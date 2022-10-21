https://sputnikarabic.ae/20221021/إنذار-بالغارات-الجوية-في-مقاطعتي-فينيتسا-وتشيركاسي-في-أوكرانيا-1069301166.html
إنذار بالغارات الجوية في مقاطعتي فينيتسا وتشيركاسي في أوكرانيا
إنذار بالغارات الجوية في مقاطعتي فينيتسا وتشيركاسي في أوكرانيا
تم إعلان حالة تأهب جوي في مقاطعتي فينيتسا وتشيركاسي في أوكرانيا. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T05:51+0000
2022-10-21T05:51+0000
2022-10-21T05:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وكتب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، إيغور تابوريتس على تلغرام: "مقاطعة تشيركاسي بأكملها. حالة تأهب من الغارات الجوية".وفقًا لقناة 5.ua التلفزيونية الأوكرانية، يتم التحذير من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك مقاطعة فينيتسا.تم تأكيد حالة التأهب الجوي من رؤساء عدد من المناطق الأوكرانية.بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف، وفقًا للسلطات الروسية، وراءه الخدمات الخاصة الأوكرانية. وكما قال الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الانفجار الذي وقع على الجسر وضع كييف على قدم المساواة مع الجماعات الإرهابية الأكثر بغضًا، و"من المستحيل ترك مثل هذه الجرائم دون رد".يتم شن هجمات على مرافق الطاقة والدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
إنذار بالغارات الجوية في مقاطعتي فينيتسا وتشيركاسي في أوكرانيا
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تم إعلان حالة تأهب جوي في مقاطعتي فينيتسا وتشيركاسي في أوكرانيا.
وكتب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، إيغور تابوريتس على تلغرام: "مقاطعة تشيركاسي بأكملها. حالة تأهب من الغارات الجوية".
وفقًا لقناة 5.ua التلفزيونية الأوكرانية، يتم التحذير من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك مقاطعة فينيتسا.
تم تأكيد حالة التأهب الجوي من رؤساء عدد من المناطق الأوكرانية.
بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف، وفقًا للسلطات الروسية، وراءه الخدمات الخاصة الأوكرانية. وكما قال الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الانفجار الذي وقع على الجسر وضع كييف على قدم المساواة مع الجماعات الإرهابية الأكثر بغضًا، و"من المستحيل ترك مثل هذه الجرائم دون رد".
يتم شن هجمات على مرافق الطاقة والدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.