https://sputnikarabic.ae/20221021/البحرية-الإيرانية-توقف-زورقين-أمريكيين-في-مياه-البحر-الأحمر-1069325690.html
البحرية الإيرانية توقف زورقين أمريكيين في مياه البحر الأحمر
البحرية الإيرانية توقف زورقين أمريكيين في مياه البحر الأحمر
أعلنت القوات البحرية الإيرانية، اليوم الجمعة، توقيفها زورقين أمريكيين مسيرين، خلال عملية مرافقة أمنية بمياه البحر الأحمر. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T15:23+0000
2022-10-21T15:23+0000
2022-10-21T15:23+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102273/82/1022738201_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_29ce71858a9274d3575356a89135c2c0.jpg
جاء ذلك على لسان قائد البحرية الإیرانية الأدميرال شهرام إيراني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية خلال مراسم استقبال المجموعة البحرية الـ84 بحضور كوادر القوة وأسرهم.وقال إيراني إن المجموعة البحرية الـ84 التابعة لبحرية الجيش أجرت عملية المراقبة وإرساء الأمن البحري بنجاح وعلى أعلى مستوى.وختم حديثه المقتضب بأن البحرية الإيرانية أوقفت زورقين أمريكيين مسيرين خلال عملية مرافقة أمنية في مياه البحر الأحمر. لم يوضح المسؤول الإيراني توقيتها أو المزيد من التفاصيل حول الواقعة.في وقت سابق من هذا الشهر، قال قائد قوات حرس الحدود التابع لقوى الأمن الداخلي، في إيران، العميد أحمد علي كودرزي، إن الخليج يعتبر "خطنا الأحمر"، والكوادر البحرية تستطيع الرد على أي إجراءات ضد الأمن فيه.في الشهر الماضي، قال نائب قائد البحرية الإيرانية الأدميرال حمزة علي كاوياني، إن قواته تتواجد بشكل دائم في مناطق بحرية يستخدمها الإسرائيليون.وأضاف القائد الإيراني في تصريحات للصحفيين، أن المدمرات الإيرانية تنفذ مهامها في البحر الأحمر وتقوم بالرصد ولديها سيطرة استخبارية في تلك المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20221003/لماذا-ترسل-إيران-سفنها-الحربية-إلى-المياه-المفتوحة-1068582813.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102273/82/1022738201_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5dc0195389fd5c292a305a211bc3c31c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
البحرية الإيرانية توقف زورقين أمريكيين في مياه البحر الأحمر
تابعنا عبر
أعلنت القوات البحرية الإيرانية، اليوم الجمعة، توقيفها زورقين أمريكيين مسيرين، خلال عملية مرافقة أمنية بمياه البحر الأحمر.
جاء ذلك على لسان قائد البحرية الإیرانية الأدميرال شهرام إيراني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية
خلال مراسم استقبال المجموعة البحرية الـ84 بحضور كوادر القوة وأسرهم.
وقال إيراني إن المجموعة البحرية الـ84 التابعة لبحرية الجيش أجرت عملية المراقبة وإرساء الأمن البحري بنجاح وعلى أعلى مستوى.
وختم حديثه المقتضب بأن البحرية الإيرانية أوقفت زورقين أمريكيين مسيرين خلال عملية مرافقة أمنية في مياه البحر الأحمر. لم يوضح المسؤول الإيراني توقيتها أو المزيد من التفاصيل حول الواقعة.
في وقت سابق من هذا الشهر، قال قائد قوات حرس الحدود التابع لقوى الأمن الداخلي، في إيران، العميد أحمد علي كودرزي، إن الخليج يعتبر "خطنا الأحمر
"، والكوادر البحرية تستطيع الرد على أي إجراءات ضد الأمن فيه.
في الشهر الماضي، قال نائب قائد البحرية الإيرانية الأدميرال حمزة علي كاوياني، إن قواته تتواجد بشكل دائم في مناطق بحرية يستخدمها الإسرائيليون.
وأضاف القائد الإيراني في تصريحات للصحفيين، أن المدمرات الإيرانية تنفذ مهامها في البحر الأحمر
وتقوم بالرصد ولديها سيطرة استخبارية في تلك المنطقة.