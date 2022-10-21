https://sputnikarabic.ae/20221021/أردوغان-لا-يعتقد-بوجود-عقبات-تمنع-تمديد-اتفاقية-صفقة-الحبوب-1069312278.html
أردوغان لا يعتقد بوجود عقبات تمنع تمديد اتفاقية "صفقة الحبوب"
أردوغان لا يعتقد بوجود عقبات تمنع تمديد اتفاقية "صفقة الحبوب"
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا يعتقد بوجود عقبات تمنع تمديد اتفاقية "صفقة الحبوب". 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T09:38+0000
2022-10-21T09:38+0000
2022-10-21T10:35+0000
رجب طيب أردوغان
روسيا
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وقال أردوغان للصحفيين من متن الطائرة لدى عودته من أذربيجان: "كجزء من مبادرة ممر الحبوب في البحر الأسود، حتى 20 أكتوبر 2022 ، قامت 363 سفينة بتسليم 8 ملايين طن من الحبوب ومنتجات غذائية أخرى إلى الأسواق العالمية. وذهب 62 في المائة من البضائع من الموانئ الأوكرانية إلى أوروبا، و 19.5 في المائة إلى آسيا، 13 في المائة إلى أفريقيا و 5.3 في المائة إلى الشرق الأوسط، وحصلت الدول الأقل نموا على 454626 طنا من القمح بنسبة 5.7 في المائة فقط ".وأضاف قائلا: "من بين المنتجات تبرز الذرة والقمح وزيت عباد الشمس وبذور اللفت وعباد الشمس. وكان نصيبهم حوالي 96 في المائة. لا توجد عقبات أمام تمديد عقد الشحن. لقد اقتنعت بذلك مرة أخرى في لقاء مع فلاديمير زيلينسكي وفي لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".يذكر أنه في أوائل أكتوبر / تشرين الأول، أشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أنه لا توجد أي إمكانية لإبرام أي اتفاقات بشأن أوكرانيا في ضوء رفض كييف للحوار، لأن هناك حاجة إلى طرفين للمفاوضات. كما وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في سياق المحادثات حول أوكرانيا، فإن روسيا "لن تلاحق أي شخص" وستنظر فقط في مقترحات جادة محددة.
https://sputnikarabic.ae/20221013/أردوغان-أنقرة-وموسكو-تستطيعان-تحديد-الدول-المحتاجة-للمنتجات-الزراعية-الروسية-1068983063.html
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رجب طيب أردوغان, روسيا
أردوغان لا يعتقد بوجود عقبات تمنع تمديد اتفاقية "صفقة الحبوب"
09:38 GMT 21.10.2022 (تم التحديث: 10:35 GMT 21.10.2022) تابعنا عبر
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا يعتقد بوجود عقبات تمنع تمديد اتفاقية "صفقة الحبوب".
وقال أردوغان للصحفيين من متن الطائرة لدى عودته من أذربيجان: "كجزء من مبادرة ممر الحبوب في البحر الأسود، حتى 20 أكتوبر 2022 ، قامت 363 سفينة بتسليم 8 ملايين طن من الحبوب ومنتجات غذائية أخرى إلى الأسواق العالمية. وذهب 62 في المائة من البضائع من الموانئ الأوكرانية إلى أوروبا، و 19.5 في المائة إلى آسيا، 13 في المائة إلى أفريقيا و 5.3 في المائة إلى الشرق الأوسط، وحصلت الدول الأقل نموا على 454626 طنا من القمح بنسبة 5.7 في المائة فقط ".
وأضاف قائلا: "من بين المنتجات تبرز الذرة والقمح وزيت عباد الشمس وبذور اللفت وعباد الشمس. وكان نصيبهم حوالي 96 في المائة. لا توجد عقبات أمام تمديد عقد الشحن. لقد اقتنعت بذلك مرة أخرى في لقاء مع فلاديمير زيلينسكي وفي لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأضاف أردوغان، قائلا: "لقد رأيت أن السيد بوتين أكثر ليونة وانفتاحا على المفاوضات (مع كييف)، مما كان عليه في الماضي. سنرى إلى أين يمكن أن يؤدي ذلك خلال الدبلوماسية الهاتفية التي سنجريها في الأيام المقبلة بعد الاستماع إلى كلا الرئيسين".
يذكر أنه في أوائل أكتوبر / تشرين الأول، أشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أنه لا توجد أي إمكانية لإبرام أي اتفاقات بشأن أوكرانيا في ضوء رفض كييف للحوار، لأن هناك حاجة إلى طرفين للمفاوضات. كما وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في سياق المحادثات حول أوكرانيا، فإن روسيا "لن تلاحق أي شخص" وستنظر فقط في مقترحات جادة محددة.