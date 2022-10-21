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https://sputnikarabic.ae/20221021/أردوغان-يؤكد-أن-تركيا-تملك-صاروخا-باليستيا-وأن-هذا-يعتبر-إشارة-1069318423.html
أردوغان يؤكد أن تركيا تملك صاروخا باليستيا وأن هذا يعتبر إشارة
أردوغان يؤكد أن تركيا تملك صاروخا باليستيا وأن هذا يعتبر إشارة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة أن تركيا تمتلك صاروخًا باليستيًا جديدًا من طراز "تايفون"، تم اختباره سراً في 18 أكتوبر/تشرين الأول. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T12:48+0000
2022-10-21T12:58+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
رصد عسكري
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وقال الرئيس التركي خلال كلمة ألقاها في اسطنبول: "لدينا الآن تايفون، هذه إشارة".و لم يحدد الرئيس التركي لمن هذه الإشارة.أفادت بلومبرغ نقلاً عن مصادر مطلعة أن تركيا اختبرت صاروخًا باليستيًا قصير المدى منتج محليًا في شركة "روكيت سان" فوق البحر الأسود. يذكر ان الصاروخ اطلق في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي من مطار قريب من ميناء ريزة. ضرب "تايفون" الهدف بنجاح على مسافة 561 كم في 458 ثانية.ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى عن التدريبات والخصائص التقنية للصاروخ.في مارس /آذار، أعلنت شركة "روكيت سان" عن تطوير صاروخ كروز شاكر. يمكن للذخيرة التي يصل مداها إلى أكثر من 150 كيلومترًا أن تصيب أهدافًا سطحية وبحرية. تلقى الصاروخ محرك نفاث KTJ-1750 ورأس صاروخ موجه. في يونيو/حزيران، أصبح معروفًا أن تركيا طورت صاروخ كوغدوغان للطائرات المسيرة. يمكن أن يحمل الصاروخ رأسًا حربيًا يصل وزنه إلى 90 كغ.وفي الوقت نفسه، فإن القوات المسلحة التركية مسلحة بصواريخ بورا -1 بمدى يصل إلى 280 كم، والتي ينبغي أن تحل محل الصاروخ الأمريكي MGM-140 ATACMS في القوات.
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, رصد عسكري
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, رصد عسكري

أردوغان يؤكد أن تركيا تملك صاروخا باليستيا وأن هذا يعتبر إشارة

12:48 GMT 21.10.2022 (تم التحديث: 12:58 GMT 21.10.2022)
© AP Photoالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 21 سبتمبر 2020
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
© AP Photo
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة أن تركيا تمتلك صاروخًا باليستيًا جديدًا من طراز "تايفون"، تم اختباره سراً في 18 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال الرئيس التركي خلال كلمة ألقاها في اسطنبول: "لدينا الآن تايفون، هذه إشارة".
و لم يحدد الرئيس التركي لمن هذه الإشارة.
أفادت بلومبرغ نقلاً عن مصادر مطلعة أن تركيا اختبرت صاروخًا باليستيًا قصير المدى منتج محليًا في شركة "روكيت سان" فوق البحر الأسود. يذكر ان الصاروخ اطلق في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي من مطار قريب من ميناء ريزة. ضرب "تايفون" الهدف بنجاح على مسافة 561 كم في 458 ثانية.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى عن التدريبات والخصائص التقنية للصاروخ.
في مارس /آذار، أعلنت شركة "روكيت سان" عن تطوير صاروخ كروز شاكر. يمكن للذخيرة التي يصل مداها إلى أكثر من 150 كيلومترًا أن تصيب أهدافًا سطحية وبحرية. تلقى الصاروخ محرك نفاث KTJ-1750 ورأس صاروخ موجه. في يونيو/حزيران، أصبح معروفًا أن تركيا طورت صاروخ كوغدوغان للطائرات المسيرة. يمكن أن يحمل الصاروخ رأسًا حربيًا يصل وزنه إلى 90 كغ.
وفي الوقت نفسه، فإن القوات المسلحة التركية مسلحة بصواريخ بورا -1 بمدى يصل إلى 280 كم، والتي ينبغي أن تحل محل الصاروخ الأمريكي MGM-140 ATACMS في القوات.
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