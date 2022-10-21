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https://sputnikarabic.ae/20221021/إعلام-أحزاب-المعارضة-الفنزويلية-تخطط-للإطاحة-بزعيمها-خوان-غوايدو--1069299788.html
إعلام: أحزاب المعارضة الفنزويلية تخطط للإطاحة بزعيمها خوان غوايدو
إعلام: أحزاب المعارضة الفنزويلية تخطط للإطاحة بزعيمها خوان غوايدو
ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، يوم الخميس، أن الأحزاب السياسية المعارضة الفنزويلية تناقش خططا للإطاحة بزعيم المعارضة الحالي خوان غوايدو. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T03:30+0000
2022-10-21T03:37+0000
أخبار فنزويلا
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وقال تقرير للصحيفة إن تحالف أحزاب المعارضة الفنزويلية قرر المضي قدما بدون غوايدو المدعوم من الولايات المتحدة باعتباره ما يسمى "رئيسا بالوكالة"، مستشهدا بعضو بارز في أحد أحزاب المعارضة الفنزويلية.وقال التقرير إنه يمكن عزل غوايدو من دوره كزعيم للمعارضة الفنزويلية في غضون الأسبوعين المقبلين.وأضاف التقرير أن غالبية أحزاب المعارضة تعتقد أن غوايدو وحكومته على خلاف مع الواقع في فنزويلا.وتعترف واشنطن بزعيم المعارضة كرئيس مؤقت لفنزويلا، لكنه فشل في الإطاحة بالزعيم الاشتراكي.
https://sputnikarabic.ae/20220609/بايدن-يدعم-زعيم-المعارضة-الفنزويلية-غوايدو-رئيسا-بالوكالة-1063311764.html
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أخبار فنزويلا
أخبار فنزويلا

إعلام: أحزاب المعارضة الفنزويلية تخطط للإطاحة بزعيمها خوان غوايدو

03:30 GMT 21.10.2022 (تم التحديث: 03:37 GMT 21.10.2022)
© AP Photo / Ariana Cubillosزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو يستمع خلال جلسة تشريعية تعقد في مدرسة دينية خاصة في كاراكاس في فنزويلا
زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو يستمع خلال جلسة تشريعية تعقد في مدرسة دينية خاصة في كاراكاس في فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Ariana Cubillos
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ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، يوم الخميس، أن الأحزاب السياسية المعارضة الفنزويلية تناقش خططا للإطاحة بزعيم المعارضة الحالي خوان غوايدو.
وقال تقرير للصحيفة إن تحالف أحزاب المعارضة الفنزويلية قرر المضي قدما بدون غوايدو المدعوم من الولايات المتحدة باعتباره ما يسمى "رئيسا بالوكالة"، مستشهدا بعضو بارز في أحد أحزاب المعارضة الفنزويلية.
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وقال التقرير إنه يمكن عزل غوايدو من دوره كزعيم للمعارضة الفنزويلية في غضون الأسبوعين المقبلين.
وأضاف التقرير أن غالبية أحزاب المعارضة تعتقد أن غوايدو وحكومته على خلاف مع الواقع في فنزويلا.
وتعترف واشنطن بزعيم المعارضة كرئيس مؤقت لفنزويلا، لكنه فشل في الإطاحة بالزعيم الاشتراكي.
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