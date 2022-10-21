https://sputnikarabic.ae/20221021/الأمم-المتحدة-تصف-خطابات-ساسة-أوكرانيين-بـغير-الصحية-1069329693.html
الأمم المتحدة تصف خطابات ساسة أوكرانيين بـ"غير الصحية"
الأمم المتحدة تصف خطابات ساسة أوكرانيين بـ"غير الصحية"
أشار الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إلى وجود "خطاب غير صحي" بعد تصريح أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف... 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T18:43+0000
2022-10-21T18:43+0000
2022-10-21T18:43+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
منظمة الأمم المتحدة
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وقال دوجاريك اليوم الجمعة: "منذ بداية هذا الصراع، رأينا الكثير من الخطابات التي تعد بعبارة ملطفة غير صحية".وفي وقت سابق قال دانيلوف إن اللغة الروسية يجب أن تختفي تمامًا من أراضي أوكرانيا.وأصدرت مجموعة من 11 دولة من أربع قارات في العالم في 3 أكتوبر/ تشرين الأول، بما في ذلك روسيا والصين وإيران، بيانًا مشتركًا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإدانة التمييز في عدد من الدول ضد الروس والمتحدثين باللغة الروسية.وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة، إن "الدول الموقعة هي روسيا وبيلاروسيا وبوليفيا والصين وإثيوبيا وإيران وكوريا الشمالية وميانمار ونيكاراغوا وسوريا وفنزويلا".
https://sputnikarabic.ae/20191119/بيسكوف-مشاعر-الروسوفوبيا-تتملك-الأمريكيين-قبل-كل-عملية-انتخابية-1043455976.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تصف خطابات ساسة أوكرانيين بـ"غير الصحية"
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أشار الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إلى وجود "خطاب غير صحي" بعد تصريح أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف المناهض للغة الروسية.
وقال دوجاريك اليوم الجمعة: "منذ بداية هذا الصراع، رأينا الكثير من الخطابات التي تعد بعبارة ملطفة غير صحية".
الكلمات لها وقع كما الأفعال.
ستيفان دوجاريك
الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة
وفي وقت سابق قال دانيلوف إن اللغة الروسية يجب أن تختفي تمامًا من أراضي أوكرانيا.
19 نوفمبر 2019, 13:31 GMT
وأصدرت مجموعة من 11 دولة من أربع قارات في العالم في 3 أكتوبر/ تشرين الأول، بما في ذلك روسيا والصين وإيران، بيانًا مشتركًا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإدانة التمييز في عدد من الدول ضد الروس والمتحدثين باللغة الروسية.
وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية
لدى الأمم المتحدة، إن "الدول الموقعة هي روسيا وبيلاروسيا وبوليفيا والصين وإثيوبيا وإيران وكوريا الشمالية وميانمار ونيكاراغوا وسوريا وفنزويلا".