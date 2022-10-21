https://sputnikarabic.ae/20221021/إيران-تحث-مواطنيها-على-مغادرة-أوكرانيا-1069311043.html
إيران تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا
إيران تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا
نصحت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى أوكرانيا في المستقبل المنظور، وحثت الموجودين هناك على المغادرة بشكل عاجل حفاظًا... 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T08:49+0000
2022-10-21T08:49+0000
2022-10-21T08:56+0000
إيران
أخبار أوكرانيا
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وقالت في بيان نقلته وكالة تسنيم: "على خلفية تصعيد النزاعات العسكرية وزيادة عدم الاستقرار في أوكرانيا، يُنصح جميع مواطني إيران بالامتناع عن السفر إلى هذا البلد. كما يجب على المواطنين الموجودين الآن في أوكرانيا مغادرة البلاد من أجل ضمان سلامتهم وإنقاذهم".وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف، وفقًا للسلطات الروسية، وراءه الخدمات الخاصة الأوكرانية. وكما قال الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الانفجار الذي وقع على الجسر وضع كييف على قدم المساواة مع الجماعات الإرهابية الأكثر بغضًا، و"من المستحيل ترك مثل هذه الجرائم دون رد".يتم شن هجمات على مرافق الطاقة والدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.
إيران
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار أوكرانيا
إيران تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا
08:49 GMT 21.10.2022 (تم التحديث: 08:56 GMT 21.10.2022) تابعنا عبر
نصحت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى أوكرانيا في المستقبل المنظور، وحثت الموجودين هناك على المغادرة بشكل عاجل حفاظًا على سلامتهم.
وقالت في بيان نقلته وكالة تسنيم: "على خلفية تصعيد النزاعات العسكرية وزيادة عدم الاستقرار في أوكرانيا، يُنصح جميع مواطني إيران بالامتناع عن السفر إلى هذا البلد. كما يجب على المواطنين الموجودين الآن في أوكرانيا مغادرة البلاد من أجل ضمان سلامتهم وإنقاذهم".
وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف، وفقًا للسلطات الروسية، وراءه الخدمات الخاصة الأوكرانية. وكما قال الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الانفجار الذي وقع على الجسر وضع كييف على قدم المساواة مع الجماعات الإرهابية الأكثر بغضًا، و"من المستحيل ترك مثل هذه الجرائم دون رد".
يتم شن هجمات على مرافق الطاقة والدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.