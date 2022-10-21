https://sputnikarabic.ae/20221021/البيت-الأبيض-يطلب-من-إيلون-ماسك-إدخال-إيران-في-نطاق-خدمات-ستارلينك-1069327994.html
البيت الأبيض يطلب من إيلون ماسك إدخال إيران في نطاق خدمات "ستارلينك"
البيت الأبيض يطلب من إيلون ماسك إدخال إيران في نطاق خدمات "ستارلينك"
تجري الإدارة الأمريكية مناقشات مع الملياردير إيلون ماسك لتوفير الوصول إلى نظام "ستارلنيك" في إيران وفقا لوسائل إعلام غربية. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T18:15+0000
2022-10-21T18:15+0000
2022-10-21T18:15+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
إيلون ماسك
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وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة على المناقشات اليوم الجمعة إن البيت الأبيض يبحث مع ماسك إمكانية إنشاء خدمة "ستارلينك" للإنترنت في إيران.وبررت مصادر الشبكة ذلك بأن نظام "ستارلينك" يُنظر إليه على أنه تقنية سهلة الاستخدام ستساعد في تأمين الوصول إلى الإنترنت في إيران عندما تقيده السلطات.وأطلقت شركة "سبيس إكس" خدمة "ستارلينك" لتزويد الطائرات بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية في 19 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث تتطلع شركة الملياردير إيلون ماسك إلى التوسع أكثر في سوق "واي فاي" على متن الرحلات الجوية.وتتقاضى الشركة 150 ألف دولار مقابل الأجهزة اللازمة لتوصيل طائرة ببرنامج "ستارلينك"، مع تكاليف خدمة شهرية تتراوح بين 12500 دولار شهريا و25 ألف دولار شهريا، بحسب شبكة "سي إن بي سي".وقالت الشركة إنه من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم لعملاء الطيران في منتصف عام 2023، وتتطلب الحجوزات دفعة أولية قدرها 5000 دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221015/ماسك-يعلن-عودة-خدمات-ستارلينك-لأوكرانيا-على-مضض-1069067981.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, إيلون ماسك
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, إيلون ماسك
البيت الأبيض يطلب من إيلون ماسك إدخال إيران في نطاق خدمات "ستارلينك"
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تجري الإدارة الأمريكية مناقشات مع الملياردير إيلون ماسك لتوفير الوصول إلى نظام "ستارلنيك" في إيران وفقا لوسائل إعلام غربية.
وقالت شبكة "سي إن إن
" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة على المناقشات اليوم الجمعة إن البيت الأبيض يبحث مع ماسك إمكانية إنشاء خدمة "ستارلينك" للإنترنت في إيران.
وبررت مصادر الشبكة ذلك بأن نظام "ستارلينك" يُنظر إليه على أنه تقنية سهلة الاستخدام ستساعد في تأمين الوصول إلى الإنترنت في إيران عندما تقيده السلطات.
وأطلقت شركة "سبيس إكس" خدمة "ستارلينك" لتزويد الطائرات بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية في 19 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث تتطلع شركة الملياردير إيلون ماسك إلى التوسع أكثر في سوق "واي فاي" على متن الرحلات الجوية.
وتتقاضى الشركة 150 ألف دولار مقابل الأجهزة اللازمة لتوصيل طائرة ببرنامج "ستارلينك"، مع تكاليف خدمة شهرية تتراوح بين 12500 دولار شهريا و25 ألف دولار شهريا، بحسب شبكة
"سي إن بي سي".
وقالت الشركة إنه من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم لعملاء الطيران في منتصف عام 2023، وتتطلب الحجوزات دفعة أولية قدرها 5000 دولار.