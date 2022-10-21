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https://sputnikarabic.ae/20221021/الجزائر-تدين-استخدام-القوة-المميتة-ضد-المتظاهرين-في-التشاد-1069299104.html
الجزائر تدين استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين في التشاد
الجزائر تدين استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين في التشاد
أدانت الجزائر اليوم ما وصفته "بالقوة المميتة" المستخدمة ضد المتظاهرين في جمهورية التشاد، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T00:11+0000
2022-10-21T00:13+0000
أخبار تشاد
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الجزائر - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "أن الجزائر التي تتابع بتأثر بالغ التطورات التي سجلت اليوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول في جمهورية تشاد، تدين بشدة استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين".مما تسبب يضيف البيان "في إزهاق أرواح العديد منهم وإلحاق إصابات خطيرة بآخرين، في عدة مدن عبر أنحاء البلاد".وفي هذا "الظرف الأليم "تتقدم الجزائر بأحر التعازي لأسر الضحايا وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".وتدعو الجزائر يواصل البيان "الأطراف التشادية إلى ضبط النفس والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتعزيز الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الحالية".كما تشجع الجزائر: "القادة التشاديين على تعزيز الانتقال التوافقي نحو الاستعادة الفعلية والدائمة للنظام الدستوري".الذي يظل يختم البيان "السبيل الوحيد لتحقيق التطلعات المشروعة، للشعب وتجنب المخاطر التي يشكلها الوضع الحالي على السلم والاستقرار، في هذا البلد الذي تجمعه بالجزائر علاقات أخوية مبنية على التضامن والتعاون".وشهدت تشاد مظاهرات ضد بقاء الرئيس محمد إدريس ديبي ايتنو في السلطة، عرفت مقتل عشرات المتظاهرين وجرح آخرين في مواجهة مع قوات الأمن.
https://sputnikarabic.ae/20221020/تشاد-تعلن-حظر-التجول-بعد-مقتل-50-شخصا-خلال-احتجاجات-1069294418.html
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أخبار تشاد
أخبار تشاد

الجزائر تدين استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين في التشاد

00:11 GMT 21.10.2022 (تم التحديث: 00:13 GMT 21.10.2022)
© AFP 2022 / -مظاهرات في تشاد ضد نتائج الحوار الوطني الشامل
مظاهرات في تشاد ضد نتائج الحوار الوطني الشامل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
© AFP 2022 / -
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أدانت الجزائر اليوم ما وصفته "بالقوة المميتة" المستخدمة ضد المتظاهرين في جمهورية التشاد، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
الجزائر - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "أن الجزائر التي تتابع بتأثر بالغ التطورات التي سجلت اليوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول في جمهورية تشاد، تدين بشدة استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين".
علم تشاد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
تشاد تعلن حظر التجول بعد مقتل 50 شخصا خلال احتجاجات
أمس, 19:14 GMT
مما تسبب يضيف البيان "في إزهاق أرواح العديد منهم وإلحاق إصابات خطيرة بآخرين، في عدة مدن عبر أنحاء البلاد".
وفي هذا "الظرف الأليم "تتقدم الجزائر بأحر التعازي لأسر الضحايا وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".
وتدعو الجزائر يواصل البيان "الأطراف التشادية إلى ضبط النفس والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتعزيز الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الحالية".
كما تشجع الجزائر: "القادة التشاديين على تعزيز الانتقال التوافقي نحو الاستعادة الفعلية والدائمة للنظام الدستوري".
الذي يظل يختم البيان "السبيل الوحيد لتحقيق التطلعات المشروعة، للشعب وتجنب المخاطر التي يشكلها الوضع الحالي على السلم والاستقرار، في هذا البلد الذي تجمعه بالجزائر علاقات أخوية مبنية على التضامن والتعاون".
وشهدت تشاد مظاهرات ضد بقاء الرئيس محمد إدريس ديبي ايتنو في السلطة، عرفت مقتل عشرات المتظاهرين وجرح آخرين في مواجهة مع قوات الأمن.
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