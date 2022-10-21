https://sputnikarabic.ae/20221021/الاتحاد-الأوروبي-يضع-تدابير-لخفض-أسعار-الغاز-1069311617.html
الاتحاد الأوروبي يضع تدابير لخفض أسعار الغاز
الاتحاد الأوروبي يضع تدابير لخفض أسعار الغاز
قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيعملون على اتخاذ إجراءات ملموسة لخفض أسعار الغاز في غضون أسابيع قليلة. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T09:08+0000
2022-10-21T09:08+0000
2022-10-21T09:08+0000
اقتصاد
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وأضاف المسؤول البلجيكي قائلا: "لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. أصدرنا تعليمات لوزراء الطاقة بمواصلة العمل على هذا الأمر. وسيتعين عليهم تطوير إجراءات لم نتخذها من قبل، هذه تدخلات في سوق الغاز، وإدخال سقف مؤقت على الغاز الأسعار".هذا وشبه في وقت سابق، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، نية المفوضية الأوروبية لفرض سقف لسعر الغاز الروسي بموقف يريد فيه زائر الحانة تحديد سعر البيرة بنفسه.وكتب أوربان تغريدة على "تويتر": "اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز يشبه الذهاب إلى الحانة وإخبار النادل أنك تريد دفع نصف تكلفة البيرة الخاصة بك. لن يحدث هذا. لا يمكن للمستهلكين خفض أسعار الطاقة. فقط التنويع والمنافسة ممكنة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يضع تدابير لخفض أسعار الغاز
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قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيعملون على اتخاذ إجراءات ملموسة لخفض أسعار الغاز في غضون أسابيع قليلة.
وأضاف المسؤول البلجيكي قائلا: "لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. أصدرنا تعليمات لوزراء الطاقة بمواصلة العمل على هذا الأمر. وسيتعين عليهم تطوير إجراءات لم نتخذها من قبل، هذه تدخلات في سوق الغاز، وإدخال سقف مؤقت على الغاز الأسعار".
وبحسب قوله، سيتعين على الوزراء القيام بذلك "في غضون أسابيع قليلة". وأضاف قائلا: "هذه الإجراءات ستؤدي في النهاية إلى انخفاض الأسعار".
هذا وشبه في وقت سابق، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، نية المفوضية الأوروبية لفرض سقف
لسعر الغاز الروسي بموقف يريد فيه زائر الحانة تحديد سعر البيرة بنفسه.
وكتب أوربان تغريدة على "تويتر": "اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز يشبه الذهاب إلى الحانة وإخبار النادل أنك تريد دفع نصف تكلفة البيرة الخاصة بك. لن يحدث هذا. لا يمكن للمستهلكين خفض أسعار الطاقة. فقط التنويع والمنافسة ممكنة".