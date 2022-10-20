عربي
https://sputnikarabic.ae/20221020/وكالة-السفارة-الألمانية-لعبت-دورا-كبيرا-في-تشجيع-الاضطرابات-في-إيران--1069258308.html
وكالة: السفارة الألمانية لعبت دورا كبيرا في تشجيع الاضطرابات في إيران
وكالة: السفارة الألمانية لعبت دورا كبيرا في تشجيع الاضطرابات في إيران
لعبت السفارة الألمانية في طهران دورا ملحوظا في الاضطرابات في إيران حيث عملت على تنسيق تصرفات المتمردين ومسار الحكومات الغربية لإثارة الصراع في الجمهورية... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T00:19+0000
2022-10-20T00:19+0000
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068134676_0:114:2638:1598_1920x0_80_0_0_1dcb01dc30b38bd0cb45265a9ab0265b.jpg
موسكو - سبوتنيك. وفقا للتقرير، يزعم أن السفارة الألمانية لعبت دورا هاما وفعالا في الضغط الدبلوماسي والتنسيق الدولي لإثارة الاضطرابات في إيران.وقالت الوكالة إن السفارة نسقت جهود الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية لزيادة الضغط على الوضع الداخلي في الجمهورية الإسلامية.وأضاف التقرير إن الدبلوماسيين الألمان عقدوا أيضا سلسلة من الاجتماعات مع موظفي السفارات الغربية في طهران، ناقشوا خلالها سبل زيادة الاضطرابات وزيادة زعزعة استقرار الوضع في إيران.يشار إلى أن الاضطرابات في إيران بسبب وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما مستمرة منذ أكثر من شهر حتى الآن.وفي 13 سبتمبر، احتجزت شرطة الأخلاق الإيرانية أميني في طهران لارتدائها الحجاب بنحو "غير اللائق"، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن.وأرسلت المرأة إلى مركز احتجاز لإجراء محادثة توضيحية. وفقا للسلطات الإيرانية، أصيبت بنوبة قلبية هناك، وبعد ذلك نقلت على الفور إلى مستشفى قريب، حيث فارقت الحياة في 16 سبتمبر.وأثارت وفاتها احتجاجات حاشدة، حيث أشار البعض إلى أن ضباط إنفاذ القانون ضربوا أميني في الرأس.وقال النائب الإيراني محمد صالح إن فحص جثة المرأة لم يكشف عن أي علامات على العنف.وقالت طهران إن الاحتجاجات الجماهيرية دبرتها قوى أجنبية واستدعت سفراء المملكة المتحدة والنرويج والقائم بالأعمال الفرنسي، وتم إعطاء الدبلوماسيين الأوروبيين مذكرة احتجاج فيما يتعلق بتقارير وسائل الإعلام المعادية لإيران ودعوات للإطاحة بالحكومة الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221017/الاتحاد-الأوروبي-يبحث-فرض-عقوبات-على-إيران-إثر-الاحتجاجات-على-وفاة-أميني--1069128559.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068134676_1:0:2638:1978_1920x0_80_0_0_05da113b10885861691ea5ba73f1b283.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران
إيران, أخبار إيران

وكالة: السفارة الألمانية لعبت دورا كبيرا في تشجيع الاضطرابات في إيران

00:19 GMT 20.10.2022
© AFP 2022احتجاجات على مقتل الشابة الإيرانية محساء أميني، وسط طهران، إيران 21 سبتمبر 2022
احتجاجات على مقتل الشابة الإيرانية محساء أميني، وسط طهران، إيران 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© AFP 2022
تابعنا عبرTelegram
لعبت السفارة الألمانية في طهران دورا ملحوظا في الاضطرابات في إيران حيث عملت على تنسيق تصرفات المتمردين ومسار الحكومات الغربية لإثارة الصراع في الجمهورية الإسلامية، حسبما جاء في تقرير لوكالة أنباء فارس يوم الأربعاء.
موسكو - سبوتنيك. وفقا للتقرير، يزعم أن السفارة الألمانية لعبت دورا هاما وفعالا في الضغط الدبلوماسي والتنسيق الدولي لإثارة الاضطرابات في إيران.
وقالت الوكالة إن السفارة نسقت جهود الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية لزيادة الضغط على الوضع الداخلي في الجمهورية الإسلامية.
احتجاجات على مقتل الشابة الإيرانية محساء أميني، في شارع الاستقلال في اسطنبول، تركيا 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات ضد إيران إثر الاحتجاجات على وفاة أميني
17 أكتوبر, 09:53 GMT
وأضاف التقرير إن الدبلوماسيين الألمان عقدوا أيضا سلسلة من الاجتماعات مع موظفي السفارات الغربية في طهران، ناقشوا خلالها سبل زيادة الاضطرابات وزيادة زعزعة استقرار الوضع في إيران.
يشار إلى أن الاضطرابات في إيران بسبب وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما مستمرة منذ أكثر من شهر حتى الآن.
وفي 13 سبتمبر، احتجزت شرطة الأخلاق الإيرانية أميني في طهران لارتدائها الحجاب بنحو "غير اللائق"، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن.
وأرسلت المرأة إلى مركز احتجاز لإجراء محادثة توضيحية. وفقا للسلطات الإيرانية، أصيبت بنوبة قلبية هناك، وبعد ذلك نقلت على الفور إلى مستشفى قريب، حيث فارقت الحياة في 16 سبتمبر.
وأثارت وفاتها احتجاجات حاشدة، حيث أشار البعض إلى أن ضباط إنفاذ القانون ضربوا أميني في الرأس.
وقال النائب الإيراني محمد صالح إن فحص جثة المرأة لم يكشف عن أي علامات على العنف.
وقالت طهران إن الاحتجاجات الجماهيرية دبرتها قوى أجنبية واستدعت سفراء المملكة المتحدة والنرويج والقائم بالأعمال الفرنسي، وتم إعطاء الدبلوماسيين الأوروبيين مذكرة احتجاج فيما يتعلق بتقارير وسائل الإعلام المعادية لإيران ودعوات للإطاحة بالحكومة الإيرانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 21:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала