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https://sputnikarabic.ae/20221021/إبراهيم-تراوري-يؤدي-اليمين-الدستورية-رئيسا-للمرحلة-الانتقالية-في-بوركينا-فاسو-1069313903.html
إبراهيم تراوري يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو
إبراهيم تراوري يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو
أدى قائد الانقلاب العسكري، النقيب إبراهيم تراوري، اليوم الجمعة، اليمين الدستورية رئيسا للمرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو، بالعاصمة البوركينية واغادوغو. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T11:07+0000
2022-10-21T11:07+0000
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موسكو – سبوتنيك. وقال النقيب تراوري، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي "أقسم أمام شعب بوركينا فاسو أن أحافظ على الدستور والميثاق الانتقالي وأطبقهما، وأن أفعل كل ما هو ممكن لضمان العدالة".وكان المشاركون في اللقاءات الوطنية التي انطلقت، في 14 أكتوبر الجاري، بالعاصمة واغادوغو، قد اتفقوا على تسمية قائد الانقلاب العسكري، إبراهيم تراوري، رئيساً انتقالياً للبلاد.وكان إبراهيم تراوري النقيب في الجيش البوركيني، قد قاد انقلابا عسكريا في 30 أيلول/سبتمبر، حيث أطاح بالعقيد بول هنري سانداوغو داميبا، الذي كان بدوره قد قاد انقلاباً على الرئيس المدني روك كابوري.
https://sputnikarabic.ae/20221002/نقل-الرئيس-العسكري-المعزول-لبوركينا-فاسو-إلى-توغو-بعد-وساطة-دولية-1068523208.html
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بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن
بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن

إبراهيم تراوري يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو

11:07 GMT 21.10.2022
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGOجنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGO
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أدى قائد الانقلاب العسكري، النقيب إبراهيم تراوري، اليوم الجمعة، اليمين الدستورية رئيسا للمرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو، بالعاصمة البوركينية واغادوغو.
موسكو – سبوتنيك. وقال النقيب تراوري، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي "أقسم أمام شعب بوركينا فاسو أن أحافظ على الدستور والميثاق الانتقالي وأطبقهما، وأن أفعل كل ما هو ممكن لضمان العدالة".
قائد جيش بوركينا فاسو، سيدسوري كادير أويدراوغو، يعلن إقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، 24 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
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وكان المشاركون في اللقاءات الوطنية التي انطلقت، في 14 أكتوبر الجاري، بالعاصمة واغادوغو، قد اتفقوا على تسمية قائد الانقلاب العسكري، إبراهيم تراوري، رئيساً انتقالياً للبلاد.

وكان إبراهيم تراوري النقيب في الجيش البوركيني، قد قاد انقلابا عسكريا في 30 أيلول/سبتمبر، حيث أطاح بالعقيد بول هنري سانداوغو داميبا، الذي كان بدوره قد قاد انقلاباً على الرئيس المدني روك كابوري.
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