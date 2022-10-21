https://sputnikarabic.ae/20221021/أوكرانيا-تخطط-لإدخال-نظام-لوجستيات-الناتو-لوغفاس-1069322118.html
أوكرانيا تخطط لإدخال نظام لوجستيات الناتو "لوغفاس"
أوكرانيا تخطط لإدخال نظام لوجستيات الناتو "لوغفاس"
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الجمعة أن أوكرانيا، في إطار إصلاح نظام المشتريات الدفاعية، ستتحول إلى نظام اللوجستيات الأوتوماتيكي لحلف الناتو "لوغفاس"... 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T13:53+0000
2022-10-21T13:53+0000
2022-10-21T13:53+0000
أخبار أوكرانيا
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في وقت سابق، قال وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف إن أوكرانيا، في إطارإصلاح نظام المشتريات الدفاعية، تتحول إلى نظام اللوجستيات الآلي لحلف الناتو "LOGFAS".قدم ريزنيكوف وسكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكران أليكسي دانيلوف، اليوم الجمعة، النتائج الأولى لتنفيذ برنامج "LOGFAS" اللوجستي إلى السفراء والملحقين الدفاعيين للدول المانحة التي تقدم المساعدة لأوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع: "تمت الموافقة بالفعل على خارطة طريق LOGFAS لتوسيع نطاقها حتى نهاية عام 2022 وعام 2023. سيصبح البرنامج أحد الأدوات الرئيسية لرقمنة الخدمات اللوجستية في القوات المسلحة وسيوفر التخطيط اللوجستي ليس فقط من أجل المساعدة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب أكثر من 300 متخصص - مشغلي LOGFAS للقوات المسلحة الأوكرانية، بحلول نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، سيتم نشر 350 وظيفة لمشغلي LOGFAS لتغطية جميع المستويات من القيادة الاستراتيجية إلى مستوى اللواء".ووفقا له، تم إطلاق ثلاثة مستويات من المحاسبة لتوريد الأسلحة واستخدامها في أوكرانيا: برنامج "LOGFAS"، وبرنامج "Karavay" الجديد للمحاسبة واللوجستيات للمعدات العسكرية، ووحدة تعتمد على برنامج "SOTA".بدوره، أشار ريزنيكوف إلى أن إدخال هذا البرنامج يثبت أنه حتى أثناء القتال، فإن قطاع الدفاع في أوكرانيا يتطور، ومستوى التشغيل البيني مع حلف شمال الأطلسي آخذ في الازدياد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تخطط لإدخال نظام لوجستيات الناتو "لوغفاس"
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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الجمعة أن أوكرانيا، في إطار إصلاح نظام المشتريات الدفاعية، ستتحول إلى نظام اللوجستيات الأوتوماتيكي لحلف الناتو "لوغفاس" (LOGFAS)، بدءًا من نوفمبر/ تشرين الثاني، وسيبدأ أكثر من 300 مشغل لهذا البرنامج العمل.
في وقت سابق، قال وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف إن أوكرانيا، في إطارإصلاح نظام المشتريات الدفاعية، تتحول إلى نظام اللوجستيات الآلي لحلف الناتو "LOGFAS".
قدم ريزنيكوف وسكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكران أليكسي دانيلوف، اليوم الجمعة، النتائج الأولى لتنفيذ برنامج "LOGFAS" اللوجستي إلى السفراء والملحقين الدفاعيين للدول المانحة التي تقدم المساعدة لأوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع: "تمت الموافقة بالفعل على خارطة طريق LOGFAS لتوسيع نطاقها حتى نهاية عام 2022 وعام 2023. سيصبح البرنامج أحد الأدوات الرئيسية لرقمنة الخدمات اللوجستية في القوات المسلحة وسيوفر التخطيط اللوجستي ليس فقط من أجل المساعدة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب أكثر من 300 متخصص - مشغلي LOGFAS للقوات المسلحة الأوكرانية، بحلول نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، سيتم نشر 350 وظيفة لمشغلي LOGFAS لتغطية جميع المستويات من القيادة الاستراتيجية إلى مستوى اللواء".
ووفقا له، تم إطلاق ثلاثة مستويات من المحاسبة لتوريد الأسلحة واستخدامها في أوكرانيا: برنامج "LOGFAS"، وبرنامج "Karavay" الجديد للمحاسبة واللوجستيات للمعدات العسكرية، ووحدة تعتمد على برنامج "SOTA".
بدوره، أشار ريزنيكوف إلى أن إدخال هذا البرنامج يثبت أنه حتى أثناء القتال، فإن قطاع الدفاع في أوكرانيا يتطور، ومستوى التشغيل البيني مع حلف شمال الأطلسي آخذ في الازدياد.