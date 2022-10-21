https://sputnikarabic.ae/20221021/إمكانيات-الصواريخ-الإيرانية-1069317380.html

إمكانيات الصواريخ الإيرانية

إمكانيات الصواريخ الإيرانية

أعدت وكالة "سبوتنيك" مقالة عن إمكانات إيران الصاروخية على خلفية بيان البيت الأبيض بأن موسكو تنوي طلب صواريخ أرض- أرض من طهران. وبحسب وسائل إعلام غربية، تخطط... 21.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-21T12:37+0000

2022-10-21T12:37+0000

2022-10-21T12:37+0000

رصد عسكري

إيران

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يتطور برنامج الصواريخ الإيراني، القائم على التعاون الإيراني-الكوري الشمالي، والإيراني-الصيني، بسرعة لأكثر من ثلاثة عقود.كانت الحرب العراقية الإيرانية من 1980 إلى 1988 بمثابة حافز لتسريع تطوير الصواريخ. في ذلك الوقت، اشترت طهران عدة عشرات من صواريخ سكود-في وسكود-سي السوفيتية التصميم من ليبيا وكوريا الشمالية وسوريا، والتي تلقت، بعد التعديلات، أسماء شهاب -1 وشهاب 2 في إيران، على التوالي. كانت هذه صواريخ قصيرة المدى - حتى 1000 كم.كان من الممكن تطوير شهاب 3 بمدى يصل إلى 1700 كم على أساس سلسلة شهاب، بمساعدة التقنيات الكورية الشمالية. السلسلة الجديدة "قدر" "تنفصل" عنها، تمثل ثلاثة من تعديلاتها: صاروخ بمرحلة واحدة "قدر 101" بمدى طيران يصل إلى 8 كيلومترات، بمرحلتين "قدر -110" - 2000-2500 كيلومتر و"قدر -110 أ" - حتى 3000 كيلومتر.سلسلة أخرى من الصواريخ هي فاتح، ونموذجها الأساسي هو فاتح 110. إنه صاروخ صلب أحادي المرحلة بهيكل فولاذي يبلغ قطره 0.61 مترًا، وهو قادر على إيصال حمولة 500 كغ إلى مسافة 300 كيلومتر بدقة تصويب 100 متر. التعديلات التي تمت تحديثها لاحقًا كانت 30 متر.في عام 2015، ظهر فاتح 313 - نسخة محسنة من فاتح 110 بمدى إطلاق نار أقصى يبلغ 500 كم. مكونات الصاروخ مصنوعة من ألياف الكربون، وهي مادة أخف من الفولاذ وتجعل من الصعب اكتشاف الصاروخ على الرادار. KVO - حوالي 10 م.في عام 2016، تم تقديم صاروخ ذو القفار أحادي المرحلة الذي يعمل بالوقود الصلب مع مدى طيران أقصى يبلغ 700 كيلومتر من فاتح. مع حمولة 450-600 كغ. في عام 2019، قدمت إيران طرازا جديدا من صاروخ ذو القفار، يسمى ديسفول بمدى يبلغ 1000 كيلومتر. دقة هذه الصواريخ غير معروفة.كما خططت طهران لتطوير صواريخ باليستية من سلسلة شهاب بمدى يصل إلى 5-6 آلاف كيلومتر. ومع ذلك، وفقًا للخبراء، فإن الإمكانات الإيرانية لتطوير صواريخ في هذا الاتجاه قد استنفدت إلى حد كبير.هذا، بالطبع، لا يستبعد حقيقة أن الإيرانيين قد صنعوا صواريخ تعمل بالوقود السائل متعددة المراحل. وبالتالي، يمكن لإيران تكييف مركبات الإطلاق التي تضع الأقمار الصناعية في المدار لحل المشاكل العسكرية. على سبيل المثال، صاروخ سفير-2 بالإضافة إلى ذلك، فإن تجربة إنشاء مركبة الإطلاق سيمورغ، والتي تجعل من الممكن وضع حمولة تصل إلى 100 كغ في مدار أرضي منخفض، أظهرت أن المتخصصين الإيرانيين قادرون على استخدام مجموعة من أربعة محركات صاروخية من طراز نودون الكوري الشمالي مثل المرحلة الأولى ويلعب دور المرحلة الثانية صاروخ "قدر". في هذه الحالة، سيكون مدى نقل الرأس الحربي الذي يبلغ وزنه 1 طنًا 5000 كيلومتر.لكن من المرجح أن تتركز الموارد الرئيسية على تحسين الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب. والأسس العلمية التي تم الحصول عليها في تطوير الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل تجد تطبيقها في مجال الفضاء.في البداية، اكتسب المتخصصون الإيرانيون، باستخدام الخبرة والتكنولوجيا الصينية، ممارسة صنع صواريخ تعمل بالوقود الصلب باستخدام مثال الصواريخ قصيرة المدى. وكانوا ناجحين. في عام 2009، تم اختبار صاروخ سجيل المكون من مرحلتين والذي يعمل بالوقود الصلب. يبلغ مدى إطلاق هذا الصاروخ 2.2 ألف كم، مع انخفاض في وزن الرأس الحربي إلى 500 كغ - حتى 3 آلاف كم.لقد أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن الجيش الإيراني يبتعد عن إنتاج الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل إلى الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب، مما يزيد بشكل كبير من استعدادهم القتالي.على مدار الثلاثين إلى الأربعين عامًا الماضية، شكلت إيران بنية تحتية قوية للصواريخ. وهي توحد سبعة مراكز بحث وإنتاج كبيرة وحوالي عشرين صناعة تنفذ بشكل مباشر أو غير مباشر برنامج الصواريخ الإيرانية. لقد صنع الإيرانيون خطًا كاملاً (أكثر من 20) صواريخ من مختلف الفئات. كل منها متنقل ومكيف بشكل مثالي للعمليات في أجزاء مختلفة من البلاد. وتم إعداد القواعد العميقة للتخزين والصيانة، ويتم تمويهها بعناية وحمايتها بواسطة دفاع جوي متعدد الطبقات.وفقًا للبيانات الأمريكية لعام 2020، فإن ترسانة الصواريخ الإيرانية، التي تتكون أساسًا من صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى (على الرغم من أن العمل جار على صواريخ بعيدة المدى)، بلغ 2500 إلى 3000 صاروخ باليستي بمدى مختلف، بالإضافة إلى عدد غير محدد من الصواريخ البحرية.تشكل إمكانات إيران الصاروخية تهديدًا خطيرًا للخصوم والمعارضين المحتملين لإيران. علاوة على ذلك، فإن الصواريخ الباليستية متوسطة المدى (من 1000 كم) هي، أولاً وقبل كل شيء، حاملات محتملة لأسلحة الدمار الشامل. الاستخدام القتالي لمثل هذه الصواريخ في المعدات التقليدية غير فعال من الناحية العسكرية وغير مربح من الناحية المالية، بالنظر إلى التكلفة الهائلة لهذه الأسلحة.برنامج الصواريخ مدعوم من جميع النخبة السياسية في إيران. فهو يجمع أحيانًا أكثر المعارضين السياسيين الذين لا يمكن التوفيق بينهم، ويشكل، إلى جانب البرنامج النووي، عامل فخر وطني.

إيران

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رصد عسكري, إيران