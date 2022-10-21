https://sputnikarabic.ae/20221021/إبراهيم-تراوري-يؤدي-اليمين-الدستورية-رئيسا-للمرحلة-الانتقالية-في-بوركينا-فاسو-1069313903.html
إبراهيم تراوري يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو
إبراهيم تراوري يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو
أدى قائد الانقلاب العسكري، النقيب إبراهيم تراوري، اليوم الجمعة، اليمين الدستورية رئيسا للمرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو، بالعاصمة البوركينية واغادوغو. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T11:07+0000
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بوركينا فاسو
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موسكو – سبوتنيك. وقال النقيب تراوري، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي "أقسم أمام شعب بوركينا فاسو أن أحافظ على الدستور والميثاق الانتقالي وأطبقهما، وأن أفعل كل ما هو ممكن لضمان العدالة".وكان المشاركون في اللقاءات الوطنية التي انطلقت، في 14 أكتوبر الجاري، بالعاصمة واغادوغو، قد اتفقوا على تسمية قائد الانقلاب العسكري، إبراهيم تراوري، رئيساً انتقالياً للبلاد.وكان إبراهيم تراوري النقيب في الجيش البوركيني، قد قاد انقلابا عسكريا في 30 أيلول/سبتمبر، حيث أطاح بالعقيد بول هنري سانداوغو داميبا، الذي كان بدوره قد قاد انقلاباً على الرئيس المدني روك كابوري.
https://sputnikarabic.ae/20221002/نقل-الرئيس-العسكري-المعزول-لبوركينا-فاسو-إلى-توغو-بعد-وساطة-دولية-1068523208.html
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بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن
بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن
إبراهيم تراوري يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو
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أدى قائد الانقلاب العسكري، النقيب إبراهيم تراوري، اليوم الجمعة، اليمين الدستورية رئيسا للمرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو، بالعاصمة البوركينية واغادوغو.
موسكو – سبوتنيك
. وقال النقيب تراوري، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي "أقسم أمام شعب بوركينا فاسو أن أحافظ على الدستور والميثاق الانتقالي وأطبقهما، وأن أفعل كل ما هو ممكن لضمان العدالة".
وكان المشاركون في اللقاءات الوطنية التي انطلقت، في 14 أكتوبر الجاري، بالعاصمة واغادوغو، قد اتفقوا على تسمية قائد الانقلاب العسكري، إبراهيم تراوري، رئيساً انتقالياً للبلاد.
وكان إبراهيم تراوري
النقيب في الجيش البوركيني، قد قاد انقلابا عسكريا في 30 أيلول/سبتمبر، حيث أطاح بالعقيد بول هنري سانداوغو داميبا، الذي كان بدوره قد قاد انقلاباً على الرئيس المدني روك كابوري.