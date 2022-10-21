https://sputnikarabic.ae/20221021/إيران-تعلن-إلغاء-تأشيرات-الدخول-مع-العراق-من-معبر-برويزخان-1069301618.html
إيران تعلن إلغاء تأشيرات الدخول مع العراق من معبر برويزخان
إيران تعلن إلغاء تأشيرات الدخول مع العراق من معبر برويزخان
أعلنت السلطات الإيرانية إلغاء تأشيرات الدخول للمسافرين والسياح العراقيين والإيرانيين من معبر برويزخان. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T06:40+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن القائم بأعمال محافظ مدينة قصر شيرين، محمد حيدري، قوله إنه "يمكن لجميع المسافرين والسياح العراقيين الذين يدخلون بلدنا عبر معبر برويزخان، أو مواطنينا الذين ينوون السفر إلى إقليم كردستان العراق عبر هذه الحدود، السفر دون الحاجة إلى تأشيرة".وأشار حيدري إلى تنقل 400 إلى 500 شخص من معبر برويز خان الحدودي يوميا في الوقت الراهن، موضحا أنه خلال العطلة الصيفية، كان الرقم 800 شخص يوميا.وتقع مدينة قصر شيرين غرب إيران ويبلغ عدد سكانها 27 ألف نسمة ولها حدود مشتركة مع العراق بطول 186 كم يقع ضمنها معبري خسروي وبرويزخان.
https://sputnikarabic.ae/20220831/إيران-تعلن-فتح-جميع-حدودها-مع-العراق-1067084154.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران
إيران تعلن إلغاء تأشيرات الدخول مع العراق من معبر برويزخان
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أعلنت السلطات الإيرانية إلغاء تأشيرات الدخول للمسافرين والسياح العراقيين والإيرانيين من معبر برويزخان.
ونقلت
وكالة الأنباء الإيرانية، عن القائم بأعمال محافظ مدينة قصر شيرين، محمد حيدري، قوله إنه "يمكن لجميع المسافرين والسياح العراقيين الذين يدخلون بلدنا عبر معبر برويزخان، أو مواطنينا الذين ينوون السفر إلى إقليم كردستان العراق
عبر هذه الحدود، السفر دون الحاجة إلى تأشيرة".
وأضاف أن "إلغاء التأشيرات من شأنه ازدهار قطاع السياحة وزيادة الرحلات بين البلدين وتوسيع التبادلات التجارية والثقافية وغيرها من القطاعات".
وأشار حيدري إلى تنقل 400 إلى 500 شخص من معبر برويز خان الحدودي يوميا في الوقت الراهن، موضحا أنه خلال العطلة الصيفية، كان الرقم 800 شخص يوميا.
وتقع مدينة قصر شيرين غرب إيران
ويبلغ عدد سكانها 27 ألف نسمة ولها حدود مشتركة مع العراق بطول 186 كم يقع ضمنها معبري خسروي وبرويزخان.