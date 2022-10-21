https://sputnikarabic.ae/20221021/إنشاء-مركز-تدريب-للمدربين-ومشغلي-الطائرات-المسيرة-في-كوزباس-1069317712.html
إنشاء مركز تدريب للمدربين ومشغلي الطائرات المسيرة في كوزباس
إنشاء مركز تدريب للمدربين ومشغلي الطائرات المسيرة في كوزباس
تم إنشاء مركز تدريب للمدربين ومشغلي الطائرات المسيرة في كوزباس، وفقًا لقناة تلغرام التابعة لمحافظ مقاطعة كيميروفو سيرغي تسيفيليف. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T12:39+0000
2022-10-21T12:39+0000
2022-10-21T12:39+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1063214597_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_445eb51f9b18b70ed881241e3b9c8db8.jpg
وفقا للقناة: "نظمت وزارة التعليم في كوزباس ومركز كوزباس "دوم يونارمية "، مع معهد الفنون الرقمية "كيمغو"، مركزًا لتدريب المدربين ومشغلي الطائرات المسيرة".وأشارت إلى أن مركز التدريب سيشارك في تدريب المشغلين على أساس المركز العسكري الوطني "أفانغارد" في قرية شكولني، إقليم بروكوبيفسك. في المجموع، سيتم استخدام 221 طائرة كوادروكوبتر للتدريب.وكتب تسيفيلف: "لإجراء الدفاع الجوي، من المهم تدريب المتخصصين الذين يتعاملون بثقة مع الوسائل التقنية، بما في ذلك الطائرات المسيرة. ويمكن أن يساعد مشغل الطائرة قائد الوحدة على رؤية الوضع من أعلى في الوقت الفعلي واتخاذ القرارات المناسبة، لذلك، يتم تنظيم تدريب مجاني لمثل هؤلاء المتخصصين في كوزباس".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1063214597_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_47cad8f94613b980f4e082d354b05b08.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
إنشاء مركز تدريب للمدربين ومشغلي الطائرات المسيرة في كوزباس
تابعنا عبر
تم إنشاء مركز تدريب للمدربين ومشغلي الطائرات المسيرة في كوزباس، وفقًا لقناة تلغرام التابعة لمحافظ مقاطعة كيميروفو سيرغي تسيفيليف.
وفقا للقناة: "نظمت وزارة التعليم في كوزباس ومركز كوزباس "دوم يونارمية "، مع معهد الفنون الرقمية "كيمغو"، مركزًا لتدريب المدربين ومشغلي الطائرات المسيرة".
وأشارت إلى أن مركز التدريب سيشارك في تدريب المشغلين على أساس المركز العسكري الوطني "أفانغارد" في قرية شكولني، إقليم بروكوبيفسك. في المجموع، سيتم استخدام 221 طائرة كوادروكوبتر للتدريب.
وكتب تسيفيلف: "لإجراء الدفاع الجوي، من المهم تدريب المتخصصين الذين يتعاملون بثقة مع الوسائل التقنية، بما في ذلك الطائرات المسيرة. ويمكن أن يساعد مشغل الطائرة قائد الوحدة على رؤية الوضع من أعلى في الوقت الفعلي واتخاذ القرارات المناسبة، لذلك، يتم تنظيم تدريب مجاني لمثل هؤلاء المتخصصين في كوزباس".