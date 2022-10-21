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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221021/الجيش-الأوكراني-يطلق-5-صواريخ-هايمارس-على-مدينتي-ليسيتشانسك-وروبيزن-بجمهورية-لوغانسك--1069299389.html
الجيش الأوكراني يطلق 5 صواريخ هايمارس على مدينتي ليسيتشانسك وروبيزن بجمهورية لوغانسك
الجيش الأوكراني يطلق 5 صواريخ هايمارس على مدينتي ليسيتشانسك وروبيزن بجمهورية لوغانسك
قال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار يوم الجمعة إن الجيش الأوكراني أطلق يوم الجمعة أربعة صواريخ هايمارس... 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T00:51+0000
2022-10-21T00:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب على تليغرام: "تم تسجيل عملية قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية: 01:52 صباحا [بالتوقيت المحلي، 22:52 بتوقيت غرينتش يوم الخميس] في مدينة ليسيتشانسك، باستخدام قاذفة صواريخ هايمارس المتعددة (أربعة صواريخ)".وفي منشور آخر على تيليغرام، قالت البعثة إن الجيش الأوكراني أطلق أيضا صاروخا واحدا على مدينة روبيزن.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. في 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.انطلقت العملية العسكرية بعد طلب من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، لحمايتهما ضد هجمات النظام الأوكراني، بعد سنوات من العدوان والتمييز بحق سكان المناطق الشرقية ومتحدثي اللغة الروسية، والتي دأبت عليها كييف في أعقاب إنقلاب عام 2014.هددت أوكرانيا روسيا قبيل انطلاق العملية العسكرية بتطوير أسلحة نووية اعتمادا على البنية التحتية المواتية منذ العهد السوفييتي، واستخدمت الأراضي الأوكرانية كنقطة لانطلاق تهديدات حلف "الناتو" لموسكو.في الشهر الماضي، أجرت لوغانسك ودونيتسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون استفتاءات شعبية، طالبت خلالها الأغلبية الساحقة من السكان بالانضمام إلى دولة روسيا الاتحادية، وهو إجراء حظي في النهاية بموافقة المؤسسات الدستورية في موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20221020/مقتل-ثلاثة-أشخاص-وإصابة-10-آخرون-إثر-الهجوم-الصاروخي-على-خيرسون-1069298586.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

الجيش الأوكراني يطلق 5 صواريخ هايمارس على مدينتي ليسيتشانسك وروبيزن بجمهورية لوغانسك

00:51 GMT 21.10.2022 (تم التحديث: 00:53 GMT 21.10.2022)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف قوات الجيش الأوكراني قرية فرونزي في جمهورية لوغانسك الشعبية، 12 أبريل 2022
عواقب قصف قوات الجيش الأوكراني قرية فرونزي في جمهورية لوغانسك الشعبية، 12 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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قال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار يوم الجمعة إن الجيش الأوكراني أطلق يوم الجمعة أربعة صواريخ هايمارس على مدينة ليسيتشانسك وصاروخا واحدا على مدينة روبيزن في جمهورية لوغانسك.
موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب على تليغرام: "تم تسجيل عملية قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية: 01:52 صباحا [بالتوقيت المحلي، 22:52 بتوقيت غرينتش يوم الخميس] في مدينة ليسيتشانسك، باستخدام قاذفة صواريخ هايمارس المتعددة (أربعة صواريخ)".
مقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10 آخرون إثر الهجوم الصاروخي على خيرسون
أمس, 22:07 GMT
وفي منشور آخر على تيليغرام، قالت البعثة إن الجيش الأوكراني أطلق أيضا صاروخا واحدا على مدينة روبيزن.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. في 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
انطلقت العملية العسكرية بعد طلب من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، لحمايتهما ضد هجمات النظام الأوكراني، بعد سنوات من العدوان والتمييز بحق سكان المناطق الشرقية ومتحدثي اللغة الروسية، والتي دأبت عليها كييف في أعقاب إنقلاب عام 2014.
هددت أوكرانيا روسيا قبيل انطلاق العملية العسكرية بتطوير أسلحة نووية اعتمادا على البنية التحتية المواتية منذ العهد السوفييتي، واستخدمت الأراضي الأوكرانية كنقطة لانطلاق تهديدات حلف "الناتو" لموسكو.
في الشهر الماضي، أجرت لوغانسك ودونيتسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون استفتاءات شعبية، طالبت خلالها الأغلبية الساحقة من السكان بالانضمام إلى دولة روسيا الاتحادية، وهو إجراء حظي في النهاية بموافقة المؤسسات الدستورية في موسكو.
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