد صالح إن فحص جثة المرأة لم يكشف عن أي علامات على العنف.وقالت طهران إن الاحتجاجات الجماهيرية دبرتها قوى أجنبية واستدعت سفراء المملكة المتحدة والنرويج والقائم بالأعمال الفرنسي، وتم إعطاء الدبلوماسيين الأوروبيين مذكرة احتجاج فيما يتعلق بتقارير وسائل الإعلام المعادية لإيران ودعوات للإطاحة بالحكومة الإيرانية.

https://sputnikarabic.ae/20221017/الاتحاد-الأوروبي-يبحث-فرض-عقوبات-على-إيران-إثر-الاحتجاجات-على-وفاة-أميني--1069128559.html

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